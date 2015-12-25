



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Как говорил Махатма Ганди: «Сначала они вас игнорируют. Затем они смеются над вами. Потом они борются с вами. А потом вы побеждаете». И, кажется, стадия борьбы плавно заканчивается, причем безрезультатно.

Украинское правительство вводит ответные экономические меры против российских товаров с 1 января 2016 года, хотя многие"эксперты утверждают, что введение взаимных торгово-экономических запретов в большей мере негативно отразится на украинской экономике, переживающей более глубокий спад, нежели российская», — пишет VOANews.

22 декабря Министерство финансов США расширило санкции в отношении России. В посольстве США в РФ заверили, что Вашингтон не увеличивал санкционный список, а лишь уточнил предыдущий. В новом списке добавились 34 физлица и организации, которые, по версии американского ведомства вмешивались в дела Украины. Минфин США не скрывает, что эти санкции — способ давления на Россию в попытке заставить «уважать суверенитет Украины»."Важно, чтобы Россия предпринимала шаги, соответствующие ее обязательствам по Минским соглашениям по обеспечению мирного урегулирования конфликта в Украине», — цитирует слова директора ведомства по контролю за иностранными активами МВФ Джона Смита WashingtonPost.

Днем ранее Евросоюз также подтвердил, что продлит антироссийские экономические санкции до 31 июля 2016 года. Ограничения заключаются в замораживании счетов, запрете на деловые и политические контакты на территории указанных стран, а также контакты с их представителями.

Ряд экспертов считает, что ограничения на импорт европейских товаров хоть и оказали на россиян влияние, но со стороны ЕС ситуация, возможно, оказалась еще более проигрышная. По заявлению Владимира Путина от 15 ноября 2014 года, Еврокомиссия оценила ущерб для экономики Европы от введения российского эмбарго в 5−6 миллиардов евро.

«Расширение санкций в отношении России является просто упражнением в пропаганде без каких-либо реальных последствий, это часть американской стратегии для навязывания своей политики», — цитирует политика и бизнесмена Джона Хеллевига радио Sputnik.

«Россия и Китай тем временем цементируют дипломатию с помощью торговых и кредитных связей. «Это может быть геополитическим сдвигом, достойным Коперника — ведь вместо того, чтобы вращаться вокруг Соединенных Штатов, мировая экономика может начать вращаться вокруг Евразии. Пока глобальное финансовое"папство» в Вашингтоне сидит в офисах МВФ и Всемирного банка, такой сдвиг будет происходить, несмотря на все могущество американской инквизиции», — пишет издание Counterpunch. Речь идет об Азиатском Банке Тихоокеанского Развития.

«Представьте себе следующий пятилетний сценарий: Китай построил высокоскоростные железные дороги, порты, электростанции в азиатских и африканских странах, что усилило их рост и экспорт. За счет этого экспорта будут погашены их кредиты, потраченные на инфраструктуру. Кроме того, предположим, что Россия поставляет нефть и газ, необходимые для этих проектов. Страны будут печатать свои деньги, держать долги в своих собственных международных резервных валютах, а не заимствовать или переводить их в доллары, подчиняя все финансовое планирование МВФ и США со своими требованиями денежно-кредитного"кровопускания» и экономии для стран-должников.

Таким образом, у инородных правительств будет меньше возможности финансировать дефицит бюджета за счет продажи ключевой государственной инфраструктуры и приватизировать экономику чужой страны. Вместо ликвидации государственных расходов Азиатский Банк Инфраструктурного Развития и Евразийский экономический союз будут делать то, что делали сами Соединенные Штаты — обеспечивать свои основные потребности: продуктами питания, технологиями, банками, четкой кредитной и финансовой политикой.

В виду таких перспектив, представьте ситуацию, когда американский дипломат встречается с лидерами Китая, России и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций (АБИР) и делает следующее предложение: «Теперь, когда вы добились устойчивого роста производства, мы сделаем вас богатыми, если вы станете жесткими противниками новой холодной войны и повернете на Запад. Мы и наши европейские союзники помогут вам присвоить вашу же инфраструктуру, вам и вашим сторонникам мы поможемоценить рыночную стоимость этих активов путем продажи акций в Нью-Йорке и Лондоне. Затем, вы сможете перевести свой профит на западные счета», — пишет издание Counterpunch. Выглядит немного нелогично, не правда ли?

Но, похоже, сейчас логика — не главный козырь МВФ. «Это типичный сценарий Государственного департамента США, который чиновники казначейства обсуждали более года. Конфликт был спровоцирован с помощью Украины, и отказе от выплаты ее $ 3 млрд долга России 20 декабря, при поддержке США. Американские лоббисты просто изменили правила МВФ: был упразднён механизм, на который полагались Россия и другие правительства, и который всегда обеспечивал порядок выплаты кредитов.

Когда дело доходит до соблюдения странами выплат по межправительственным долгам, Международный валютный фонд и Парижский клуб приводят в действие свой главный рычаг. В качестве координатора «стабилизационных» кредитов центрального банка (неолиберальный эвфемизм для навязывания жесткой экономии и дестабилизации экономик-должников в стиле Греции), МВФ может отказать в выплате не только по собственному кредиту, но также и правительствам, и мировым банкам-участникам, если страны-должники нуждаются в повторном финансировании. Странам, которые не согласны на приватизацию своей же инфраструктуры, и продажу ее западным покупателям, угрожают санкциями, пугая спонсируемой США «сменой режима» и «продвижением демократии» в Майдан-стиле.

