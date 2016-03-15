



Л.А. Шматько В.И.Ленин у карты ГОЭЛРО. VIII Всероссийский съезд Советов, декабрь 1920 г. 1957

22 декабря 1921 IX Всероссийский съезд Советов, заседавший в Москве в Большом театре, утвердил декрет Совета народных комиссаров «Об электрификации Р.С.Ф.С.Р.» — план ГОЭЛРО. Сегодня, в 95-ю годовщину начала электрификации, а точнее — начала осуществления первого единого государственного плана развития народного хозяйства на основе электрификации страны, мы не можем не вспомнить его значение.

Смотрите галерею «ГОЭЛРО — гордость России»

Аббревиатура ГОЭЛРО расшифровывается как «Государственная комиссия по электрификации России», декрет о создании которой 21 февраля 1920 года подписал Владимир Ленин. Возглавил комиссию Глеб Кржижановский — выпускник Петербургского технологического института и автор проекта подмосковной ТЭС «Электропередача» (сейчас — ГРЭС им. Классона), построенной в 1912 году.

Кржижановский, Леонид Красин, Роберт Классон и многие другие создатели плана работали еще в Обществе электрического освещения, созданном в 1886-м в Петербурге. Общество объединяло ученых и коммерсантов в деле «электрификации всей страны», большей частью его акционеров были иностранцы, в первую очередь — концерн «Сименс». Уже тогда разрабатывались первые проекты масштабного строительства электростанций и линий электропередачи.

Чего же не хватало до революции, если за осуществление ГОЭЛРО пришлось взяться голодной, бедной и холодной власти Советов в самом начале Гражданской войны — в январе 1918 года состоялась I Всероссийская конференция работников электропромышленности, предложившая создать орган для руководства энергетическим строительством? А не хватало главного — централизованного плана развития промышленности. Каждый собственник, включая мощное «иностранное лобби», тянул одеяло на себя, и невозможно было уложить в одни рамки строительство промышленных предприятий и энергетических объектов, объединенных в единую сеть.

Отрицать развитие энергетики до революции невозможно — оно шло и достаточно быстрыми темпами, а отечественная электротехническая школа считалась одной из лучших в мире. Так, к 1896 году количество электростанций выросло до 35, а КПД таких станций приближался к 25% (у современных парогазовых электростанций он достигает 60%). Однако, все они принадлежали частным владельцам, в том числе 12 — Обществу электрического освещения. По выработке электроэнергии, несмотря на более быстрый ее рост (20−25%), чем в других странах, Россия занимала восьмое место в мире, отставая не только от лидировавших США, но даже от крошечной Бельгии. По качественным характеристикам Россия не уступала ведущим странам, однако в том же 1913 году в России на душу населения вырабатывалось всего 14 кВт. ч, тогда как в США — 236 кВт.ч.

Проблем было много. Например, все строившиеся в России электростанции — в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Баку, Риге и т.д. имели ограниченное число потребителей и энергетически связаны между собой не были. Не было и единой системы при их разработке — значения величин их тока и частот (20, 40 или 50 Гц) имели колоссальный разброс. Были сети как однофазные, так и трехфазные…

На всероссийских электротехнических съездах, которых с 1900 по 1913 год состоялось целых семь, проблемы пытались решить, и уже в разгар Первой мировой войны (в 1915 году) на совещании по проблемам использования подмосковного угля и торфа выступил с докладом директор станции «Электропередача» Кржижановский. В своем докладе они изложил основные принципы энергостроительства, ставшие основой плана ГОЭЛРО, и были обсуждения, и принимались резолюции. Но осуществить план было невозможно.

Как уже упоминалось, орган для руководства энергетическим строительством было предложено создать в январе 1918 года на I Всероссийская конференция работников электропромышленности. Через четыре месяца был создан Электрострой. Одновременно с ним был образован преемник и продолжатель всероссийских электротехнических съездов — Центральный электротехнический совет (ЦЭС), в состав которого вошли крупнейшие российские энергетики: И. Г. Александров, А. В. Винтер, Г. О. Графтио, Р. Э. Классон, А. Г. Коган, Т. Р. Макаров, В. Ф. Миткевич, Н. К. Поливанов, М. А. Шателен и другие.

Тогда же, в апреле 1918 года, концепцию электрификации страны составил сам Ленин в статье «Набросок плана научно-технических работ». В 1919 году Кржижановский детализировал эту идею в работе «Задачи электрификации промышленности» и получил на нее восторженный отклик. Меньше чем через год — в декабре 1920 года план был разработан.

Смотрите галерею «ГОЭЛРО — планы и результаты»

После декрета о создании ГОЭЛРО работа пошла полным ходом. На IX съезде Советов комиссия представила результаты своей работы — 650-страничный план, разделенный на следующие главы:

1. Электрификация и план государственного хозяйства

2. Электрификация и топливоснабжение

3. Электрификация и водная энергия

4. Электрификация и сельское хозяйство

5. Электрификация и транспорт

6. Электрификация и промышленность

Таким образом, ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики. В плане было предусмотрено строительство промышленных предприятий для производства всего необходимого электроэнергетике и научно-технической базы — 1921 году были созданы Государственный электротехнический институт (ВЭИ) и Всероссийский теплотехнический институт (ВТИ). И все это привязывалось к планам развития территорий — авторы плана ГОЭЛРО предложили экономическое ее районирование исходя при этом из соображений близости источников сырья (в том числе энергетического), сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта.

