



Гитлеровские оккупационные 5 карбованцев для Украины, 1942. Фрагмент

На текущей неделе на Украине произошло сразу два события, которые позволяют сделать некоторый прогноз на будущий год. С одной стороны, между собой события эти события никак не связаны. Но если посмотреть внимательно с другой, то именно они зададут стратегический тренд развития событий на Украине.

О чем идет речь. Сначала, 23 декабря в среду в Киеве прошел второй Антикоррупционный форум под председательством Михаила Саакашвили. На нем одесский губернатор, ранее вошедший в острый политический клинч с Яценюком и Аваковым, объявил о создании движения «За очищение», целью которого будет борьба с коррупцией во власти. По словам Саакашвили, он за все время на Украине не встретил ни одного человека, который бы сказал, что со времен Януковича коррупции в стране стало меньше. «Более того, я ежедневно слышу, что сейчас ставки выросли. Я не встречал ни одного представителя малого и среднего бизнеса, который бы не повторял, что так плохо, как сейчас, не было никогда, ни при Кучме, ни при «оранжевых», ни при Януковиче», — подчеркнул губернатор Одессы.

Этим шагом Саакашвили резко поднял свои ставки. По сути, он сделал заявку на то, чтобы перестать быть региональным политиком и перейти на высший политический этаж на Украине — «партия направлена не на победы в выборах, а на обновление Украины». Естественно, и движение создано не просто так, а под выборы. Значит, уже где-то принято решение о том, что парламентские выборы на Украине будут в 2016 году. Вопрос пока только в одном — весной или осенью.

Как отмечает украинский политолог Сергей Гайдай, «он (Саакашвили) готовит себе большое политическое будущее. Ему не комфортно играть роль главного борца с коррупцией в статусе «человека президента». Ведь он тогда не может сказать главного — что во главе коррупции в Украине стоит именно Петр Порошенко. Для этого Саакашвили нужно громко уволиться с должности. Произнести: а вот теперь я скажу всю правду. Но если он уволится сегодня, не собрав партию, то рискует остаться «в провинции» — громкий уход в большую политику надо подготовить» (http://regnum.ru/news/polit/2 043 680.html).

Таким образом, засланный американцами в украинскую политику «казачок» Саакашвили перешел на новый виток выполнения своей миссии, где в качестве механизма политической раскрутки выступит антикоррупционная тема. Как подчеркивает украинский эксперт Михаил Чаплыга, «лошадка» Михаил Саакашвили— самая интересная, ибо новая. Старт проекта: конец декабря 2015. Если не врут мои источники — Госдеп дал и добро, и деньги. Григоришин (спонсор КПУ в прошлом) главный опекун. Проект всасывает в себя маргиналов типо СЛ, ДА, ГП и Ко плюс действующих депутатов, которым не светит второй заход в Раду по своим партиям. Поле: патриотизм, коррупция и прочие лозунги для народа… Короче говоря, претензия на наследство НФ. Потенциал: могут взять до 80% бывшего электората НФ, т. е. около 15−20% голосов. Легенда строится грамотно: иллюзия народных денег (сюжет о сборе по 100 грн с носа на носки)» (https://www.facebook.com/m.chaplyga?).

А создание движения позволит Саакашвили беспрепятственно перемещаться по стране еще до начала избирательной кампании, что он, собственно говоря, и планирует делать — следующий антикоррупционный форум назначен на 18 января в Харькове. Понятно, что такой активностью Саакашвили создает для себя серьезные политические риски, но, видимо, почетную и спокойную старость он еще не заслужил…

Данный факт также говорит о том, что Арсений Яценюк в Вашингтоне списан, как бы за него не заступался Байден. Последняя задача, ради которой еще нужен был «Сеня-Кролик», выполнена — бюджет (и сопутствующие изменения в законы) принят. Теперь можно осуществлять дерибан Украины беспрепятственно. Администрация Обамы зачищает хвосты, и не только на Украине. При том делает это в таком авральном режиме, как мы видим по дипломатической активности госсекретаря США Джона Керри, что это даже приводит к недосыпу видной фигуры американской внешней политики.

Второе событие, о котором идет речь, это и есть принятие бюджета Украины на 2016 год. О том, как проходило данное «спецмероприятие», уже даже не шепчутся: «Некоторые депутаты Рады вовсе не скрывали цену «правильного» голосования. «Почему мы не могли 2 месяца назад формировать бюджет и нормально прийти к общему мнению? Потому что много схем спрятали в этом бюджете. И сейчас идет речь только о том, что происходят торги. Ходят по ВР и обещают, что будут по 10 миллионов гривен на округ давать, чтобы они голосовали за бюджет. Вот и вся реальность, что происходит на Украине», — заявил народный депутат Украины Владимир Парасюк. «Кто подходил — не буду говорить, потому что те, кто подходили ко мне, я еще имею к ним какое-то минимальное уважение», — добавил он» (http://regnum.ru/news/economy/2 044 232.html). Кстати, 10 млн. гривен — это 400 тысяч долларов на депутата. Столько стоит сегодня прохождение бюджета страны через украинский парламент.

Что собой представляет новый бюджет Украины? Госбюджет предусматривает рост ВВП в 2%. Инфляцию на уровне 12%. Курс доллара — 24,1−24,4 гривны. Дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП. Предельный госдолг установлен на уровне 1,5 триллиона гривен — эту планку госдолг преодолел еще в сентябре 2015 года. Понятно, что данные показатели бессмысленны. Курс гривны — уже 24 за доллар, инфляция в 2015 году составила 46% (!), о каких 12% идет речь, когда даже в относительно стабильных России и Беларуси с трудом удерживаются вокруг этой цифры. ВВП — в глубоком минусе: — 12%, и после предстоящего объявления дефолта вообще непонятно, о каком росте может идти речь, тем более в воюющей стране, и т.д.

Очевидно одно — украинское государство резко сбрасывает с себя социальную нагрузку. Приведу только два самых вопиющих факта: «Все школы с комплектацией до 25 человек по всей стране закрывают. Закрытие такой школы — это закрытие села в течение 3−5 лет. Уже через год туда перестают ездить маршрутки, через 5 лет село исчезает с карты. Удар по самым обездоленным на этом не закончен: убрали минимальную сумму в 30% прожиточного минимума пособия детям, родители которых уклоняются или не имеют возможности содержать детей. Индексация зарплат и пенсий будет проводиться только при условии, если инфляция превысит 3% в месяц» (http://www.politnavigator.net/gosudarstvo-ukraina-unichtozheno-chto-proizoshlo-minuvshejj-nochyu.html).

То есть ресурсов для поддержания прежней политики — нет. Украине предлагается еще раз пройти через «шоковую терапию». При этом, напомню — в стране идет гражданская война. То есть макроэкономически все делается для того, чтобы территория пошла вразнос, и на этом фоне безумный Саакашвили со своим движением, — чтобы еще разок развести людей — а вдруг прокатит, чем черт не шутит?

Горько и больно смотреть за происходящим на Украине, но все более четко проявляется вывод: в происходящем погроме потенциально одного из самых богатых государств Европы виновата не столько элита, сколько сам народ — чванливый, завистливый, невежественный, не желающий думать самостоятельно, не самокритичный, в результате ищущий проблемы где угодно, но только не в себе. Который раз за разом выбирает воров и прочую нечисть, и вновь, и вновь наступает на одни и те же грабли. Хорошо, что столицу Руси в свое время перенесли из Киева. Да, плата жестока, но справедлива. Очищение легким не бывает.