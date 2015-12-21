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По данным исследования французских ученых «Перспективы африканского континента», в 2020 году каждый 16-й из 100 жителей планеты будет африканцем. Но даже несмотря на это, континент с площадью 30,3 млн кв. км (22% суши) и населением, приближающимся к полутора миллиардам, игнорировать нельзя. Сырьевые ресурсы, значительная роль в мировом изменении климата, рост дефицита пресной воды, разрушение экологии, проблема мигрантов — все это про Африку. Вдобавок к этому, по прогнозам экспертов, к 2033 г. континент по объему ВВП достигнет уровня Восточной Европы, а к 2039 году — Латинской Америки.

Вместе с населением растет и число африканских миллионеров — за последние 15 лет их количество увеличилось вдвое. В Африке в настоящее время проживает более 160 тысяч человек с личными доходами свыше $1 млн. А объединенный капитал чистых активов африканских холдингов в конце 2014 года, согласно докладу New World Wealth, составил 660 миллиардов долларов. Уже к 2024 году число африканских миллионеров, по прогнозам, вырастет на 45% и составит 234 тысячи человек. Для сравнения: к концу 2014 года общее количество человек в мире с доходом более чем $1 млн достигло 13 миллионов.

Но если анализировать развитие по странам, становится понятно, что континент представляет собой «лоскутное одеяло». По данным Всемирного банка, количество бедных в Африке — с доходом менее чем $1,25 в день — увеличилось с 411,3 млн до 415,8 млн. Всемирный банк, хотя и прогнозирует 5,5% экономического роста в Африке южнее Сахары, предупреждает, что «нищета в регионе останется крайне высокой».

Ник Дирден, директор Информационно-пропагандистской группы, занимающейся вопросами глобальной справедливости, рассказывает об углублении неравенства по всему континенту. «Неудивительно, что богатые люди в Африке становятся богаче, потому что мы видим форму «развития», при которой пожертвованные деньги, торговые соглашения и корпоративные «инвестиции», поступающие из-за рубежа в эти страны для обеспечения роста, приводят только к тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют», — говорит Дирден в интервью Guardian.

Согласно докладу New World Wealth, в Маврикии, например, живут одни из самых состоятельных людей в Африке, со средним доходом $21.470 на душу населения. А в Демократической Республике Конго живут самые бедные — их доход составляет $230 на человека. К слову, такие страны, как Швейцария и Австралия, могут похвастаться уровнем более чем $200.000.

«За последний год произошел очень сильный рост в таких странах, как Мозамбик, Замбия и Танзания. Мы ожидаем, что Мозамбик продолжит быть самым быстрорастущим рынком», — говорит Эндрю Амолис, глава отдела исследований в New World Wealth. В Анголе, где был зафиксирован самый высокий рост, уровень доходов на душу населения вырос с $620 в 2000 году до $3.920 в 2014 году. В Зимбабве, в стране с самым низким уровнем доходов на душу населения, показатель снизился с $630 в 2000 году до $550 в 2014 году. Также отмечается, что в то время как в других странах с низким рейтингом (Ливия и Тунис) происходили восстания и политические выступления, в Зимбабве, например, сохранилось прежнее правительство, и это при несоблюдении прав на частную собственность, запугивании по политическим мотивам, запрещении независимых СМИ.

ЮАР была одной из самых богатых стран Африки к югу от Сахары, но сейчас она занимает нижние позиции рейтинга, хотя там по-прежнему живет наибольшее число миллионеров на континенте — более 46 тысяч, Египет на втором месте с более чем 20 тысячами, далее расположилась Нигерия.

«Кто-то говорит, что африканские страны только выигрывают от наличия богатых граждан. Ведь большинство из них не выводит свой капитал из страны, так что обычно 50—70% капитала имеет местное происхождение. В то же время от Нигерии до Мозамбика растет бедность, хотя и заявлен быстрый рост экономики. Как правило, этот рост съедается богатым транснациональным капиталом. И это означает, что обычные люди становятся еще беднее», — говорит эксперт Guardian.