Смотрите галерею «ГОЭЛРО в плакатах»

В результате было выделено семь основных экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, а также Западной Сибири и Туркестана. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район.

Планировалось не только восстановление конкретных отраслей, прежде всего, тяжелой индустрии, но и реконструкция, реорганизация и развитие народного хозяйства страны. Он предусматривал возведение предприятий — будущих потребителей электроэнергии. Среди них — заложенный в 1927 году Сталинградский тракторный, основа отечественного танкостроения.

План ГОЭЛРО был первым шагом на пути индустриализации страны, и без него она была бы невозможна. Он сделал главное — максимально поднял производительность труда замены мускульных усилий людей и животных механической энергией. Без электрификации — особенно в дальней перспективе — было невозможно развитие промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. Кроме того, в нем была предусмотрена электрификация железнодорожного транспорта — дело, с которым не все развитые страны справились и сегодня, например, США.

Рассчитанный на 10—15 лет, план ГОЭЛРО, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. Параллельно ГОЭЛРО велось развитие транспортной системы страны (магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала). Отдельный упор был сделан на гидроэнергетику: первыми были введены в строй Шатурская и Каширская ГРЭС и Волховская ГЭС, а в 1932 году дала первый ток крупнейшая в Европе гидроэлектростанция — Днепрогэс.

Смотрите галерею «ГОЭЛРО: Волховская ГЭС»

Смотрите галерею «ГОЭЛРО: Днепрогэс»

К 1926 году была выполнена программа «А» плана ГОЭЛРО, предусматривавшая восстановление разрушенного энергетического хозяйства страны. К 1931 году план был перевыполнен — вместо запроектированных 1750 кВт новых мощностей было введено в эксплуатацию 2560 кВт. К концу предусмотренного планом пятнадцатилетнего срока — к 1935 году — советская энергетика стала третьей в мире после США и Германии, а к 1947 году, несмотря на страшную войну, СССР занял первое место в Европе и второе в мире по производству электроэнергии.

К 1934 году советская энергетика полностью отказалась от импортного оборудования — было создано собственное энергомашиностроение, вошли в строй столь крупные предприятия, как «Электрозавод» (Москва), «Динамо» (Москва), «Красный котельщик» (Таганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова (Харьков).

Сама комиссия ГОЭЛРО была упразднена еще в июне 1921 года, на ее основе была создана Государственная общеплановая комиссия — Госплан. Таким образом, ГОЭЛРО стал первым государственным планом и положил начало всей последующей системе планирования в СССР.

В осуществление такой масштабной «стройки» мало кто верил. Известна история с английским писателем-фантастом Гербертом Уэллсом, посетившим Советскую Россию в 1920 году. Он ознакомился с планом ГОЭЛРО и, условно говоря, покрутил пальцем у виска: «осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии». Ленин же в ответ пригласил Уэллса приехать через 10 лет и оценить результаты. Писатель приехал, правда, не через 10 лет, а в 1934 году, и был поражен результатом.

План электрификации предусматривал полное перекраивание социальной реальности: единым узлом шли три мощнейшие стройки — энергетика, промышленность и транспорт. «Лампочка Ильича» не просто пришла в сельскую избу — она ее изменила и наполнила качественно другим содержимым. Часто упоминаются попытки применить ГОЭЛРО в других странах — соответствующие планы были заявлены в 30-е годы в США, Германии, Польше, Великобритании, Франции, Японии и многих других.

Относительного успеха удалось добиться только в США, где суровыми госметодами Франклина Рузвельта было организовано строительство крупных государственных инфраструктурных объектов, которые должны были производить огромный объем дешевой электроэнергии: Управление ресурсами бассейна Теннесси (TVA), дамбы «Бонневилль» и «Гранд Кули» на Дальнем Западе, дамбу Гувера на Юго-Западе и других. Однако единой системы создано не было, и частный собственник продолжил «дербанить» электроэнергетику, что в 70-е годы в связи с увеличением энергопотребления привело к серии «блэкаутов». Они и сегодня являются фактически повседневностью в США.

Смотрите галерею «ГОЭЛРО — залог Великой Победы»

Этот же «эффективный собственник» начал успешно ломать единую систему, ставшую катализатором развития 95 лет назад — единую энергосистему. Реорганизация РАО «ЕЭС России» и передача электростанций в руки частных инвесторов, издевательски неофициально названная ГОЭЛРО-2, привела к удорожанию электроэнергии, остановке генерирующих мощностей и предприятий электропромышленности, к блэкаутам, и, в конце концов — к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, взрыву на подстанции «Ленинская» в Казани и подстанции «Чесменская» в Санкт-Петербурге. Перекраивать реальность можно в обе стороны, на выбор — прогресс или регресс.

Использован материал из статьи «План ГОЭЛРО. Мифы и реальность», В. Гвоздецкий, зав. отделом истории техники и технических наук Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН. Опубликовано: «Наука и жизнь»