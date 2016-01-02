



Флаг Украины

Несмотря на громкие заявления правительства Украины, хроника последних событий на подконтрольной хунте территории подтверждает наши более ранние прогнозы — кризис Руины углубляется и начинает приобретать новые грани, напоминающие о самых тяжелых годах Гражданской войны 1917−1921 годов и Великой Отечественной.

Так, например, в Киеве, якобы под предлогом борьбы со спекулянтами, готовятся ввести карточки на хлеб. На самом деле, как заявил «Киевхлеб», предприятию не хватает оборотных средств для покрытия своей текущей деятельности. В результате, оно вынуждено будет поднять цену на этот товар первой необходимости (http://regnum.ru/news/economy/2 047 488.html). Но если такая ситуация с хлебом даже в Киеве, то что говорить о других группах продовольственных товаров? Рынки и сети не будут торговать себе в убыток. Значит, так или иначе, основную тяжесть кризиса, как и всегда, будет нести и так стремительно нищающее население.

Возможно, власти смогут на время купировать данный кризис, но, в целом, это никак не влияет на долгосрочные тенденции развития ситуации. Оборотные средства у предприятий заканчиваются. Импорт, в том числе, товаров первой необходимости, в страну снижается. Экономика падает, зарплаты снижаются, соответственно, снижается покупательная способность с одновременным ростом цен. Поэтому хлеб, как одна из самых чувствительных продовольственных позиций, только первая ласточка грядущих очень серьезных проблем на рынке товаров первой необходимости.

Еще одна примета разложения хунты. Вследствие роста цен на коммунальные услуги, на Украине начался процесс самовольного отключения населения от коммунальных услуг — внутридомовых сетей централизованного отопления и поставки горячей воды. Данное явление социального протеста приняло такой массовый характер, что правительство вынуждено было внести в Раду проект соответствующего закона о штрафах для населения. Т. е. население не может оплачивать отопление и горячую воду — самые «тяжелые» пункты коммунальных платежек. Возникает закономерный вопрос — как тогда население собирается отапливать свои квартиры в многоэтажках? — Городские жители прекрасно понимают, что такое отсутствие централизованного отопления и горячей воды, особенно в отопительный сезон.

Т.е. опять-таки мы можем констатировать, что социально-экономический кризис на территории Украины продолжает углубляться и начинает затрагивать и другие основополагающие для выживания в городе сферы жизни. Коммунальная среда, инфраструктура и еда — основы жизни города. Если они уничтожаются, то город начинает вымирать и опускаться к более примитивным социальным формам организации, которые стремятся в идеале только к двум вариантам — либо диктатура государства, либо диктатура территориальных банд со всеми вытекающими последствиями для всего того мироуклада, к которым привыкли современные жители цивилизованного мира (образование, культура, здравоохранение, безопасность и т.д.).

Не лучше дела обстоят и в политике. Если Харьков под твердой рукой Кернеса относительно легко переживет продолжение федерализации Украины и только ждет начала «процесса», то события в другом крупном территориальном центре страны — Днепропетровске — говорят о том, что здесь события будут протекать очень тяжело и с массовой зачисткой местной элиты. Буквально накануне Нового года, рано утром 29 декабря состоялось альтернативное заседание депутатов Днепропетровского городского совета: «собравшиеся на «секретное» утреннее заседание депутаты окружили себя кордоном силовиков и неидентифицированных людей в камуфляже, более того, прессу запустили в зал лишь спустя почти час после начала» (http://glavcom.ua/articles/36 598.html).

Суть дела в том, что, несмотря на победу на выборах мэра Днепропетровска человека Коломойского Бориса Филатова, городской совет депутатов удалось взять под контроль лидеру местного «Оппоблока» Александру Вилкулу:"Дело даже не столько в Филатове, сколько в Корбане, который в реальности занимался сколачиванием большинства в горсовете, — говорит источник «Главкома» в днепропетровском «Оппозиционном блоке». — А он абсолютно недоговороспособен и может все только разрушать. Они думали, что сделают секретарем Примакова — и все вопросы будут решены, а оказалось, что тот не контролирует даже собственную фракцию. Мы просто сыграли на опережение — вот и пусть теперь думают, какие они великие».

Как видим, одно из самых горячих противостояний на прошедших местных выборах, переходит в новую стадию — с проведением «альтернативных» сессий и подключением собственных охранных структур. По сути, заседание в Амур-Нижнеднепровском райсовете стало своеобразной демонстрацией силы новому мэру. Даже если Филатов пойдет в суд с хорошими перспективами его выиграть, проблемы в горсовете никуда не денутся. Условно говоря, «Оппоблоку» и «Громадской силе» ничего не мешает собраться снова на абсолютно законных основаниях» (http://glavcom.ua/articles/36 598.html).

