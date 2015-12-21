Качественных же изменений в политической жизни не произошло. Ведущих сил в этой сфере жизни страны по-прежнему осталось две. Просто некоторые отклонения от генеральной линии в каждой из двух крупнейших политических организаций королевства — Народной партии (Partido Popular — PP) и Социалистической Рабочей Партии Испании (Partido Socialista Obrero Español — PSOE) в течение последних лет превратились из внутренних течений-нюансов в самостоятельно оформившиеся движения — партии Ciudadanos («Граждане») и Podemos («Мы можем»).

ИА REGNUM

В течение трех предвыборных месяцев (начиная с момента избрания каталонского регионального парламента 27 сентября и до вчерашнего всеобщего голосования), испанские конторы, занимающиеся социологическими опросами и составлением рейтингов, честно отрабатывали вкладываемые в них заинтересованными лицами деньги. Регулярно поставляя в прессу данные о том, «как бы проголосовал испанский народ, будь парламентские выборы сегодня». Показатели трех партий, не находящихся у власти в этих обзорах обычно слегка колебались вверх-вниз около цифры 20%, заставляя периодически две из них — более молодые — меняться местами в «турнирной таблице». А уровень народного доверия правящей РР топтался практически постоянно возле отметки 30%.

Что касается народников, то все задействованные в отражении степени народных пристрастий соцопросные агентства далеко от истины не ушли — горькая правда о безвозвратной потере неоспоримого лидерства подтвердилась итоговым результатом вчерашних выборов — 28,7% голосов. Что не помешало, конечно, лидерам пока еще правящей (до момента оглашения нового состава правительства) партии поздравлять себя и своих сторонников с успехом. Политические улыбки во весь телеэкран никто не отменял, и хорошую мину человек, борющийся за самые высокие места под государственным солнцем, обязан демонстрировать всегда и во всем.

Вряд ли стоит так уж винить Мариано Рахоя и иже с ним, в фактически состоявшемся провале. Да, четыре года назад его партия вполне сокрушительно победила оппонентов-социалистов, набрав 44,6% голосов избирателей и добившись абсолютного большинства в Конгрессе депутатов (нижняя палата испанского парламента) — 186 мест осталось за РР (абсолютное большинство достигается уже 176 мандатами). Однако есть смысл вспомнить, что тогдашняя победа была не столько результатом блестяще организованной народниками предвыборной борьбы, сколько спровоцирована ситуацией, в которую Испанию загнал глобальный экономический кризис.

Электорату не было особого дела до объективной реальности, данной ему в ощущениях. Верить в то, что «никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и ни герой», почти что не хотелось. Но все же… По причине отсутствия среди политических деятелей царя и Бога, нашли кандидата на роль героя. Таким оказался Мариано Рахой. Собственно говоря, других вариантов и не существовало: восьмилетнее правление Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (PSOE) принесло королевству увеличение государственного долга с 46 до 72% ВВП, а безработица скакнула с 10 до 22,5%. И это были совсем не те козыри, с которыми можно что-то выигрывать.

Рахой пообещал реформы и наступление процветания. Но первое было обещано «здесь и сейчас», а о времени наступления второго должны были известить дополнительно, в зависимости от результатов реформ. На последнее мало кто обратил внимание: ощущение, что «так жить нельзя» уже вполне сформировалось, а альтернатив предложениям народников все равно не было.

Четыре года у руля власти популярности РР не добавили, впрочем, сами идеологи Народной партии, как люди здраво — и трезвомыслящие на это рассчитывать и не должны были. Реформы — вещь болезненная, сопровождающаяся обычно сокращением финансирования социальной, медицинской и образовательной сфер. Плюс разорившиеся банки, плюс обанкротившиеся предприятия… Объективный итог четырехлетия правления Рахоя таков: безработица не упала ниже уровня, на котором РР принимала эстафету от социалистов, социальных пособий рядовому испанцу стало добиваться труднее, госдолг вот-вот пробьет потолок 100% ВВП, решение об увеличении пенсионного возраста вступило в законную силу. Выиграть выборы на таком фоне — подвиг. А получить абсолютное большинство — несбыточная мечта.

Три реальных конкурента Народной партии в борьбе за власть — PSOE, Podemos и Ciudadanos — виды на пост «рулевого» имели, конечно, каждый свои, но при этом программы их были достаточно схожими. Что позволило большой группе экспертов даже прогнозировать возможный триединый альянс названных выше групп для борьбы за право формирования правительства. Провластные экономисты эту идею попытались задушить на корню, едва она была обнародована на страницах газет. При социалистически-популистском правительстве разумные инвесторы в Испанию свои капиталы не понесут, а те, что были вложены ранее — изымут, таков был приговор специалистов. Который, как видно, на умы электората влияние оказал слабое, да, впрочем, избиратель на забивает себе голову возможными союзами партий. Он, в лучшем случае, ставит на одну из них, а в дальнейших хитросплетениях политических противостояний, торгов и компромиссов участия не принимает.

