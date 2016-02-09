Однако 47-й регион не только выдержал испытания, но и доказал, что довольно прочно стоит на ногах. Политики и эксперты уверены, что при таком раскладе региону обеспечен успех и в будущем.

Флаг Ленинградской области

Показательные выборы

Из всех регионов Северо-Западного федерального округа Ленобласть показала наиболее успешное прохождение 2015 года, что видно по целому ряду показателей. Пожалуй, самым важным событием уходящего года и хорошей проверкой деятельности руководителя региона, как считают все без исключения эксперты, стали выборы губернатора. Депутат областного парламента Олег Петров справедливо напомнил, что вообще-то в Ленобласти губернатора не выбирали уже на протяжении 12 лет, при этом итоги выборов все сказали сами за себя.

В сравнении с двумя другими двумя участниками губернаторской гонки уходящего года — чуть больше 50% голосов было отдано за губернатора Архангельской области Игоря Орлова и около 60% избирателей проголосовало за главу Калининградской области Николая Цуканова — 47-й регион смог показать максимальный результат в 80%.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, дело в том, что для жителей Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко является олицетворением стабильности и устойчивости. И тот процент голосов, который он получил на выборах, является результатом экономической и социальной политики в регионе. «Ленинградская область единственной из регионов Северо-Запада провела изменения бюджета в пользу увеличения как доходной, так и расходной части. При том, что секвестр бюджетов во всех регионах подразумевал уменьшение поступлений в бюджеты, Ленобласть смогла их нарастить и потратить на социальные программы», — отметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Олег Петров: «Губернатор был выбран всенародно. Если бы не решались конкретные задачи населения, люди бы не пришли на выборы. Это говорит о том, что есть стабильность и социально-экономическое развитие области. Итог — голосование людей, которые доверились губернатору, поддерживая тот курс, которым идет регион».

Противостояние кризису

Сам по себе уходящий год был настолько сложным, как отметил Дмитрий Солонников, что скорее следует рассуждать не о росте и перспективах, а о том, насколько регионы смогли противостоять кризисным явлениям.

Как считает политолог Юрий Светов, регион прошел этот год без больших потрясений. Так, если взглянуть на индекс промышленного производства по данным Петростата, то они подтвердят стабильность области. При этом следует отметить, что в соседнем Петербурге индекс снизился на 10%, а в 47-м регионе даже показал рост на десятые доли процента.

Парламентарий Олег Петров обратил внимание на ежегодно увеличивающуюся доходную часть регионального бюджета. По его мнению, это также говорит о том, что при всех экономических сложностях в стране и мире, экономика Ленобласти работает хорошо. «В предыдущие годы была правильно спланирована работа, которая дает результаты даже в столь сложные времена. Вроде в целом кризис в стране, но жизнь в регионе не ухудшается. Мы не живем по принципу «лишь бы выжить», а даже наоборот — решаем все больше задач», — подчеркнул он.

Положительные сдвиги

«Ленинградская область всегда отличалась планомерной целенаправленной работой. Хороший курс, который был взят раньше, с каждым годом набирает обороты», — считает Олег Петров.

Депутат уверен, что одним из самых важных решений уходящего года было создание единого областного водоканала. «Тратим большие деньги, а инфраструктура становится с каждым годом все хуже. Это очень серьезная проблема, затрагивающая каждый населенный пункт. Много денег уходило в коммерческие структуры и они не вкладывались в развитие коммунального хозяйства, поэтому приняли решение о создании водоканала, который будет аккумулировать эти средства. После создания Фонда капитального ремонта было много разговоров о том, что ничего не получится. Но благодаря его появлению у нас начали ремонтировать дома, и население видит эту работу. Думаю, в 2016—2017 году мы также уже увидим результаты работы и водоканала», — выразил уверенность Олег Петров.

Юрий Светов отметил положительные сдвиги в дорожном строительстве. Одним из самых последних и важных шагов в этой области стало открытие после длительного ремонта знаменитой «бетонки» — почти 39-километрового участка автодороги А-120 от Московского шоссе до Кировска. Эта дорога, которая, по признанию самого губернатора, имеет стратегическое значение для региона, поскольку связывает между собой несколько районов и федеральные трассы.

По мнению Дмитрия Солонникова, знаковым моментом уходящего года стал пуск скоростной электрички «Ласточка» между Выборгом и Петербургом. «Это в годы, когда такая неустойчивость и люди не то что ожидают лучшего, а думают, как бы меньше худшего произошло», — заметил Дмитрий Солонников.

Важным для региона Солонников назвал рост потенциала Усть-Луги: комплекс перешел из стадии планирования в стадию функционирования и наращивания мощностей. «Усть-Луга перестала потреблять финансы и начнет их приносить.

Отметил эксперт и упор на сохранение культурных ценностей. За этот год был решен ряд проблем, долго висевших над областью: наконец-то в ведение Ленобласти была передана крепость Копорье, то есть она получит финансирование из областного бюджета, нового директора получил и символ региона — Выборгская крепость.

