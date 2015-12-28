В конце каждого года принято подводить итоги. Вот и мы подведем некоторые итоги интеллектуального развития российской блогосферы за прошедший год. Мы не будем останавливаться на частностях геополитической и экономической ситуации в мире — на украинском и сирийском кризисах, упадке Европы, изменении правил МВФ и грядущем новом экономическом кризисе и так далее.

Почему. Во-первых, потому что они постоянно в центре внимания блогосферы, и мы в своих обзорах как анализировали, так и продолжим анализировать важнейшие текущие события актуальной мировой повестки дня. Во-вторых, потому что это все частные, тактические проявления стратегического противостояния ведущих центров силы — США, Европы, Китая, скрытого и размытого «мирового правительства», Ватикана и так далее. Главный вопрос, который нас во всем этом должен волновать, — есть ли у России стратегия или ее нет? Что все, что делает Россия, — это только реактивная политика, осуществляющаяся только на уровне тактики.

Такая постановка вопроса не надумана. О том, что у России нет стратегии, говорят неплохие эксперты блогосферы, в частности, Ехидный Douglas: «Есть совершенно блестящее выражение о том, чем умный человек отличается от мудрого. Умный — это тот, кто с честью выйдет из любой трудной ситуации. Мудрый — это тот, кто в такую ситуацию не попадёт. Соотношения между тактикой и стратегией такие же, как между умом и мудростью. Современная российская власть умна. Всё, что она делает, — решение тактических задач. Газ в Европу, газ в Китай, газ в Турцию, украинский кризис, Сирийский кризис и так далее — всё это тактика.

Ни переворота в Киеве, ни санкций, ни такого давления на Россию по всем направлениям власть не ожидала. Она оказалась к ним неготова. Это — факт. И его никто особенно не отрицает. Именно факт неготовности властей РФ к такой ситуации, когда страна оказалась застигнута врасплох скоординированным международным давлением по всем направлениям, означает, что стратегии развития у властей не было. И понимание необходимости наличия такой стратегии к ним начало приходить только сейчас».

Ничего не скажешь. Весьма хорошо обоснованная «предъява». Попробуем с ней разобраться. Во-первых, оказалась ли Россия не готова к перевороту на Украине, к санкциям, международному давлению по всем направлениям и так далее. Если смотреть в краткосрочной перспективе, то кажется, что да, так и есть. Но насколько правилен в применении к стратегии вопрос ее рассмотрения с точки зрения сиюминутных реакций? Наверное, не совсем. На стратегию, чтобы ее увидеть, надо смотреть со стратегической точки зрения. Попробуем посмотреть на российскую внешнюю политику с этой точки зрения. Что же мы видим?

Во-первых, была ли готова Москва к перевороту в Киеве? На мой взгляд, да. Во-первых, давайте посмотрим — для чего Москва давала пресловутый кредит 3 млрд долларов Януковичу? Только для того, чтобы он мог «прожить» на своем троне еще год? Конечно, нет, так как еще в начале 2013 года многим, в том числе и автору этих строк, было ясно, что на выборах его сметут прозападные силы: «Украина может в третий раз за свою историю войти в сценарий Руины — то есть стать несостоявшимся государством. Крах государства — это всегда крах. И прежде всего крах правящей элиты: неправильного выбора приоритетов, целей и путей развития страны.

Возможно, это историческая судьба Украины. Прошлое — роль имперской окраины, на которую сбегал «вольный люд» от имперского жесткого порядка, — до сих пор тянет страну на историческое дно. История в виде гетманской анархии и отсутствия порядка повторяется раз за разом. Причина очевидна: элита не выносит уроков из своей собственной истории, каждый видит себя атаманом и наступает на одни и те же грабли. Россия Украину на ближайшие 10−20 лет потеряла. Во всяком случае, до тех пор, пока на Украине не уляжется всё то, что нынче поднято со дна, за неё нет смысла бороться. И только на новом «пустом месте» можно будет обозначить новую точку сборки и заново начинать разговор с Украиной» («Проект Януковича закончится для Украины катастрофой и содержит риски для всей Евразии»).

Это было написано в начале февраля 2013 года. При этом, естественно, у меня была информация только из открытых источников. Можно ли предположить, что у российских профессионалов, у которых был доступ к закрытой информации, могли быть иные выводы? Конечно, нет. Думаю, они были сделаны намного раньше и гораздо жестче. Поэтому кредит 3 млрд долларов если и давался Януковичу, то только не для того, чтобы потом ему дать еще 12 млрд долларов. Кредит давался исключительно с одной целью — иметь финансовый рычаг воздействия на тот режим, который установится после краха проекта «Янукович» в дополнение к иным рычагам — военным, политическим и так далее.

