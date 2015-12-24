2015 год оказался для банковского сектора непростым. Западные санкции, падение ВВП РФ почти на 4%, отзывы лицензий регулятором, необходимость создания дополнительных резервов под «плохие» активы и другие факторы затруднили получение банковским сектором прибыли.

Иван Шилов ИА REGNUM

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По предварительным данным ЦБ РФ, по итогам 11 месяцев 2015 года прибыль составила 265 млрд рублей (в основном она заработана госбанками). По словам зампреда ЦБ Василия Позднышева, из 740 кредитных организаций 530 на 1 декабря сгенерировали прибыль, превышающую 600 млрд рублей, и 210 сгенерировали убытки около 350 млрд рублей.

В октябре годовая прибыль банков составляла 192 млрд рублей, в сентябре — 127 млрд рублей, в августе — 76 млрд рублей и так далее. В январе кредитные организации получили убыток в пределах 23,6 млрд рублей. То есть по мере восстановления деловой активности в РФ прибыль банковского сектора постепенно наращивается, но говорить о достижении ею значения в 589 млрд рублей, которое было получено по итогам 2014 года, можно будет, видимо, лишь в 2018 году.

Безусловно, поддержку банкам в 2015 году оказало снижение ключевой процентной ставки с 17% до 11%, что позволило им пополнить свои пассивы по приемлемым ставкам (в основном за счет вкладов физлиц). К 1 октября задолженность тогда еще 767 кредитных учреждений (сейчас меньше) перед ЦБ РФ составила 5,757 трлн рублей, а перед физлицами — 21,214 трлн рублей. На 1 января эти показатели составляли соответственно 9,287 трлн рублей и 18,552 трлн рублей. Видно, что население потянулось в банки, позволив последним ускоренными темпами гасить более дорогие долги перед ЦБ РФ.

Сейчас банки делают ставку на качественных заемщиков — физлиц и юрлиц, ограничивая необеспеченное кредитование. За первые 9 месяцев текущего года (более свежей статистики ЦБ РФ пока не опубликовал) общий размер банковских кредитов физлицам снизился с 11,329 трлн рублей до 10,757 трлн рублей, а в сегменте необеспеченных потребительских ссуд — с 6,392 трлн рублей до 5,785 трлн рублей. За этот период кредиты нефинансовым организациям выросли с 29,535 трлн до 31,747 трлн рублей.

ЦБ РФ не может не тревожить ситуация с банками, которые занимают 21−50 позиции по величине активов (по убыванию). Эти банки на 1 октября 2015 года имели достаточность капитала H1.0 на уровне 9% (при текущем нормативе в 10%, с 1 января 2016 — 8%). Рентабельность капитала и активов у этой группы банков составляла соответственно — 29% и — 3%.

23 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что политика оздоровления банковской системы направлена ни в коем случае не на сокращение количества банков, а исключительно на то, чтобы на рынке были только здоровые банки. За первые 11 месяцев текущего года количество кредитных организаций (КО) в РФ сократилось с 834 до 740. Количество банков сократилось с 783 до 688, а количество небанковских КО (то есть тех, которые имеют право осуществлять отдельные банковские операции) выросло с 51 до 52.

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По словам главы ЦБ РФ, улучшение ситуации в банковской сфере и уменьшение объема «плохих» активов происходит с некоторым лагом после того, как экономика начинает расти. Между тем сам ЦБ РФ прогнозирует в 2016 году сокращение ВВП РФ на 0,5−1%, если цена барреля BRENT составит 50 долларов (на 24 декабря баррель стоил примерно 37,2 доллара). Очевидно, что бюджет РФ на следующий год придется пересматривать.

Фактором риска для вновь создаваемых российских банков является введение в декабре текущего года 50-процентной квоты для иностранцев в их капитале. На 1 декабря 2015 года 33 КО в РФ имели в уставном капитале долю иностранного капитала свыше 50%. Банк России сейчас имеет право по согласованию с правительством РФ устанавливать для банков с иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций (например, привлечение вкладов населения), если в соответствующих иностранных государствах (например, в странах ЕС) в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности.

ЦБ РФ считает, что реализуемая программа докапитализации (в рамках «антикризисного» плана 2015 года) оказывает позитивное влияние на обязательные нормативы банков и динамику кредитования. Повышению нормативов (достаточности капитала, максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) также временно способствуют сохраняющиеся регулятивные послабления (в части формирования резервов, а также использования фиксированных курсов иностранных валют). С этим нельзя не согласиться.

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В 2016 году в определенной мере прибыль банков ограничат действия Минфина, который выделяет средства регионам (по ставке 0,5% годовых). Последние в ускоренном режиме гасят долги перед банковским сектором. Отметим, что в дополнительных бюджетных деньгах не нуждаются 4 региона-донора — Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область.

Ожидаемое снижение ключевой процентной ставки в РФ с 11% до 7% (если инфляция составит 6,5%) и рост реальных доходов населения и фирм формируют предпосылки к улучшению финансового результата в банковском секторе в 2016 году. Мы ожидаем, что в следующем году банковский сектор получит прибыль около 300 млрд рублей.