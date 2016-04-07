



Уильям Тёрнер. Корабль рабов. 1840

«Корабль невольников» — гениальное полотно Уильяма Тернера, на котором изображены рабы, сбрасываемые во время бури с судна, как балласт, как испорченный товар. Они погибают — их пожирают огромные морские чудовища, на поверхность всплывают останки человеческих рук и ног, кровь мешается с водой, вода с небесами…

Похожую картину представляла собой Америка во время гражданской войны 1860-х годов. Точная демаркационная линия Север — Юг, казалось, была упразднена с завершением войны 22 июня 1865 года после капитуляции южан. Прокламация об освобождении рабов (Emancipation Proclamation), естественно, тут же была применена и к остальным регионам Юга, которые еще не освободили рабов. Но, как по мановению волшебной палочки, рабство не испарилось сразу во всех штатах.

Смотрите иллюстрации устройства и быта невольничьего судна

Героически сопротивлялся Техас. Федеральным войскам пришлось лично убеждать своенравных жителей самого большого штата. 19 июня они прибыли в город Галвестон для обеспечения функционирования нового закона. Этот день до сих пор отмечается в США и известен как Juneteenth — 19 июня или День Свободы — праздник, который знаменует окончательную отмену рабства в Техасе, и, в более общем контексте — освобождение афро-американских рабов Конфедеративных Штатов.

Тринадцатая поправка об отмене рабства (за исключением его применения, как наказания за совершенное преступление), была принята Сенатом США в апреле 1864 года, Палатой представителей в январе 1865 года, ратифицирована необходимым количеством штатов (тремя четвертями) 6 декабря, и наконец вступила в силу 18 декабря 1865 года. В день, когда последний штат — Джорджия — ратифицировал поправку, все рабы стали официально свободными.

Но последние 45 000 человек были освобождены в последних двух рабовладельческих штатах — Кентукки и Делавэре — только после 18 декабря 1865. Рабов на тот момент все еще держали в Теннесси, Кентукки, Канзасе, Нью-Джерси, Делавэре, Западной Вирджинии, Мэриленде, Миссури, Вашингтоне, округе Колумбия и в двенадцати приходах Луизианы.

Американский историк Роберт Палмер считал, что отмена рабства в Соединенных Штатах, без компенсации бывшим владельцам стоимости рабов, была «нарушением прав на частную собственность, не имеющей аналогов в истории западного мира».

Историк Роберт Райт утверждает, что было бы намного дешевле, и, что самое главное, «сократило бы количество смертей, если бы федеральное правительство купило и освободило бы всех рабов, а не развязывало бы гражданскую войну». Другой историк-экономист Роджер Рэнсом подтверждает эту теорию и пишет о том, что суммы, потраченные на войну и требуемые для того, чтобы освободить рабов «были примерно одного порядка — от 2,5 до 3,7 млрд долларов». Но эта программа не имела никакой политической поддержки в Соединенных Штатах в 1860-х годах.

Букер Вашингтон (известный в США активист афро-американского движения XIX века) вспоминал день, когда отменили рабство в штате Вирджиния в начале 1863 года, а он был девятилетним мальчиком:

«С приближением великого дня, пения в невольничьих кварталах раздавалось больше, чем обычно. Оно было смелее, звонче и продолжалось далеко за полночь. Большинство из этих песен плантаций были о свободе … Какой-то чужой мужчина (офицер Соединенных Штатов, я полагаю) произнес небольшую речь, а затем зачитал довольно длинный документ Прокламации об освобождении рабов. После этого нам сказали, что все мы отныне свободны, и можем идти когда и куда нам угодно. Моя мать, которая стояла рядом со мной, наклонилась и поцеловала детей, слезы радости текли по ее щекам. Она объяснила нам, что это день, за наступление которого она так долго молилась, но опасалась, что так никогда и не доживет до него».

Примечательно, что в штате Миссисипи право иметь рабов формально сохранялось вплоть до 7 февраля 2013 года. Из-за бюрократической ошибки 13-я поправка к Конституции не имела юридической силы на территории всего штата. В 1995 г. власти Миссисипи ратифицировали поправку, но не направили копию документа, подтверждающего отмену рабства, в Федеральный реестр США.