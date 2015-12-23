



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Новогоднее воссоединение Украины с Европой

21 декабря правительство Украины так и не выплатило долг в 3 млрд долларов России. Это было вполне ожидаемо. И не только по психологическим причинам Яценюк не может отдать деньги «агрессору», так как «улица» будет против. Но в основном по причинам финансово-экономическим — у Украины элементарно нет денег. Кто-то возразит — какие проблемы отдать из 13 млрд долларов только 3 млрд долларов? Однако если посмотреть на структуру этих резервов, то проблема на самом деле есть.

Так, по состоянию на 1 ноября 2015 года ЗВР Украины составляли: «1. В иностранной валюте — 11,9 млрд долларов, из них а) ценные бумаги Нацбанка Украины — 6,9 млрд долларов; б) валюта и депозиты — 4,9 млрд долларов. 2. Резервная позиция в МВФ — 0,03 миллиона долларов. 3. СПЗ (специальные права заимствования, SDR) — 64,56 млн долларов. 4. Монетарное золото — 1млрд. долларов. Всего резервных активов — 12,9 млрд долларов» (http://jpgazeta.ru/novosti-ukrainyi-deneg-net-sovsem-spastis-ot-defolta-nevozmozhno/).

Все было бы ничего, но из почти 13 млрд долларов ЗВР 6,9 млрд долларов составляют ценные бумаги Нацбанка Украины, цена которым — медный грош в базарный день. Их могло быть и не 6,9 млрд долларов, а 69 млрд долларов — все равно это ничего бы не изменило, так как эти ценные бумаги ничем не обеспечены, так как всю ликвидную собственность кредиторы могут и так забрать за долги, а не за ничего не значащие бумажки. Таким образом, получается, что реальных ЗВР Украины совсем не 13 млрд долларов, а только 6 млрд долларов. Вот теперь разница чувствуется? Если из них 3 млрд отдать России, то останется тоже только 3 млрд долларов.

Но и это еще не все. Напомню, что, согласно методике расчетов МВФ, ЗВР любой страны считаются как чистые активы минус долг страны перед МВФ. Сколько же Украина должна МВФ? Если говорить о государственном долге (как перед Россией), то Украина МВФ должна 5,6 млрд долларов. К этому надо добавить 5,4 млрд долларов долга перед МВФ, которые проходят по позиции гарантированный государством долг. Итого получается, что МВФ Украина должна 11 млрд долларов. С учетом 3 млрд долларов долга России получается, что баланс ЗВР Украины уже отрицательный в размере не менее 8 млрд долларов.

А вот тут уже дефолтом пахнет по-настоящему, так как дело даже не в том, что после выдачи долга России рухнет гривна, а в том, что государство Украина не сможет закрыть первоочередные потребности своих граждан по импорту, в результате чего социально-экономическая ситуация в стране просто взорвется. Правительство Яценюка с этим уже не справляется, в результате чего только за первое полугодие 2015 года экспорт снизился на 34,8%, а импорт — на 37,8%, то есть более чем на треть.

В результате что мы имеем? Что Россия объявила об отсчете десяти дней, которые по правилам МВФ даются должнику, чтобы сделать выплаты. После истечения этих десяти дней объявляется дефолт. Правительство России понимает, что Киев не отдаст деньги и после объявления дефолта: «В Минфине России ожидают, что страна исполнит свои долговые обязательства в полном объеме до 31 декабря. Если деньги не поступят до конца года, Россия объявит формальный дефолт Украины по облигациям внешних государственных займов, а затем будет добиваться возврата причитающихся средств через суд» (http://www.m24.ru/materials/sources/source6).

Понимает это и МВФ, который под предлогом невыполнения обязательств по финансовому оздоровлению перестал финансировать Киев, не осуществив два транша на общую сумму три миллиарда долларов, которые планировалось сделать осенью. Тем не менее МВФ оставил лазейку для давления на Киев, пойдя на изменение правил предоставления кредитов МВФ тем странам, которые допустили дефолт по суверенным обязательствам. Почему это было сделано, тоже не составляет большого секрета:

«Киеву придется выполнить ряд дополнительных условий, чтобы продолжать пользоваться «маминым кошельком». И в первую очередь — провести приватизацию некоторых до сих пор не приватизированных предприятий. Понятно, что продавать придется самые «вкусные» госактивы, при этом по дешевке и тем, на кого укажут крупнейшие кредиторы, такие, как американский фонд Franklin Templeton, известный во всем мире своей безжалостностью по части поглощения приглянувшейся ему собственности. Не приходится сомневаться, в чьих руках окажутся украинские предприятия, банки и даже сельскохозяйственные земли.

