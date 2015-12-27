Швейцарские журналисты также пытались разобраться в причинах и истоках застарелой вражды между Россией и Турцией. Заявления Навального о возможном отмывании денег сыновьями генпрокурора Чайки в Швейцарии пока не нашли подтверждений со стороны швейцарских следователей, отмечает швейцарская пресса.

Олег прибивает щит свой к вратам Царьграда. Гравюра Ф. А. Бруни, 1839

Швейцария готова выдать Ходорковского

Российский суд выдал ордер на арест бывшего нефтяного магната Михаила Ходорковского. Кроме того, экс-олигарх объявлен также в международный розыск, передает газета Blick.

Российские следователи хотят, чтобы 51-летний Ходорковский, который в настоящее время пребывает в Лондоне, «всеми законными средствами» оказался под стражей, добавляет газета DerBund.

«Михаил Борисович в любом случае не станет ограничивать свои перемещения из-за решений кремлевских упырей», — цитирует Blick пресс-секретаря экс-олигарха Кюлле (Ольга) Писпанен.

Хотя, как пишет издание, в случае, если бывший олигарх вздумает вернуться в Швейцарию, экстрадиция в Россию будет теоретически возможна с учетом Европейской конвенции о выдаче, которую ратифицировали оба государства, предостерег представитель Федерального бюро юстиции Швейцарии Фолько Галли.

Основанный Ходорковским Фонд «Открытая Россия» публикует доклады о положении в России и выступает за свободные выборы, отмечает DerBund.

Поймать Чайку не удалось

Швейцарские власти продолжают проверку в связи с материалами, обнародованными Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которых, в частности, утверждается, что финансовые учреждения Швейцарии могли быть замешены в отмывании денег в интересах сына генерального прокурора России Юрия Чайки, пишет газета Die Wochenzeitung (WOZ).

Пока, по данным издания, никаких доказательств этого не обнаружено. А в России даже не начато расследование в связи с заявлениями оппозиционера.

Застарелая вражда

То, что Россия сцепились с Турцией, имеет давние предпосылки. Основную роль здесь сыграла даже не столько нынешняя геополитическая конъюнктура, сколько мессианское сознание обоих государств, нацеленное на уничтожение друг друга, полагает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По мнению NZZ, в основе нынешнего конфликта лежит соперничество между Российской империей и османской Высокой Портой, начавшееся еще в XVII веке. С тех пор эти государства воевали друг с другом почти каждые двадцать лет. В войне 1877−78 годов Россия разгромила Османскую империю, дав важный импульс для создания своей государственности молодым балканским народам.

Виной всему панславизм русских

Панславянские надменные идеи сыграли важную роль в развязывании Крымской войны (1853−1856 годов). Русское общество того периода находилось в патриотическом исступлении и мечтало о всемирной панславянской федерации под руководством России, новой столицей которой должен был стать отвоеванный у турков Константинополь. Однако этим мечтам не суждено было сбыться из-за постыдного поражения, которое русские потерпели в этом противостоянии с Османской империей и ее европейскими союзниками, пишет издание.

В шовинистические тона были окрашены не только Крымская война и война 1877−78, его отголоски отчетливо слышны в турецких войнах XVIII и начала XIX века. Но гораздо важнее были геополитические интересы, которые были сосредоточены на контроле за северным побережьем Черного моря. Решающую роль в этом сыграла Екатерина Великая, которая реализовывала «греческий проект». Она стремилась позиционировать Российскую империю в качестве наследницы Византийской империи и поднять ее до положения хранителя православия и защитницы всех православных народов. Она зашла в этом настолько далеко, что велела своему внуку Константину выучить греческий, чтобы позже он смог взойти на византийский престол. Хотя Екатерине не удалось пробиться к Босфору, она сумела присоединить Крым в 1783 году. Более болезненно, чем потерю полуострова, в Османской империи восприняли конец трехсотлетнего морского суверенитета над Черным морем. Впрочем, «Греческий проект» Екатерины был создан не только для российской экспансии. Царица стремилась к балансу сил между европейскими державами: после разгрома Османской империи она рассчитывала на раздел ее бывших балканских территорий, который мог бы сделать все автократии одинаково сильными, передает NZZ.

Мечта о Царьграде сильна по сей день

Но в патриотической литературе мечта о Царьграде, так по-русски называется Константинополь, до конца не исчезла по сей день, полагает газета.

Тюркские республики столкнулись с дилеммой

После распада Советского Союза Турция в рамках культурного сотрудничества провела проникновение на территорию Российской Федерации. В1993 году была создана Международная организация тюркской культуры «ТюрКСОЙ», членами которой стали Турция, страны Центральной Азии и Азербайджан. Тюркоязычные национальные республики в составе России, в том числе Татарстан и Башкортостан, имеют в этой организации статус наблюдателя. На сегодняшний день тесные связи с Анкарой в России имеет не только Москва, но также Казань и Уфа. Поэтому неудивительно, что верный правительственной линии министр культуры Владимир Мединский сразу же после уничтожения Турцией российского истребителя запретил в тюркских республиках сотрудничество с «ТюрКСОЙ». Татары и башкиры в настоящее время встали перед дилеммой: с одной стороны, Москва требует от них выражения абсолютной лояльности, с другой стороны, на Волге высоко ценится экономическое и культурное сотрудничество с Турцией, отмечает NZZ.