Восьмой среди одобряемых

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин занял восьмое место в рейтинге самых одобряемых политиков в мире, составленном по итогам социологического исследования международного консорциума независимых исследований WIN/Gallup International (Швейцария) среди граждан 65 стран.

Как оказалось, к президенту России положительно относятся 33% респондентов из 64 тысяч опрошенных. А вот отрицательно к нему относятся больше — 43%. При суммировании положительных и отрицательных оценок он занял восьмое место.

При этом рейтинг Путина устанавливает все новые рекорды в РФ — как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ на 22 октября 2015 года рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ составлял 89,9%.

Рейтинг самых одобряемых мировых лидеров возглавил президент США Барак Обама: 59% опрошенных одобряют его, 29% — относятся отрицательно. На втором месте — канцлер Германии Ангела Меркель: 42% респондентов относится к ней положительно, а 29% — отрицательно. На третьем месте находится премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон: 73% и 28% соответственно.

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Жестко ограничить

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает существенно ограничить импорт турецких товаров лёгкой промышленности. По мнению представителей ведомства, 70−80% ввозимых из Турции товаров этой отрасли можно найти замену. «Мы отработали с крупнейшими производителями, отраслевыми ассоциациями. Проводили несколько совещаний, обсуждали, после этого выработали такое предложение», — сообщил изданию «Коммерсантъ» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Считается, что от ограничения торговых отношений РФ с Турцией благодаря сокращению импорта выиграют российские производители, расширив свои рынки сбыта.

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Напомним, 24 ноября истребитель F-16 ВВС Турции сбил фронтовой бомбардировщик Су-24М, входящий в российскую авиационную группу в Сирии, на высоте 6000 м. Действия Турции вызвали резкую критику со стороны Москвы и привели к значительному ухудшению российско-турецких отношений. Как сообщало ИА REGNUM, после этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против Турции. Документ фактически вводит санкции против турецкого бизнеса: будут запрещены ввоз товаров производства Турции и работа граждан страны на территории России. Также с 1 января 2016 года будет приостановлено действие безвизового режима с Турцией.

Кроме того, санкции России в отношении Турции могут быть распространены на дополнительные области взаимодействия между странами. Они затронут гостиничный бизнес, услуги по деревообработке, по обучению пилотов. Санкции могут коснуться и государственного заказа в любой отрасли. Соответствующий документ Минэкономики направило премьер-министру России Дмитрию Медведеву еще 9 декабря.

И снова санкции

22 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении РФ. Как сказано в тексте документа, «экономические ограничительные меры в отношении РФ будут действовать до 31 июля 2016 года».

Санкции, введённые в отношении России еще 31 июля 2014 года, продлятся в связи с тем, что «Россия не выполняет Минские соглашения». Как ранее сообщало ИА REGNUM, окончательное решение было принято в Брюсселе накануне, 21 декабря. МИД отреагировал на продление санкций со стороны ЕС, назвав такое решение крайне недальновидным.

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Добавим, что на этот раз принятие решения о продлении санкций не было быстрым. Так, между премьером Италии Маттео Ренци и канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите ЕС разразилась бурная и невиданная ранее полемика. Это небывалое явление было вызвано почти что консенсусом в политическом мире Италии в части неприятия антироссийских санкций: почти все политические партии страны высказались против.