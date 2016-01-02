Германские журналисты с удивлением и даже негодованием обнаружили, что несогласие с «генеральной линией» правительства может стоить поста даже влиятельным и заметным людям, вроде Экхарда Кордеса, который откровенно признает, что политика давно возобладала в Германии над экономикой, а в правительстве Меркель зреет недовольство антироссийскими санкциями. Немецкая печать также отмечает, что соглашение с ЕС уже стало причиной больших проблем для Украины и в будущем сулит ей одни убытки.

topwar.ru/ «Белый господин» в рикше

Восточный комитет обезглавлен под новый год

Покинувший свой пост накануне нового года председатель Восточного комитета германской экономики — 65-летний Экхард Кордес заявил, что разочарован политикой Европы в отношении России и призывает к отмене антироссийских санкций. По словам Кордеса, бывшего топ-менеджера крупнейших немецких концернов Daimler и Metro, он вынужден был сложить полномочия главы Восточного комитета германской экономики в связи с большими трудностями, возникшими у двух инвестиционно-финансовых компаний, в которых он участвует. Проблемы возникли в частности из-за роста напряженности в отношениях между Россией и Западом в связи с украинским конфликтом, сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

С Меркель не поспоришь

Как пишет издание, сам Кордес объясняет свой уход возрастом и необходимостью уделять время не только работе, но и отдыху. Однако в действительности, как подчеркивает газета, имели место серьезные противоречия между Восточным комитетом германской экономики и правительством канцлера Ангелы Меркель.

«Да, я озвучивал публично мнения, которые не всегда совпадали с официальной позицией федерального правительства, но в этом и состояла моя задача в качестве выразителя интересов немецкой экономики. Мы не занимались обструкцией, а с самого начала признавали примат политики и не требовали немедленной отмены санкций, а всего лишь выражали сомнение в их экономической целесообразности, указывая на негативные последствия и требуя постепенного выхода из санкционного режима по мере прогресса в реализации Минских соглашений», — приводит SZ слова Кордеса.

Несмотря на это, как отмечает газета, Меркель была разозлена из-за критических высказываний Кордеса в ее адрес, хотя формально председатель Восточного комитета германской экономики не обязан согласовывать свои высказывания и оценки с ведомством канцлера. Более того, Кордес был даже убежден, что видные представители экономики не только имеют право, но и должны публично высказывать позицию, отличную от официальной позиции правительства.

Недовольство санкциями зреет и в правительстве«Если отраслевые союзы будут строго следовать правительственному курсу, то их можно упразднить за ненадобностью. Задача Восточного комитета германской экономики и других экономических объединений в том и состоит, чтобы указывать политикам негативные последствия политических решений. Эффективность санкций сейчас ставят под сомнение даже политики из правительственного стана, например, министр экономики Зигмар Габриельи баварский премьер-министр Хорст Зеехофер. Восточный комитет отнюдь не маргинален в своей позиции», — цитирует Кордеса SZ.

Cанкции контрпродуктивны

По мнению Кордеса, маловероятно, что западные санкции вынудят Россию изменить курс. Он и его единомышленники уверены, что санкции неэффективны без поддержки КНР, Южной Кореи, Японии и стран Латинской Америки. Но в отношении России единства нет. В одиночку же европейцам и американцам, чья торговля с Россией относительно невелика, с Россией не справиться. Санкции только разрушают создаваемую на протяжении многих лет основу для взаимного доверия между Россией и ЕС, толкая Россию в объятия Азии и Китая. Поэтому представители немецкого бизнеса хотели бы видеть среди лидеров стран ЕС больше решимости идти навстречу России, а продление санкций еще на полгода, их разочаровывает. Так как из-за них потерян очередной шанс на сближение с Россией и нормализацию отношений. Ослабление и изоляция России в результате санкций, по их мнению, скорее навредят безопасности Центральной и Восточной Европы, прежде всего Украине, для которой Россия является основным экономическим партнером и рынком сбыта.

Москва доведет Киев до суда

Россия не пошла на реструктуризацию украинского госдолга в три миллиарда долларов и теперь намерена взыскать их через суд. Российский Минфин уже объявил о неисполнении Украиной условий договора и предупредил о незамедлительном принятии мер против Киева. Дело будет рассматриваться в одном из судов Великобритании, а президент России Владимир Путин уже пообещал, что лично доведет Украину до суда, передает журнал Spiegel.

По словам издания, из-за долгового спора между Москвой и Киевом Международный валютный фонд (МВФ) внес изменения в свою кредитную политику и заявил в декабре, что продолжит оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на то, что раньше МВФ никогда не ссуживал деньгами страны, не расплатившиеся вовремя по государственным обязательствам. Еще одной причиной конфликта между Киевом и Москвой является соглашение о свободной торговле, которое Украина заключила с ЕС. Соглашение вступило в силу с 1 января 2016 года. Москва опасается, что в результате этого соглашения российский рынок наводнят европейские товары. Но достичь компромисса с украинской стороной по этому вопросу России не удалось, отмечает Spiegel.

Соглашение с ЕС — путь колонизации Украины

Россия выступает с резкой критикой соглашения Украины с ЕС. Президент Владимир Путин подписал под новый год указ, который ограничивает ввоз украинских товаров в Россию через Казахстан. Таким образом Москва хочет предотвратить беспошлинный ввоз в страну товаров с Запада, пишет газета Stuttgarter Nachrichten (SN).

«Для нас это невыгодно», — приводит издание слова заместителя министра экономики России Алексея Лихачева.

По предварительным оценкам, потери Украины от запрета экспорта в Россию только в этом году превысят полмиллиарда евро. Спорный договор предположительно стал также причиной украинского кризиса. В 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович отказался его подписывать, вскоре после этого начались протесты на Майдане, что в конечном счете привело к смене власти в Киеве. Соглашение, в соответствии с которым Украина обязуется адаптировать свои правила под нормы и стандарты ЕС, многие называют способом облегчить западным компаниям колонизацию украинского рынка, отмечает SN.