Композиция «три в одном» — из социалистов, «могущих» и «граждан» — единственный вариант, позволяющий нынешним политическим грандам Испании набрать необходимое большинство в Конгрессе, не прибегая к помощи политических карликов. Однако анализ предвыборных встреч лидеров четырех ведущих организаций по системе «каждый с каждым» показал, что Альберто Ривера («граждане») тяготеет к альянсу с Мариано Рахоем (РР). Ну, а Педро Санчесу (PSOE) просто сама здравая логика велела сотрудничать с Пабло Иглесиасом (Podemos). Прогрессисты и народники — обе относятся к правоцентристским партиям, а мелкие программные разногласия, имеющиеся между ними, вполне можно сгладить и затереть ради высокой цели получить власть в свои руки. Вот только 123 мандата РР плюс 40 мест «граждан» в Конгрессе необходимую сумму все-таки не дают.

Рассчитывать на то, что к блоку РР-Ciudadanos присоединится Podemos — такое Иглесиасу даже не приснится в страшном сне, а Санчес еще на предвыборной стадии протянутую ему Рахоем руку дружбы не пожал и на идеи поступиться социалистическими принципами и сплотиться ради блага страны, позитивную реакцию не обнаружил.

Таким образом, выход у народников в данный момент видится единственный — привлекая «граждан», подтянуть еще и политическую мелочь. Что, возможно, будет не самой простой задачей: в качестве примера вспоминается ситуация в Каталонии, где и по прошествии трех месяцев после выборов глава кабинета еще не определен (здесь правящему блоку Junts pel sí до абсолютного большинства не хватило нескольких голосов, а привлеченный карлик CUP выдвигает условия, фактически застопорившие процесс превращения Артура Маса из претендентов на кресло главы автономии в его обладателя).

Альянсу PSOE-Podemos, если таковой в итоге сложится (скорее всего — да), тоже без рассылки «пригласительных билетов» карликам не обойтись. До заветных 176 мест союзу двух левых фракций не хватит 17 мандатов. Которые, если Санчес и Иглесиас постараются, смогут найти в лице прошедших в Конгресс групп левой и националистической ориентации: Партии баскских националистов (EAJ-PNV) Левой республиканской партии Каталонии и платформы «За Каталонию» (ERC-CATSI) и Партии Либеральных Демократов (PDL). Двум партиям националистического толка, непрестанно вещающим о необходимости преобразования их автономий в самостоятельные государства с последующим отделением от Испании, должны понравиться слова Пабло Иглесиаса, обещавшего в случае прихода к власти «провести в первый же год правления референдум по каталонскому национальному вопросу». Ну, а где Каталония, там и Баскония — трудно создать прецедент, а пользоваться им уже легче.

Иглесиас, правда, играя на тяге значительной части каталонского общества к независимости, ни словом не обмолвился об одной важной детали. Референдум о независимости какой-либо территории будет легитимным только если он проводится на общенациональном уровне. То есть судьбу Каталонии (Страны Баков тоже) решать будут не только каталонцы и баски. Так что шансов на независимость ни у тех, ни у других, честно говоря, нет. Но сейчас — не о грустном, сейчас нужен оптимизм и поддержка в достижении цели. Так что давайте стулья с утра, а деньги подождут до вечера.

Три маленькие фракции, на которые приходится 6 (EAJ-PNV), 9 (ERC-CATSI) и 8 (PDL) мандатов способны принести в популистско-социалистический альянс не только необходимую добавку голосов, но и даже создать некоторый страховой запас. Не исключено, кстати, что еще по паре мандатов в эту копилку могут положить ориентированная на басков наваррская партия EH Bildu и Объединенные левые (IU-UPeC).

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что переход власти от правых к левым в Испании более вероятен, чем сохранение кресла главы правительства за лидером народников Мариано Рахоем. Однако все будет зависеть, в конечном счете, от того, как лидеры партий, получивших львиную долю мест в Конгрессе, сумеют найти баланс между желанием удовлетворить собственные амбиции и необходимостью идти на компромисс ради достижения глобальной цели. Которой, естественно, является власть. А выполнение предвыборных программ — это уже форма, позволяющая затем у руля удержаться. Или не удержаться.

На формирование правительства у Конгресса раньше уходило не более полутора месяцев. Но то были годы и десятилетия, когда определенная политическая сила имела абсолютное большинство в нижней палате парламента. Долгие торги грозят Испании, по мнению аналитиков, политической нестабильностью: сегодняшнее правительство — это «хромая утка», оно имеет полномочия лишь исполнять ранее принятые решения, но не имеет права принимать новые. А формирование нового кабинета обещает затянуться.