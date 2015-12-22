18 декабря Совет Безопасности ООН принял долгожданную резолюцию по Сирии, которая призывает стороны конфликта прекратить огонь и готовиться к переговорам, запланированным на январь 2016 года. Несмотря на то, что надежда на мир тает с каждым днем, великие державы впервые с 2011 года демонстрируют единение, отказываясь на словах от немедленной отставки президента Башара Асада.

timesofisrael.com Собрание друзской общины Ливана. Бейрут, 12 июня 2015 года

Однако иллюзий быть не должно, поскольку Турция, Саудовская Аравия и Катар по-прежнему делают ставку на стимулирование террористической войны. Не случайно посол Сирии в России Риад Хаддад заявил 21 декабря на заседании Изборского клуба, что война в арабской республике «продолжится до тех пор, пока сирийско-турецкая граница не будет закрыта». С этим утверждением не поспоришь: вот уже пять лет Анкара поджигает Сирию вооружениями и новыми партиями боевиков, которые собираются в регионе со всего мира. Дело дошло до того, что боевики ИГИЛ, контролировавшие до начала операции ВКС России северные территории САР, осуществляли финансовые транзакции с внешним миром через Турцию. Грохот тяжелой артиллерии долго заглушал многочисленные сообщения в арабской прессе, писавшей об этом дьявольском «экономическом союзе».

Ситуация на Ближнем Востоке оставляет желать лучшего. Событий настолько много, что между ними практически отсутствует время. 18 декабря президент США Барак Обама подписал указ об отмене эмбарго на экспорт сырой нефти, которое действовало с 1975 года. Сырьевые рынки отреагировали должным образом: по состоянию на 22 декабря стоимость марки Brent опустилась до $36,41 за баррель, а за сорт WTI дают только $36,03. В расчет принимается тот факт, что запасы нефти в США оказались на максимальном уровне с 1930 года, уточняет британская «Би-би-си». Такое ощущение, что Вашингтон готовится к блокаде со стороны стран ОПЕК, которые нарастили добычу до рекордных 31,5 млн баррелей в сутки.

Первым занервничал Иран, не ожидавший, что Америка так скоро возьмет курс на экспорт сырой нефти. Как сообщает американская ABC News, Тегеран беспокоит тот факт, что с 18 декабря Белый дом ввел визовые ограничения для лиц, посетивших за последние пять лет Иран, Ирак, Сирию и Судан. Если раньше граждане 38 стран мира могли посещать США без виз, то теперь Вашингтон оставляет за собой право запретить въезд на национальную территорию. «Очевидно, что этот закон негативно повлияет на экономические, культурные, научные и туристические связи между двумя странами», — заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи, посчитав ограничения «нарушением условий Венского соглашения по ядерной программе». Глава ведомства Джавад Зариф пошел еще дальше, назвав закон «абсурдным документом», который «фактически означает новые санкции против Ирана».

Государственный секретарь США Джон Керри поспешил успокоить Тегеран. «Я убежден, что новые визовые требования, утвержденные Конгрессом, не помешают нам продолжить диалог. Мы будем вводить ограничения таким образом, чтобы не препятствовать законным деловым интересам Америки в ИРИ», — цитирует Керри Wall Street Journal.

США оказались в двусмысленной ситуации: с одной стороны, ставка на экспорт сырой нефти отдаляет от них правительство Ирана, которое строило свою внутреннюю политику с учетом потепления отношений с Западом и последующего снятия санкций; а с другой — диалог с Тегераном раздражает влиятельных ультраправых республиканцев, вооруженных принципами неотроцкизма и мировой демократической революции. Вот как описывает поведение Ирана один из рупоров американского неоконсерватизма — газета Washington Post: «При помощи ядерной сделки Иран ударил по коалиции США самым непредсказуемым образом — он исполняет необходимые аккорды, чтобы заполучить доступ к замороженному фонду в $100 млрд и положить конец санкциям в нефтяной и банковской сферах. Это позволит иранцам расширить воинственную и противозаконную деятельность на других направлениях». «Реакция администрации Обамы нам знакома: они делают все, чтобы Тегеран получил большие преимущества», — пишет Washington Post в редакционной статье.