По всей видимости, финансирование Киева международными организациями будет продолжаться ровно до тех пор, пока «украинская» схема работает. Когда же она себя исчерпает (а этот момент, судя по всему, уже близок: издержки противостояния с РФ начинают серьезно мешать Европе экономически, а США — геополитически), а хищникам вроде Franklin Templeton больше не останется, чем поживиться, США и МВФ мгновенно потеряют всякий интерес к дружбе с нынешними властями Незалежной. И вот тут-то им и пригодится искусственно отсроченный дефолт, который будет объявлен уже «по-взрослому» (http://ruspravda.info/Nastoyashchiy-defolt-Ukraini-vperedi-17 555.html).

Некоторые эксперты предполагают, что на Украине МВФ может повторить аргентинский сценарий: «Хорошо известно, что фонд крайне нетерпим к тем, кто не платит по госдолгам, и обычно просто перестает финансировать «проштрафившихся», чем еще сильнее загоняет их экономику в штопор. Можно вспомнить хотя бы Аргентину, долг которой в начале 2000-х превысил 132 млрд долларов, а МВФ отказался давать новые займы, внезапно «осознав, что Аргентине не помогут никакие кредиты». После этого страну ждал дефолт и коллапс экономики, от которого она до сих пор полностью не оправилась. Теперь МВФ, похоже, так же внезапно «осознал», что кредиты не помогут и Украине. Кстати, любопытный факт: валовый внешний долг Украины уже превышает 127 млрд долларов, то есть почти сравнялся с аргентинским на момент «озарения» у МВФ» (http://ruspravda.info/Nastoyashchiy-defolt-Ukraini-vperedi-17 555.html).

Возникает вопрос: а что теперь Россия будет делать с долгом, возврат которого практически невозможен? Во-первых, скорее всего, этот долг Россия будет использовать как аргумент для давления как на МВФ, так и на США и ЕС по тем переговорным позициям, где это будет возможно. Пока России не с руки банкротить Украину, так как в этом случае волей-неволей придется брать на себя заботу о значительной части населения Украины. Поэтому России выгодно медленное ее усыхание, чтобы переваривать русскую окраину по частям.

Во-вторых, Россия, как заявил Минфин, будет добиваться возврата причитающихся средств через суд. Как отмечает Ростислав Ищенко: «В Москве не рассчитывают на возвращение киевских властей в режим адекватного восприятия действительности и готовятся к началу процесса в Лондонском суде. Поскольку МВФ признал долг Украины суверенным, констатация факта дефолта не должна занять много времени. Далее должны последовать акции по аресту украинского зарубежного имущества, счетов, а также товаров, принадлежащих государственным компаниям. Фактически речь идет о заморозке всей внешнеэкономической, внешнеторговой деятельности Украины и возможностей заимствования на мировых финансовых рынках. Кроме того, после констатации факта дефолта все остальные кредиторы Киева получат право требовать досрочного погашения ранее выданных кредитов» (http://ria.ru/analytics/20 151 221/1 346 306 732.html).

В этой связи абсолютно неадекватной выглядит реакция киевского бомонда на то, что Польша выделила Украине банковский СВОП на 1 млрд долларов. Суть этого СВОПа, как и всех остальных, например, китайского для Белоруссии на 1 млрд долларов, состоит в том, что страна-получатель может закупить в стране-отправителе СВОПа оборудования или товаров на эту сумму. Товары поступят в страну, а деньги компаниям-отправителям выплатит правительство. То есть 1 млрд долларов польского СВОПа так и не покинет территорию Польши. Тогда в чем радость?

То есть после 1 января Украина попадет в гораздо худшую ситуацию, чем сегодня. Если к тому же Радой не будут приняты бюджет на 2016 год и новый Налоговый кодекс, то, с учетом политического обострения в Донбассе, вопрос перевыборов Рады в лучшем случае будет отодвинут до марта. Но новые выборы в Раду гарантированно закрепят победу на них региональных элит Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы, Закарпатья, что будет означать начало конца проекта «Украина». Возможно, Россия и не сможет получить свои 3 млрд долларов с исчезнувшего с карты мира государства, но это не такая уж и большая плата за воссоединение территории исторической России.