То есть факт окончания проекта «Янукович» был понятен, а вот то, как он конкретно оформился — под самый конец Олимпиады, когда американская властная элита была так задета успехами России, что психанула и сломала легитимный приход к власти своих ставленников на Украине всего через 8 месяцев в 2014 году — это, несомненно, наш успех. То есть в случае с Украиной мы имеем со стороны России стратегию, пусть она и не очень видна. Но это и ее большое и главное достоинство. А вот то, что мы видим, — это и есть борьба на уровне тактики, где надо конкретно по каждому «мелкому» вопросу проталкивать свое решение. Наблюдая за этой повседневной войной, довольно легко прийти к выводу о том, что стратегии нет. Если так думают и наши «партнеры» — то это очень хорошо.

Другой пример — Сирия. Кажется, тоже тактика. Сказали в конце сентября, что начнем операцию ВКС, и через три дня начали. Ага. Как показывает анализ открытых публикаций российских экспертов по данной теме, сам подвоз необходимых для обустройства военной база средств и материалов, а также необходимого количества боеприпасов, начался примерно за полгода до начала операции. Но если только подвоз начался за полгода до начала, значит, сам процесс подготовки и планирования операции был осуществлен во всех деталях и утвержден еще ранее. Насколько — не мне судить, но точно, что это кропотливое дело заняло не одну или две недели. То есть долгосрочное планирование и по Сирии было. Примерно, предположим, за год, то есть тогда, когда в СМИ об этом вообще и речи не было. И здесь можно говорить о том, что хорошо, что стратегии никто не видел, а только тактику.

В этом свете — можно ли представить, что и в случае с Крымом, еще до Сирии, со стороны Москвы была только некая вольная импровизация, вызванная внешними силами и повлекшая со стороны России реактивный ответ? Так, кстати, считал не только Барак Обама: «Президент (РФ Владимир) Путин принял решение по Крыму и Украине не по причине какой-то великой стратегии, а потому, что он был застигнут врасплох из-за протестов на Майдане и побега (экс-президента Украины Виктора) Януковича после того, как мы помогли в передаче власти (на Украине)», но и некоторые российские эксперты: «Что же касается слов про то, что решение о воссоединении с Крымом было спонтанным, то тут слова Обамы бьют мимо цели. Владимир Путин сам не раз говорил о том, что решение по Крыму было спонтанным и вынужденным» (там же).

На мой взгляд, это не так, так как операция, подобная крымской, для того, чтобы пройти так скоординированно и, главное, — незаметно для разведок стран НАТО, также должна была иметь долгий этап тщательного планирования, что еще раз говорит о стратегии.

Пойдем далее. Экономический кризис. Да, ноябрь — декабрь 2015 года был стрессовым для населения в плане падения рубля. Если же посмотреть с точки зрения интересов государства, то и данная ситуация, как и введение санкций со стороны Запада, была российским руководством ожидаема и просчитываема: «Как бы ни страдал рубль сейчас, отвязка от доллара продолжается ускоренными темпами, и у американцев остаётся всё меньше и меньше способов влиять на курс рубля. Через несколько месяцев, когда закончится период долларовой ломки, наша валюта станет гораздо более защищённой от спекулянтов».

И напомню, именно только после того, как санкциями сломать Россию не удалось, началась война на нефтяном фронте, чтобы сбить цену на нефть. Но и здесь, как мы видим, ситуация под контролем: «Сегодня у нас есть отличный повод вспомнить события годовой давности. Тогда, в декабре 2014 года, из каждого утюга финансовые аналитики вещали про волшебную формулу «3600 рублей за баррель», а продвинутые программисты с графиками в руках доказывали коллегам, что наша экономика действительно тотально зависит от нефти. Олег Макаренко тщетно пытался тогда объяснить читателям, что связь между рублём и нефтью на самом деле вовсе не прямая, и что формула «3600 рублей за баррель» долго работать не будет, так как относится не к валютной бирже, а к расчётам ответственных за наш бюджет. Прошёл год — и что же мы видим? Мы видим, что нефть стоит уже 36 долларов за баррель, но курс доллара равен вовсе не 100 рублям за доллар, а всего лишь 71 рублю» (и более детально о рубле и нефти).

То есть, как мы видим на примерах Крыма, Украины, Сирии, рублевого и нефтяного кризиса, стратегическое планирование и управление в России, несомненно, присутствует. Соответственно, если кто-то чего-то не видит, это не значит, что этого нет. Чтобы было понятно, я это все написал не для того, чтобы петь осанну власти.

Как показывает анализ ситуации (например, тут, или тут), проблем у России на всех уровнях достаточно, и очень серьезных. И видимая их часть — та же Сирия или Украина — только видимая часть мозаики, большая и основная по значению часть которой (как показывают некоторые продвинутые аналитики) вообще находится за пределами возможностей одного, даже самого продвинутого, эксперта выловить всю канву происходящих событий из открытых источников информации, хотя она там во многом присутствует. Поэтому думать надо шире, а анализировать — еще глубже.