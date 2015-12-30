Если в прошлые годы в эстонских СМИ критика властей и внутриполитической жизни была редкостью, да и то публиковалась из необходимости подтверждать видимость толерантности и свободы слова, то в конце этого года недовольство публицистов и лидеров общественного мнения стало вызывающим, порой даже непристойным.

Флаг Эстонии

В Эстонии, где незыблемое единение политических сил всегда обеспечено национальным эгоцентризмом, и который, прежде всего, выражается в признании и одобрении русофобской государственной политики, даже самая справедливая критика в адрес властей и государства сама по себе не считалась признаком хорошего тона и расценивалась как «происки Кремля». Максимум, что позволяется, это — межпартийные междусобойчики.

Общественно-политическое безмолвие в эстонском обществе наступило еще до позорных для Эстонии и Евросоюза «Бронзовых ночей» (осквернение праха советских воинов и перенос из центра столицы памятника в их честь). Эту тишину сравнивают с «молчаливой эпохой» накануне Второй мировой войны, когда в Эстонии была установлена диктатура. Ну, а после «русского бунта» замолчали и русские политики и общественные деятели, поднимавшие вопрос о дискриминации неэстонцев (треть населения страны).

Президент, непременно угодный США

Иначе и быть не могло в превращенном в хорошо завуалированное (полу)полицейском государстве, созданном для умиротворения населения в условиях подчинения интересов Эстонии интересам заокеанских хозяев, считающих ее плацдармом для теперь уже своего похода «Drang nach Osten».

Многие объясняют прорвавшееся наружу инакомыслие предстоящими президентскими выборами, участвовать в которых занимающему этот пост два срока подряд нынешнему ставленнику США Тоомасу Хендрику Ильвесу не позволяет закон. Стали поговаривать о трех местных претендентах. Это — Сийм Каллас, проевропейски настроенный экс-комиссар Еврокомиссии, основатель отторгнувшей его же все более американизирующейся правящей Реформистской партии. Это и Эдгар Сависаар, лидер крупнейшей оппозиционной Центристской партии, которую третируют за призывы к уважению неэстонцев и нормализации отношений с Россией. Наконец, это — Марина Кальюранд (в девичестве Раевская), министр иностранных дел ЭР, карьерный дипломат (в прошлом — посол в Москве и в Вашингтоне), которая нелицеприятно и лживо отзывалась до и после «Бронзовых ночей» о захоронениях советских воинов в центре эстонской столицы. Многие считают ее ставленницей нынешнего президента.

Согласный стать кандидатом в президенты Сийм Каллас дипломатично наблюдает за ситуацией. Потерявший в начале этого года ногу и уже в солидном возрасте Эдгар Сависаар заявил, что готов вернуться в большую политику и «стоять в ней на двух ногах», к тому же считает себя «слишком молодым», чтобы бороться за президентское кресло. Учитывая, что Вашингтон не устраивает проэстонский или пророссийский президент, неудивительно, что в конце года эстоноязычные СМИ стали все больше ратовать за Марину Кальюранд. И вот уже по опросам большинство эстонцев готово видеть ее кандидатом на пост главы государства.

Видимо, импонирует то, что она — ярый евроатлантист. И столь ярый, что не побоялась упреков русофобов заявить (ради завоевания доверия местных русских), что считает себя русской (отец — латыш, мать — русская). Такое обезоруживает в каком-то смысле и тех в России, кто озабочен «бархатным» апартеидом в Эстонии. Даже нынешний президент, известный своей пещерной русофобией, заявил в СМИ, что имеет русские корни (бабушка — караимка), а потому у него нет оснований… плохо относиться к России.

Ставка делается на подверженный манипуляции электорат, причем отдельно для эстонского и неэстонского избирателя. Продвижение кандидатуры следующего проамериканского президента ЭР, объявившей себя русской, строится по всем законам воздействия на массовую психологию.

Контрасты манипулирования людьми

Чтобы максимально скрыть все более раздражающий общество американизм, известный эпатажем тележурналист Вахур Кярсна накануне Нового года пригласил Марину Кальюранд в свою передачу для подведения итогов года. Он дважды поставил гостью в неловкое положение. Сначала обратился к ней с панегириком, неумеренно-восторженно отзываясь о ее качествах и возможностях стать и быть новым президентом Эстонии: «… Ты просто такой очень симпатичный человек. Ты умная, с четким взглядом, честная, понятная, твоя речь ясна и понятна». И тут же, как холодный душ, про нынешнего главу государства Ильвеса: «И я боюсь, что многие устали от президента, несколько высокомерного интеллектуала, жующего жвачку, родом из Америки, и чья семейная жизнь была какой угодно, но только не доступной для моего понимания». Имеется в виду развод в апреле этого года с легкомысленно поведшей себя в столичном ночном баре прежней супругой и регистрация в начале 2016 года брака с Иевой Купце, руководителем отдела координации кибергеополитики в Министерстве обороны Латвии.