8 декабря пресс-секретарь директора МВФ Джерри Райс заявил: «Исполнительный совет МВФ встретился сегодня, и согласился изменить текущую политику задолженности перед официальными кредиторами». Имеются в виду рычаги, которые МВФ использовал всегда — если страна уже имеет финансовую задолженность (независимо от правительства, при котором брался кредит), она не может претендовать на новый кредит МВФ. Это правило распространялось и на займы, связанные с другими странами. Основанная на долларе, глобальная финансовая система работала так в течение полувека — и кредиты давались в долларах США.

Сейчас условия изменились — Китай и Россия стали потенциальными противниками. Само название «Азиатский банк инфраструктурных инвестиций» подразумевает, что транспортные системы и другие объекты инфраструктуры будут финансироваться правительствами, и не окажутся в частных руках, чтобы стать объектом посягательств, финансируемых США с помощью банковского кредита.

В центре внимания смешанной системы общественно-частной экономики устанавливающейся сейчас как АБИР, так и в проамериканском Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТПП) стоит отказ от планирования во имя собственных краткосрочных выгод. Приоритетом в обоих случаях выступает создание мощного правительственного аппарата финансового регулирования. Главный экономист японского финансового холдинга «Номура» Ричард Ку объясняет логику угрозы для МВФ: «Если страна находится под ощутимым влиянием Китая, получая поддержку для восстановления своей экономики, при поддержке существующего руководства Китая, повышается вероятность того, что прямо или косвенно, она окажется под его влиянием».

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал решение МВФ как «поспешное и предвзятое». Но это не так. «Решение обсуждалось в течение всего года — рассчитывался ряд сценариев для долгосрочного изменения в международном праве. Цель этого изменения заключается не только в изоляции России, но еще более Китая как кредитора для африканских стран и потенциальных заемщиков АБИР.

Американские чиновники пришли в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне с правовым эквивалентом"пояса шахида», готовые совершить финансовое самоубийство, решив, что пришло время лишить Россию способности требовать долг с Украины, и не позволить Китаю проложить новый независимый Шелковый Путь интеграции евразийской экономики.

Одним словом, американские стратеги разработали политику блокировки торгово-финансовых соглашений, осуществляемых вне зоны контроля США, МВФ и Всемирного банка, в котором они имеют уникальное право вето. План достаточно прост. За торговлей следует финансирование, за финансированием, как правило, кредит МВФ. Так Соединенные Штаты использовали долларовый стандарт, и управляли мировой торговлей и инвестициями со времен Второй мировой войны…

МВФ следовал правилу, согласно которому он не будет спонсировать кредитное соглашение или рефинансирования государств, которые уже имеют задолженности, причитающиеся другой стране. Но МВФ может легко изменить подобную политику, так как эти нормы не включены в Статьи Соглашений МВФ, то есть в устав МВФ. Исполнительный совет МВФ может поменять решение с помощью голосования простым большинством. МВФ давал кредиты Афганистану, Грузии и Ираку в разгар войны. Россия не имела права вето — она обладает только 2,39% голосов в МВФ. Когда МВФ давал кредит Грузии и Украине, остальные члены Исполнительного совета блокировали Россию. Что МВФ действительно подразумевал, так это то, что он не будет предоставлять кредиты странам, имеющим задолженности перед США, но не перед Россией или Китаем.

МВФ, таким образом, нарушает четыре собственных правила:

1. Не кредитовать страны, не имеющей никаких видимых средств для погашения кредита — правило «No More Argentinas», принятое после аргентинской экономической катастрофы 2001 года.

2. Не кредитовать страны, которые отказываются добросовестно вести переговоры с их официальными кредиторами.

3. МВФ в настоящее время кредитует заемщика, ведущего военные действия, разрушающего собственный экспортный потенциал и, следовательно, свой платежный баланс и способность погасить кредит.

4. Наконец, МВФ кредитует страну, которая вряд ли проведет экономические реформы, на которых он сам настаивал, не устранив демократическую оппозицию при помощи тоталитарных методов.

Таким образом, вместо того, чтобы рассматриваться в качестве изгоя от международной финансовой системы, Украина еще и щедро и финансируется», — пишет Counterpunch.

«Как долго США удастся удерживать Западную Европу, учитывая торговую и инвестиционную привлекательность России? Германия, Италия и Франция уже чувствует эти ограничения. Не говоря уже о том, что основные ценности, на которых раньше базировалась западная социально-демократическая идеология, оказались низложены. Ведь идеалы Просвещения, светской демократии и верховенства международного права созданы в равной степени для всех народов.

Классическая теория свободного рынка (рынка, свободных от нетрудовых доходов, извлечения ренты и корыстных интересов) должна быть принесена в жертву США, как «незаменимой нации». На практике это означает передачу полномочий американским финансовым и корпоративным интересам, которые контролируют внешнюю политику.

Это не то, чем должно было закончиться Просвещение. Классический промышленный капитализм век назад развивался в экономике изобилия. Вместо этого, сегодня мы имеем финансовый капитализм Пентагона, поляризованную экономику рантье, и старомодный империализм. Геостратеги США, кажется, вообразили, что, если они исключат Россию, Китай и другие страны ШОС и Евразии из американской финансовой и торговой системы, то они окажутся в той же экономической коробке, что и Куба с Ираном.

Но похоже, что чем больше проявляется неприкрыто эгоистичная политика США, будь то поддержка радикальных исламских фундаменталистов по всему Ближнему Востоку или правых националистических правительств на Украине и в странах Прибалтики, тем больше растет сплоченность Шанхайской организации сотрудничества и AБИР в стремлении вырваться из Бреттон-Вудской системы и таких надстроек как НАТО. Теперь дело за Россией, Китаем и их успехами в БРИКС», — пишет Counterpunch.