Отношения между Ираном и Washington Post окончательно испортились после того, как в ноябре 2015 года корреспондент издания Джейсон Резаян был приговорен в Тегеране к тюремному заключению за шпионаж в пользу США. «Президент Обама не собирается ничего предпринимать, поскольку это может подорвать ядерную сделку до того, как Иран исполнит свои обязательства по замораживанию количества центрифуг и избавится от обогащенного урана. Вот почему Америка терпит злодейское поведение иранцев в Сирии, Йемене и других странах, закрывает глаза на арест Резаяна в момент, когда ядерное соглашение находилось на стадии подготовки», — сетует издание.

Пока республиканцы и демократы выясняют отношения, в Левантийском газовом бассейне назревает новая война — теперь уже с участием Израиля и ливанской «Хезболлы». В ночь с 18 на 19 декабря ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в пригороде Дамаска (г. Джарамана), в результате которого погиб один из предводителей шиитских повстанцев, член Национального фронта по освобождению Палестины Самир Кунтар (Samir Kuntar), передает Jerusalem Post. В Армии обороны Израиля пояснили, что атака была совершена в ответ на ракетные обстрелы города Нагария, что на севере еврейского государства. «ЦАХАЛ нанес в ответ восемь минометных ударов по району Зибкин (Zibqin — город на юге Ливана, расположенный в 103 км от Бейрута)», — цитирует CNN представителя Временных сил ООН в Ливане.

Иранские генералы гибнут в Сирии и Ираке не первый год, но случай с Кунтаром уникален. Речь идет о представителе влиятельной общины ливанских друзов, который воевал в рядах «Хезболлы» с 1979 года: в возрасте 16 лет Кунтар принял участие в боевой вылазке на территории еврейского государства, за что был приговорен к пожизненному заключению. В 2008 году его выпустили на свободу в обмен на тела израильских военных. Церемония прощания с Кунтаром состоялась 21 декабря в Бейруте.

В отличие от американских и израильских СМИ французская Le Monde описывает события более сдержанно. Газета уточняет со ссылкой на Сирийский наблюдательный пункт по правам человека (L’Observatoire syrien des droits de l’homme), что С. Кунтар возглавлял «сирийское сопротивление, целью которого было освобождение оккупированных Голанских высот» (chef de la résistance syrienne pour la libération du Golan). Сообщается, что группа была сформирована в рядах «Хезболлы» два года назад для начала операций в спорном регионе. То есть ЦАХАЛ пытался обезопасить свой контроль над Голанами, на которые претендовал ливанец в союзе с «Хезболлой».

Однако напряжение между Ливаном и Израилем не ограничивается Ираном. В настоящее время еврейское государство вынуждено считаться с общинами друзов в Ливане и Сирии, которые поддерживают Бейрут и Дамаск. Тель-Авив проводит аккуратную градостроительную политику в отношении израильских друзов в северной Галилее (где проживают 110 тыс. друзов) и на Голанских высотах (20 тыс. друзов). Речь идет об этнорелигиозной общине, голос которой влияет на расстановку сил во многих ближневосточных государствах.

Поэтому глава друзской общины Ливана Валид Джумблат уверен в своих силах, он всегда позволяет себе жестко критиковать Тель-Авив, Дамаск и Тегеран, а его микроблог в Twitter методично чередует сообщения на арабском и французском языках. И это объясняется не только тем, что Ливан некогда входил во французскую колониальную империю. Вот как Джумблат комментирует в интервью Euronews историческое соглашение Сайкса-Пико о разделе Османской империи: «Это соглашение уже похоронено. Сегодня начат процесс, который приведёт к образованию новых границ между меньшинствами. Между курдами и туркменами, между различными религиями и конфессиями. Этот процесс только начался, он будет идти очень долго, и я убеждён, что границы Сирии и Ирака не останутся прежними». Предводитель друзов недвусмысленно оценил роль С. Кунтара в сирийской войне: «Несмотря на наши политические разногласия по Сирии, мы осуждаем убийство Самира, который посвятил всю свою жизнь борьбе против израильской оккупации».

Израиль играет уверенно. Генерал-майор ЦАХАЛа и экс-советник премьер-министра по национальной безопасности Яаков Амидрор сомневается в том, что «Хезболла» сумеет ответить на авиаудар израильских ВВС, поскольку «Иран слишком занят в Сирии, чтобы открывать новый фронт против еврейского государства», — передает агентство Reuters. Тем не менее лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обещает выбрать «время и место для мести».

Утверждать, что в Левант вновь пришла война — наивно. Боевые действия никогда не покидали Восточное Средиземноморье, эту нервную систему Ближнего Востока, которая пережила финикийцев, римлян, византийцев, крестоносцев, турок, французов, британцев и американцев. Кто на сей раз получит Большую Сирию?