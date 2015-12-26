«Третий ребёнок по имени Камень» — так называли его родители, чтобы не искушать судьбу и не раздражать духов более громким именем — Юнчжи, что значит «Облагодетельствующий всех живущих». Он и впрямь стал почти богом для китайцев, находясь у руля КНР почти 30 лет.

Дмитрий Налбандян. Великая дружба. 1950

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Цзэ («благодеяние»), дун («Восток») вместе означают «Облагодетельствующий Восток». До сих пор не утихают споры о том, какова в действительности роль великого кормчего Китая, был ли он благодетелем или тираном. «Всей правды о Мао не знает никто», — написал в своей книге о нем Филипп Шорт. А встретившаяся однажды с Цзэдуном американская писательница Агнес Смедли отмечала, что у нее возникло ощущение, что «дверь, ведущую в его внутренний мир, этот человек не раскрывал никому».

С 1949 года и до конца жизни Мао был лидером страны. Провёл несколько громких кампаний, самыми известными из которых стали «Большой скачок» и «Культурная революция», унёсшие жизни миллионов людей. Во время его правления в Китае проводились репрессии, которые критиковали не только в капстранах, но и в странах соцлагеря. Понятие «культ личности» прочно срослось со временем его властвования в стране. В его судьбе есть и мистика: некий монах предсказал Мао четыре цифры — 8341. Версии об их значении появились после его смерти: Мао прожил 83 года и 41 год возглавлял Коммунистическую партию Китая.

Мальчишкой он боготворил мать, которая была буддисткой, отчего и верил в Будду. Образование получил классическое, изучал конфуцианство, но, как признался позже в одном из интервью, «знал классику, но не любил её». Однако страсть к чтению сохранил до конца жизни. Бросив школу в 13 лет, Цзэдун не оправдал чаяний отца, рассчитывавшего, что сын будет помогать ему по хозяйству. Целые дни будущий вождь проводил за книгами. Позже он вернулся в школу, а затем поступил в педагогическое училище города Чанши. Тогда никакого лидерства за ним не замечалось, напротив, нетипичный для южанина рост — 177 см и сянтаньский диалект отталкивали однокашников. И все же вместе с друзьями в училище он создал общество «Обновление народа», программа которого была «смесью конфуцианства с кантианством». Позже по приглашению любимого учителя кантианца Яна Чанцзи, назначенного профессором этики Пекинского университета, Мао перебрался в Пекин, где стал ассистентом сторонника марксизма Ли Дачжао — одного из основателей Компартии Китая.

К 1920 году он пришел к выводу, что лишь революция российского образца способна коренным образом изменить ситуацию в стране. Началась его активная подпольная деятельность по распространению марксизма ленинского типа: сначала им была создана ячейка Социалистического союза молодёжи, а затем коммунистический кружок. В июле 1921 года Мао принял участие в учредительном съезде КПК. А спустя пару месяцев стал секретарём хунанского отделения компартии.

Революционная борьба, начавшаяся с организации крестьянского восстания в 1927 году, подавление которого заставило Мао скрываться, все же завершилась успехом спустя четыре года — осенью 1931 года на территории 10 советских районов Центрального Китая, контролируемых Китайской Красной армией, была создана Китайская Советская республика. Мао Цзэдун стал главой правительства.

Вскоре коммунистические районы окружили войска Гоминьдана, руководство КПК бежало, однако позже из-за милитаристских амбиций Японии коммунистам удалось объединиться с идейными противниками и создать единый патриотический фронт. В разгар антияпонской борьбы 1942−43 гг. Мао Цзэдун инициировал движение под названием «чженфэн» («упорядочивание стиля работы»). Причина такой инициативы — необходимость работы с перебежчиками из армии Гоминьдана и крестьянами, не знакомыми с партийной идеологией. Итог — полная концентрация внутрипартийной власти в руках Мао Цзэдуна. В 1943 году его избирают председателем Политбюро и Секретариата ЦК КПК, а в 1945 — председателем ЦК КПК. Начинает формироваться культ личности Мао.

После окончательной победы над Гоминьданом Мао приступает к реформам — все по образцу СССР: конфискация земли у крупных землевладельцев, индустриализация, гражданские права и т.д. После смерти Сталина Мао становится инициатором дискуссий о том, куда идти. Компания «Пусть расцветает сто цветов» терпит, однако, крах — слишком велик накал страстей и критики вождя. Дискуссию сворачивают и начинают бороться с инакомыслием. Итог — более полумиллиона человек из тех самых «ста цветов» подвергаются арестам и репрессиям, по стране прокатывается волна самоубийств.

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В конце 50-х не удался «Большой скачок» — когда сельское население, объединенное в коммуны, лишенное собственности, обязано было усиленно выплавлять сталь и всячески участвовать в индустриализации. В итоге поля были брошены, сельхозпроизводство настолько сократилось, что в 1959−61 гг. страну охватил величайший голод. Жертвами его стали, по разным оценкам, от 10 до 45 миллионов человек.

В 1959 году Мао разрывает отношения с СССР — он был категорически не согласен с либеральной политикой Хрущева, в особенности с идеей мирного сосуществования двух систем. А народу Китая ее вождь готовил новую глобальную пертурбацию, которая должна была вернуть общество в лоно «истинного социализма». Имя ей — «Культурная революция», где ставка делалась на молодёжь. Открыл этот культурный шабаш заплыв кормчего через Янцзы. А вслед за кормчим на учителей и профессоров бросились хунвейбины — «красные охранники», дабы вернуть заблудших интеллигентов на правильный революционный путь. Не выдержав травли, многие из них, а также партийные руководители покончили с собой.

В активе Мао тех лет был дацзыбао «Огонь по штабам» — призыв к разгрому центральных и местных партийных органов, объявленных буржуазными штабами. Был и «огонь» по воробьям, который обернулся уничтожением 2 млрд птах. Этих пернатых сочли главными вредителями — пожирателями зерновых культур, без которых уже давно бы наступил золотой век для крестьянства Китая. Птиц-то уничтожили, а саранча расплодилась и сожрала на корню урожай, что стоило нескольких десятков миллионов жизней. Политику признали ошибочной и вагонами стали завозить воробьев из СССР.

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Последние годы жизни вождя всех китайцев были омрачены недугами — болезнь Паркинсона и проблемы с сердцем не давали активно работать. Поэтому на развернувшуюся фракционную борьбу Мао уже не обращал особого внимания. С 1971 года он вообще почти не появлялся на публике. На 83-м году жизни после двух перенесенных инфарктов великий кормчий оставил этот мир, собрав на свои похороны более миллиона человек. Сегодня «Облагодетельствующий Восток» превратился в продаваемый бренд — майки, кружки, значки и другие сувениры с его лицом миллионами продают по всему миру.

Смотрите галерею «Мао Цзэдун — год за годом»

До сих пор популярностью пользуются цитатники Мао. Есть там и такие вполне здравые, хотя и очевидные слова: «Всякая нечисть сама вылезает наружу. Не вылезать она не может, ибо это определено её классовой природой». Или другое высказывание — из письма к жене Цзян Цин в июле 1966 года: «Своекорыстие, пассивность и уклонение от работы, разложение и коррупция, карьеризм и пр. являются самыми презренными; только бескорыстие, активное старание, пренебрежение личным ради общего дела, самозабвенная работа достойны уважения».