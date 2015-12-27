Израиль и Турция ведут переговоры о нормализации отношений. Wall Street Journal сообщает, что стороны начали секретные консультации в Швейцарии. Интересы Тель-Авива представлены на высоком уровне — в столицу конфедерации командирован директор «Моссада» Йоси Коэн и специальный посланник в Турции Иосиф Чехановер. Анкару представляет заместитель министра иностранных дел Феридун Синирлиоглу, уточняет американское издание со ссылкой на источник в израильском правительстве. Впрочем, этот факт мог бы оказаться рядовым, если бы Анкара не совершила 24 ноября роковую ошибку, сбив российский бомбардировщик СУ-24. Политическое одиночество президента Реджепа Эрдогана вынуждает его обратиться за помощью к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, которого турецкий лидер еще пять лет назад обвинял в «систематическом геноциде палестинцев» и «государственном терроризме», «превзошедшем в своем варварстве даже Гитлера». Такие вот повороты судьбы. Эрдоган вмиг забыл о трагическом инциденте с судном «Мави Мармара», произошедшем в мае 2010 года, когда в результате штурма израильского спецназа погибли десять турецких активистов.

Кадр из фильма Ридли Скотта «Исход: цари и боги»

Тель-Авиву понадобилось три года, чтобы принести извинения Анкаре. Но вопрос так и не был закрыт: Израиль медлит с компенсациями семьям погибших, хотя фонд в размере $20 млн уже сформирован. Что касается Турции, то она по-прежнему настаивает на прекращении блокады Палестины. По оценке Серкана Демирташа из Hurriyet Daily News, Тель-Авив занимал выжидательную позицию из-за того, что в 2013 году стамбульский парк Гези охватили массовые протесты. Аналитик также связывает перемены в политике еврейского государства с переворотом в Каире, сместившем (в июле 2013 года) режим Мухаммеда Мурси — ставленника «Братьев-мусульман», которых Анкара курирует вместе с Дохой и Эр-Риядом.

Отношения Израиля и Египта развивались стабильно до августа 2015 года, когда итальянская ЕNI обнаружила крупное шельфовое месторождение «Зухр» (Zohr) площадью 100 квадратных километров. Его потенциал оценивается в 30 трлн кубических футов газа. Планируемый ежедневный объем добычи составляет 2,7 млрд кубических футов. Для сравнения: запасы израильского «Левиафана» (расположен в Средиземном море в 130 километрах к западу от Хайфы) оцениваются в 16−18 трлн кубических футов газа, а месторождение «Тамар» (90 километров к западу от Хайфы) может похвастаться лишь 8,5 трлн кубических футов. То есть египтяне ничем не уступают израильтянам. Более того, у Каира отсутствуют риски политического характера (за исключением террористической войны на Синайском полуострове); он логистически не привязан ни к Кипру, ни к Ливану, с которым Израиль до сих пор не может урегулировать спор вокруг разграничения морского шельфа.

Как отмечает египетская газета Al-Ahram, корпорация ЕNI, работающая в арабской республике с 1954 года, запустила процесс бурения 26 декабря — за 26 месяцев планируется подготовить 20 скважин. Этот амбициозный проект обойдется Риму в $12 млрд, а Каиру он позволит на десятилетия забыть о газовом импорте (из Израиля) и перебоях в поставках топлива и электроэнергии в крупные города. В сложившейся ситуации у Израиля остается единственный козырь — наладить отношения с Турцией, которая не позволяет Тель-Авиву проложить газопровод в Грецию и Италию через Кипр. Анкара сознательно затягивает кипрское урегулирование, чтобы вынудить израильтян поставлять газ через «материковую» Турцию. «Израиль должен признать свою вину за убийство турецких граждан и предпринять необходимые действия для восстановления связей. Тель-Авиву хорошо известно, что единственный безопасный маршрут для экспорта его природного газа в Европу проходит именно через Турцию», — цитирует Bloomberg вице-премьера Турции Тургула Тюркеша. Тональность все больше походит на ультиматум.

Вот почему Тель-Авив проявляет гибкость в отношениях с турками. «Израиль стремится к улучшению отношений с Турцией и ищет пути для достижения этой цели», — заявил агентству «Sputnik Азербайджан» посол Израиля в Баку Дан Став, уточнив, что в настоящее время обе столицы достигли предварительного соглашения о нормализации отношений, включая возвращение послов. Дипломатические реверансы еврейского государства продиктованы геоэкономикой. Не случайно газета Today’s Zaman пишет о том, что Турция начнет получать израильский газ с 2020 года. Исполнительный директор Turcas Бату Аксой уточняет, что пунктом приема станет порт Мерсин. «Газопровод может быть подключен к текущей инфраструктуре (от месторождения «Левиафан» до порта Мерсин — С.Ц.), которая нуждается в дополнительных инвестициях. Либо проект будет объединен с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), который находится на стадии строительства… Третий вариант — построить новую трубу с нуля», — рассуждает Аксой. Предполагаемый объем поставок из Израиля в Турцию оценивается в 10 млрд кубометров.

Однако может сложиться и так, что газопровод в Мерсин — всего лишь отвлекающий маневр. Так, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на израильский источник, что в январе 2016 года у премьер-министра Биньямина Нетаньяху запланированы переговоры с главами Кипра и Греции, которые готовы содействовать строительству газопровода на Апеннинский полуостров через свои территориальные воды. Хотя и этот проект сопряжен с немалыми трудностями. Вот как их описывает аналитический портал IndraStra.com: «Еще в ноябре 2014 года Израиль предложил странам ЕС инвестировать в подводный трубопровод в Европу через Кипр, Крит и материковую Грецию, откуда он пойдет по суше в другие страны Старого Света. По предварительным оценкам, проект обойдется в $10 млрд. В отличие от подводного газопровода, который связывает Россию и Германию через неглубокое Балтийское море, израильский проект проходит по дну Средиземного моря, глубина которого местами достигает 2 тыс. метров».

Анкара предпочитает давить на кипрскую «мозоль», особенно с учетом шаткого положения израильтян на Кипре, в северной части (Турецкая Республика Северного Кипра) которого расквартировано порядка 30 тыс. турецких солдат. Дополнительным обстоятельством, подталкивающим Турцию и Израиль к диалогу, служит напряжение между Анкарой и Тегераном. За минувший месяц Эрдоган умудрился ухудшить отношения с ключевыми газовыми партнерами. Теперь вряд ли иранцы пойдут на увеличение поставок газа в Турцию, особенно в ситуации, когда последняя планирует закупить у еврейского государства новые партии вооружений. Иранский телеканал Press TV уточняет со ссылкой на Today’s Zaman, что Анкара рассчитывает на израильскую военную технику — передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также системы разведки и наблюдения. Москва и Тегеран не могут смотреть на эти планы безучастно. С кем готовится воевать Турция? Нуждается ли Израиль в таком союзнике?

Пока от всех потрясений выигрывает Рим. По словам главы ENI Клаудио Дескальци, стратегическое положение Италии позволит ей стать газовым центром Средиземноморья, помочь в диверсификации поставок голубого топлива в Европу, передает Corriere della Sera. Итальянцы при любых раскладах замкнут на себе газовые артерии, связующие Евросоюз с Северной Африкой. Так было с поставками сырья из Алжира, так будет и сейчас. Вопрос состоит в другом: кого выберет Брюссель? Израиль или Египет?