Неудачи-2015

На сегодняшний день, по словам Олега Петрова, в регионе на низком уровне находится развитие туристической деятельности, которая, вместе с тем, могла бы принести солидные доходы в областной бюджет и обеспечить занятость населения. «У нас уникальные храмы, множество связанных с Петром Великим исторических мест и так далее. Необходима только туристическая логистика с услугами, сервисом, кафе», — считает народный избранник.

По мнению Юрия Светова, неудачи этого года по-прежнему связаны с неравномерным развитием районов Ленобласти, когда в отдаленных от Петербурга районах возникает на порядок больше проблем с обеспечением работой и комфортной жизнью. «Инвесторы, само собой, тяготеют к приближенны к городу районам, а в Волховский, Подпорожский, Лодейнопольский районы идут неохотно. В регионе уже есть всякого рода льготы для отдаленных районов, но их нужно сделать еще более привлекательными», — считает политолог.

По словам Олега Петрова, в Ленобласти на сегодня еще не достаточно развит малый и средний бизнес. И в первую очередь это направление можно было бы развить как раз в отдаленных районах 47-го региона. «Там, куда большой бизнес не хочет идти, малый и средний бизнес успешно бы заработал и стал мощным маховиком развития», — отметил он.

Также, уверен парламентарий, областным властям в будущем году следует сделать упор на строительство детских садов и школ в новых многонаселенных кварталах — в первую очередь Всеволожского района.

Перспективы-2016

Примечательно, как считает Дмитрий Солонников, что прозвучавшие на ежегодной пресс-конференции слова президента страны Владимира Путина о необходимости использования сельхозземель, также находят отражение в планах области. «Начались переговорные процессы о движении этих земель к концу года. Будем надеяться, что земли Ленобласти начнут как-то использоваться», — сказал он.

Политолог полагает также, что произойдут некоторые подвижки в сторону рекреационного комплекса — петербуржцы будут все реже ездить за рубеж и станут искать возможность отдохнуть в ближайшем субъекте. «Очень часто жители Петербурга, да и Московской области желают оставить свои деньги, комфортно отдохнув в Ленобласти, но не имеют такой возможности, поскольку туристический комплекс не отвечает требованиям», — подчеркнул Солонников.

Вместе с 2016 годом, уверен Дмитрий Солонников, в Ленинградскую область, как и во все регионы, придет проблема падения покупательного спроса. «Индексация зарплат не успевает за ростом цен и инфляцией, поэтому реальные доходы жителей Ленобласти будут сокращаться. В этой связи начнутся проблемы с торговыми сетями, которые и так не очень хорошо себя чувствовали. Ожидаются и проблемы в строительной индустрии, что серьезно скажется на рынке жилья — крайне важном драйвере экономики 47-го региона. Если раньше деньги петербуржцев, покупающих квартиры в области, перетекали в бюджет региона, то в 2016 году этот процесс замедлится», — предположил эксперт.

Также сложности могут возникнуть в области автомобилестроения, кораблестроения, вагоностроения и вообще на крупных производствах. «Мы понимаем, что проблемы будут. 2015 год — это проблема с заводом «Форд», который уже показал, что производство может останавливаться», — отметил Солонников.

Проблемным окажется предстоящий год, по мнению политолога, для предприятий малого и среднего бизнеса, большинство которых 2016 год не переживут. «Недавно выступал президент ВТБ (Андрей) Костин и сказал, что малый и средний бизнес вообще бессмыслен и не надо его поддерживать. Это основное мнение банковской элиты нашей страны. И никакой государственной политики в этом отношении нет. Поэтому ждать помощи от банков малый и средний бизнес не сможет, а также будет сокращаться потребительский спрос и оказать поддержку из муниципальных бюджетов также не получится», — аргументировал он.

Как отметил Солонников, примечательно, что в этом году область начала активно обсуждать создание столицы на территории региона и особую активность в этой связи проявляла Гатчина. «Утвержден новый градостроительный план развития Гатчины, где выделена большая территория под административный квартал. Гатчинцы уверены, что правительство Ленобласти скоро переберется из соседнего субъекта. И, если правительство области пропишется на своей территории, это для региона будет очень хорошо», — уверен политолог.

«Экономические перспективы на будущий год очень неплохие. Сумели заложить дополнительную финансовую подушку, чтобы реализовывать проекты. Кое-какие программы ужали, но не снизили затраты на приоритетные вещи: здравоохранение, образование, социалку», — оптимистично взглянул на будущий год спикер областного парламента Сергей Бебенин.

По мнению политического психолога Александра Конфисахора, в целом 2015 год сложился для Ленобласти очень даже неплохо, и регион движется в правильном направлении. «Несмотря на все кризисы и блокады область не потеряла темпов развития. Область все время поступательно движется вперед. Если этот темп сохранится, то Ленинградская область будет одним из самых успешных регионов страны», — подытожил эксперт.