Т.е. выборы в местные Советы на Днепропетровщине ничего не решили. Более того, в условиях сокращающейся «кормовой базы» и нарастающего политического противостояния только ухудшили ситуацию. Оппозиционные силы окрепли и готовы дать бой. При том в условиях, когда даже «Блок Петра Порошенко» не против проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил глава фракции «БПП» в парламенте Юрий Луценко. Т. е. Порошенко с целью сохранения власти готов «отпочковаться» как от национал-радикалов, так и от Яценюка: «возглавляемой им политсиле не принципиально, будет ли возглавлять новое правительство нынешний премьер-министр Арсений Яценюк, или кто-то другой. Ранее Луценко заявил, что отставка Арсения Яценюка могла привести к срыву голосования за госбюджет-2016, что грозило заморозкой сотрудничества с МВФ» (http://obozrevatel.com/politics/10 459-lutsenko-bpp-gotov-i-k-smene-pravitelstva-i-k-perevyiboram-v-radu.htm).

Т.е. союз с Яценюком для БПП стал сугубо ситуативным, и сейчас, после того, как Украина выполнила все основные формальные условия для предоставления следующего транша МВФ, БПП готов пойти на новые выборы, чтобы сформировать коалицию с «Оппоблоком» и сохранить таким образом власть через новую более устойчивую и понятную для коррумпированной элиты страны коалицию.

Данная тенденция не осталось незамеченной и украинскими провластными экспертами, которые все больше склоняются к тому, что в нынешней матрице развития событий Украину ждет распад и переход под другие центры силы. Так, Николай Воробьев, директор CenterforEasternEuropeanPerspectives отмечает: «Очень опасный прецедент «альтернативной сессии» Днепропетровского горсовета при участии Оппоблока, «Громадськойсили» и других депутатов.На подобных «сессиях» их делегаты могут принимать абсолютно разные решения, в том числе, которые напрямую касаются национальных интересов Украины. Если СБУ и другие правоохранительные органы не займутся «альтернативными сессиями» и не пресекут их на корню, тогда вполне возможны сценарии новых «республик», которые умельцы могут образовывать в самом центре страны под носом у правоохранительных органов» (https://inforesist.org/vorobev-vpolne-vozmozhnyi-stsenarii-novyih-respublik/).

Схожей точки зрения придерживается, например, и еще один прохунтовский эксперт Юрий Романенко, чьи довольно трезвые оценки происходящего на территории хунты не могут не обращать на себя внимания: «если не реагировать на такие вещи, то будет беда. Однако, беда в том, что у власти просто нет ресурса, чтобы реагировать, ибо она держится на шатком альянсе с региональными элитами и основными ФПГшками, и этот альянс вот-вот рассыпется. Голосования в Верховной Рады в последние месяцы четко показывают, что коалиции де-факто уже нет. Власть, которая не способна реагировать на это — есть фантом, живущий в головах общественности. И фантом еще как-то существует только потому, что люди еще верят, что это государство есть что-то реальное.

Короче говоря, очередная трагикомичная оперетка подходит к концу и как только кто-то ткнет пальцем в бумажную стену Второй Украинской Республики, осознав, что это фикция государства, то эта фикция и рассыплется. Это то, что мы увидим в 2016—2017 годах. И проблема не в том, что она рассыплется, а как рассыплется, какой ценой и во что пересоберется потом и на какой территории. Потому, господа, смотрите на эту агонию спокойно. Дайте смердящему трупу разложиться быстрее» (http://hvylya.net/analytics/politics/yuriy-romanenko-pochemu-ukrainskoe-gosudarstvo-uzhe-yavlyaetsya-fantomom.html).

Данная оценка коррелирует с той, что заложена в подписанную президентом России Владимиром Путиным 31 декабря 2015 года новую редакцию Стратегии национальной безопасности России: «Укрепление крайне правой националистической идеологии, целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственного у границ России».

Таким образом, тенденции развития Руины на протяжении всего 2015 года не изменились с момента переворота 2014 года. Страна вползает во все более тяжелый социально-экономический кризис при полном развале политической надстройки и любых механизмов легализации институтов власти. При таком ходе событий развал страны является только вопросом времени. Разложение фантома украинской государственности предъявляет к России особые требования по поддержанию мира, спокойствия и безопасности на исторической территории Русского мира. В чем, кстати, будет заинтересована и Европа. Совсем не зря и не случайно весной Евросоюз готовится отменить санкции против ряда бывших соратников Януковича. Подготовка к переформатированию Украины идет полным ходом.