Методы противодействия такому положению дел есть. Имея целью устранить зависимость от западных рынков, можно действовать по-разному: с помощью повышения государственных расходов на государственные услуги, прогрессивным налогообложением, регулированием капитала и торговых отношений. Но социальной политикой капитал не особо озабочен. Сегодня многие африканские лидеры, которым ради получения советской финансовой помощи ранее нужно было всего лишь декларировать свою социалистическую ориентацию, сильно скучают по тем временам.

Что касается материальной помощи от США и Европы, то за последние десять лет она заключалась в основном в проектах дотирования под эгидой борьбы с бедностью. Мастерить для африканцев удочку и учить их ловить рыбу никто не собирался. Логика сводилась в основном к тому, чтобы устранить в Африке бедность, говоря откровенно — голод, тем самым обеспечив политическую стабильность, и ждать, пока необратимо наступит демократия. На деле это не только провоцировало коррупцию в африканских элитах, но и множило антизападные настроения, поскольку «выбивание» денег из Запада строилось на популярных лозунгах «избавления от наследия колониализма».

Действительно, ко второй половине XX века Африка представляла собой огромное поле боя социализма с неоколониализмом. В отличие от Запада, СССР не участвовал в эксплуатации континента и разграблении природных ресурсов, а, напротив, помогал становлению независимых африканских государств. Однако память о том, как глупо постсоветская Россия уходила из Африки, бросая целые заводы, не выполнив обещаний, также никуда не делась, несмотря на то, что долги бывших союзников СССР в Африке списываются до сих пор.

Обида на Москву долго была главным препятствием, не дававшим восстановить нормальные отношения с бывшими африканскими союзниками. Отказ от социалистической идеологии в самой России вызвал идеологические перемены и в странах Африканского континента. Увидев, что прежний главный партнер погряз в собственных проблемах, африканские государства обнаружили себя предоставленными самим себе. Особенно пострадали выживавшие исключительно благодаря самому существованию СССР Ангола, Мозамбик и Эфиопия. С учетом того, что жители этих стран прекрасно помнили «чудеса демократии» эпохи колониализма, ситуация была патовая.

Сейчас у РФ появилось гораздо больше конкурентов. В современных экономических отношениях не принято основываться на идеологическом компоненте. «Ничего личного — просто бизнес», — универсальный девиз эпохи. В отношениях такого типа равных нет Китаю, бизнес которого очень активно представлен в Африке. И сегодня получилось так, что интересы двух (даже трех, учитывая инвестиции ЮАР) стран-партнеров по БРИКС сталкиваются, например, в Зимбабве, а также Танзании, Уганде, Замбии. И это если не учитывать, что на место СССР уже давно пришли бывшие колониальные метрополии. Так, например, Португалия естественным образом вернулась в газовый бизнес Анголы.

Самое обидное, что как раз возможностей для использования африканских ресурсов у Российской Федерации как наследницы СССР сейчас более чем достаточно. Если вспомнить советское время, объем сотрудничества с Африкой рос как грибы после дождя: в 1960-е — более чем в три раза, в 1970-е — почти в 4 раза. Всего внешнеторговый оборот вырос с 270 млн руб. (в 1960 г.) до 3,5 млрд руб. (в 1984 г.), то есть в 13 раз!

По данным Африканского Атлантического Центра (ААЦ), в период между 2000 и 2012 годами торговля России с Африкой увеличилась в десять раз. Россия, например, вложила значительные средства в крупные проекты по добыче сырьевых ресурсов, подписав контракт на сумму 4 млрд долларов с Угандой на строительство завода по переработке сырой нефти, и 3 млрд в сделку с Зимбабве, направленную на добычу платины в местных шахтах.

Уже сейчас Россия действует в обход БРИКС, например, через Африканский союз, так как некоторые из связей становятся экономически более обоснованными. На данный момент наиболее выраженной остается торговля с Северной Африкой, постепенно набирают обороты отношения с Экваториальной Гвинеей, Ботсваной, Ганой, Либерией, Сьерра-Леоне. России нужны африканские марганец, хром, бокситы, нефть, цинк и олово. В регионе задействованы крупные российские компании — «Газпром», «АЛРОСА», «Русский алюминий», «Норильский никель», «РУСАЛ», «Ренова», а «ЛУКойл», «Роснефть» и «Стройтрансгаз» подписали контракты стоимостью более 3 млрд долл. на разработку нефтяных месторождений в Алжире, Анголе, Нигерии и Египте. Успешен и банковский сектор: работают дочерние отделения Внешторгбанка и Внешэкономбанка в Анголе, Намибии, в ЮАР: «ВТБ-Африка»; «ВТБ-Капитал (Намибия)», Внешэкономбанк сотрудничает с южноафриканским «Нэдбанком».