Хотя эстонская пресса довольно бесцеремонно обсуждала весь 2015 год семейные отношения действующего президента ЭР, сказанное журналистом Вахуром Кярсна взорвало молчаливое болото общественного мнения. Оно было в шоке от такой дерзости, но и нескрываемой радости, поскольку в народе дано гуляла мысль о том, что эстонский народ устал от заокеанского пришельца, родившегося в Швеции и выросшего в США, долго работавшего в редакциях западных радиостанций.

В последовавших интервью Вахур Кярсна только подлил масла в огонь, «вызвав на себя новый огонь», как пишет эстоноязычный портал Delfi.ee. Вот что услышала его корреспондент Анне Соосалу от коллеги: «У нас свободное общество и свободная страна и люди смеют высказываться! Главное, чтобы мысль была аргументирована, а не просто оскорблением, чего и так хватает в социальных сетях… Невозможно возражать, что Ильвес — высокомерный интеллектуал, он жует жвачку перед камерой, зная, что у нас другая история, традиции и привычки. Происхождение его самовыражения имеет культуру, отличную от нашей. И его семейная жизнь запутанная и непонятная. С одной стороны — это частная жизнь, с другой, если ты — президент, то, извините, нет!»

Комментируя предновогоднее интервью президента Ильвеса эстонскому ТВ, Вахур возмущается: «Мне нравится, когда о плохом говорят открыто. Люди понимают и прощают, если, общаясь с ними, смотришь им в глаза и доверяешь им. Но в том и дело, что он (…), не доверял своему народу и эстонцам. Это трудно простить!» Корреспондент Delfi. еще пишет: «Вдобавок ко всему душу Керсна скребёт то, что перед президентской канцелярией и властью прижились на советский манер пресмыкательство и лакейство». «Журналисты много говорят о том, как он (президент ЭР Ильвес — прим. автора) их унижал, вел себя некрасиво, посылал их в одно место на букву «ж». И все проглатывают это — ему же все позволено. Но это нельзя терпеть. В диалоге со мной многие стоят по другую линию фронта, но я ощущаю, что за мной также стоят многие, что я со своим мнением — не одинок», — заключает Вахур.

Ультранационалисты поднимают головы

Дело зашло так далеко, что критиковать высшую власть принялись даже состоящие из молодых политиков прорвавшиеся на последних выборах в парламент новые ультранационалистические партии, представленные в парламенте и даже в правительственной коалиции. Так, лидер набирающей политические обороты Эстонской консервативной народной партии (EKRE), русофоб Мартин Хельме заявил порталу rus.Postimees.ee: «2015 год войдет в историю как год, в который национал-консерваторы вошли в большую политику, а картель правящих партий стал разваливаться». Он торжествующе заявил о том, что в 2016 году его партия вмешается в выборы президента ЭР: «Впереди у нас новые вызовы: улучшение жизни населения Эстонии, повышение рождаемости, предотвращение закулисных сделок на выборах президента, чтобы не допустить повторения подобного Ильвесу позорного пятна в Кадриорге (резиденция президента ЭР — прим. автора), а также создание возможностей для смены нынешнего правительства до следующих парламентских выборов». В беседе на популярном радио KUKU он же вопрошал: «В интервью по итогам года, которое президент Ильвес дал эстонскому ТВ, он был настроен против нас злобно. Мне хочется спросить: кто такой вообще Ильвес, чтобы у него был какой-то авторитет давать кому-либо оценку? Он 9 лет жил на деньги налогоплательщиков Эстонии, обустраивая свой хутор Эрма… он всем своим предыдущим женам наставлял рога. Потом все они были постыдно брошены. Из какого такого морального авторитета этот человек вообще что-то разъясняет?«

Осмелела и Эстонская Свободная партия (Eesti Vabaerakond). Ее лидер Андрес Херкель не скрывает претензий прибрать высшую власть. Объясняя, почему его партия голосовала против госбюджета на 2016 год, он сказал порталу rus.Postimees.ee: «Мы не одобряем царящей во власти безответственности, высокомерия, демагогии, алчности и непрозрачности… талия нашего государства разжирела. В центре сосредоточено много ресурсов, а на окраинах — пустота. Вымирание сельской жизни имеет не только географический аспект… Мы убеждены, что ресурсы для экономии кроются в основном в сфере управления…»