Для успешного внедрения в Африку у современной России есть ряд преимуществ: научные и материальные ресурсы, экспорт конкурентоспособной продукции и технологий. Кроме мировой конкуренции, к препятствиями для развития деловых отношений между РФ и Африкой относят неопределенность договорно-правовой базы, которая находится во власти бюрократической машины межправительственных комиссий. В условиях частого возникновения на континенте кризисных ситуаций (этнические войны, государственные перевороты) также возникает проблема страхования рисков, которая усугубляется тем, что в Африке страховщики попросту не представлены. Российские компании также часто грешат невыполнением собственных обязательств — и не всегда это связано с нестабильностью региона и изъянами транспортной инфраструктуры. Стоит сказать, что в советские времена существовали прямые авиалинии со многими африканскими странами, а теперь это большая проблема. РЖД, к примеру, строит железную дорогу в Малави — стране, недоступной даже во времена СССР. Также налицо отсутствие специалистов по Африке в России, вследствие чего пока нет и единого комплексного подхода к региону.

СССР некогда ковал элиту для Африки. С 1961 по 1992 г. один из самых престижных московских вузов носил имя Патриса Лумумбы. В университете работали и получали образование целые поколения африканских лидеров, и это был только один из многих способов укрепления связей. Сегодня в России учатся свыше 8 тыс. студентов из Африки, больше половины из них — бесплатно. Россия также списала задолженность африканских стран на сумму 20 млрд долл. И регулярно оказывает поддержку Всемирной продовольственной программе ООН, которая помогает Гвинее, Зимбабве, Эфиопии и Сомали и Конго. Населению Намибии, пострадавшему от наводнения, силами МЧС России была оказана гуманитарная помощь.

Страны Африки представляют собой также политическое подспорье для облегчения изоляции России на Западе и возможности развязать себе руки в ООН. Хотя Генеральная Ассамблея ООН и проголосовала за осуждение вмешательства России на Украине, две из десяти стран, проголосовавших с Россией, были из Африки, в то время как большая часть африканских стран воздержалась.

Некоторые контракты с РФ для Африки стали открыто политическим. Россия стала основным поставщиком оружия на Север и к югу от Сахары. Российское вооружение становится все более и более популярной альтернативой оружию США, которое все еще доминирует на рынке, несмотря на более высокие денежные и политические издержки. Когда, например, Соединенные Штаты отклонили нигерийский запрос на поставку вертолетов Cobra в 2014 году, Нигерия в ответ отменила американскую военную программу подготовки борьбы с радикальной исламистской организацией «Боко Харам» и тут же инвестировала в российскую авиатехнику. Теперь Россия готовит нигерийские спецслужбы. Вообще, как пишут западные издания, истинные масштабы российских сделок по безопасности трудно вычислить в силу их непрозрачности. Как отмечает ААЦ, русские солдаты, участвующие в миротворческих операциях в Африке, превосходят вместе взятые силы Франции, Великобритании и Соединенных Штатов.

Но перспективы сотрудничества с Африкой могут быть омрачены, считает ряд экспертов. «Последствия «арабской весны» поставили целый ряд вопросов перед западными и прежде всего европейскими странами. Кризис в Мали также продемонстрировал хрупкость некоторых западноафриканских государств. Поэтому не стоит думать, что блестящие показатели роста ряда африканских стран, которые по большей части объяснялись взлетом цен на сырье, одним махом перечеркнут подрывающие их стабильность структурные и социально-политические трудности. Здесь существуют вполне объективные риски в том случае, если Россия (не только она: Китая и Запада это тоже касается) не проведет их подробный анализ», — пишет издание Atlantico.

По материалам The Guardian, Business Insider, Aljazeera, Atlantico,