Но что еще представляют собой эти нежданно возникшие в последние год-два радикальные партии? Молодежная организация Эстонской консервативной народной партии (EKRE) пропагандирует слоган «За Эстонию эстонцев!» («Eestlaste Eestieest!»), а годовщину независимости Эстонской Республики отметили факельным шествием в центре Таллина. Эфраим Зурофф — глава Иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя, сообщал, что один из лидеров этой партии Мартин Хельме известен высказыванием «черному укажи на дверь», а сама партия имеет в своих рядах ветеранов СС и тех, кто отрицает Холокост. А самое безобидное, что свойственно другой — Свободной партии Эстонии, это программное требование «национализировать русскую школу Эстонии». Один из ее руководителей, известный по эстонским СМИ скабрезными высказываниями в адрес России и президента РФ Путина, русскоязычный русофоб Евгений Криштафович не перестает призывать «одомашнивать местных русских».

Компромиссы с русскими — предательство

Рейтинг откровенно националистических партий не перестает расти. Их критика властей по целому ряду параметров небеспочвенна и во многом идентична критике, которой удостаивает власти крупнейшая оппозиционная партия — Центристская. Отличие только в отношении к «русскому вопросу». Избиратель явно дезориентирован, ему кажется, что национал-консерваторы, как и прорусские центристы, — одного поля ягода.

Профессор Таллинского университета, социолог и политолог Мати Хейдметс пытается прояснить ситуацию: «Сегодня в Эстонии существуют два видения будущего. Одно можно назвать «Дальше в Европу», другое — «Возвращение в Эстонию»… «Между новаторами и хранителями старины всегда существовала напряженность, однако, в нынешней Эстонии она обост­рилась. Лексика, при помощи которой новаторы и реставраторы обличают друг друга в СМИ и в интернет-форумах, заслуживает внимания криминалистов и фольклористов со стажем».

Ученый настроен скептически:«Засевшее в головах у многих наших людей желание быть одновременно и европейцами, и эстонцами, придерживающимися традиционных ценностей, реализовать крайне трудно». Как минимум спорная позиция. Известно изречение, что «Быть интернационалистом, значит быть и националистом». Разумеется, если под национализмом понимается патриотизм, а не национализм, проповедующий благоденствие в ущерб другим народам и за их счет. Увы, Мати Хейдметс игнорирует еще одно виденье будущего — основанное на здравом смысле.

Его демонстрируют, причем публично, уже не один-два, как прежде, смельчака. Более всего отличился известный в Северной Европе, да и во всем мире эстонский поэт и писатель, уже в годах и мудрый Яан Каплинский. Вот его высказывания, приведенные в его блоге, в газете «Столица» и на портале Эстонской общественно-правовой телерадиокорпорации rus.err.ee: «Хуже цветущей у нас русофобии, настроенной под американский вкус — это ошибочно установленные приоритеты. Сейчас наибольшую опасность для мира, для мировой цивилизации представляет собой т. н. «Исламское государство» со своими геноцидами и уничтожением памятников культуры. Россия остается цивилизованной страной, пусть ее политическая система нам кажется неудовлетворительной». Еще: «… От красивых и лицемерных слов США о свободе, демократии и т. п. просто тошнит». Или: «Эстония не понесла бы никакого особого ущерба, если бы она входила в сферу влияния России, а не США, что было бы географически на 95% естественнее и что, вероятно, рано или поздно все равно произойдет». И наконец: «В Эстонии национализм — как религия…», «Кто реагирует, как положено, тот правильный эстонец, кто нет, тот неправильный», «… для эстонцев компромиссы с русскими — это как предательство или трусость», «Надеюсь, появятся политики-эстонцы, которые спросят у здешних русских, чего они на самом деле хотят, что им тут нравится, а что нет?»

Таллин, 30 декабря 2015 года

P.S. В предновогоднем интервью Эстонскому ТВ премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас рассмешил общество: «Тоомас Хендрик Ильвес был для Эстонии очень хорошим президентом. Он в лучшем смысле этого слова помог сделать Эстонию более великой. Надеюсь, что и новый президент, которого изберут, будет прилагать усилия для того, чтобы сделать Эстонию великой…» Не зря юного премьер-министра Эстонии называют таллинским «киндер-сюрпризом».