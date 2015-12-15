Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева вместо существующего министерства национальной безопасности страны создаются Служба государственной безопасности и Служба внешней разведки. Как говорится в документе, решение принято для повышения эффективности работы органов спецслужб и совершенствования структуры государственного управления. В течение месяца новым службам поручено представить президенту проект положения, предложения о структуре и количестве сотрудников. Службу госбезопасности Азербайджана возглавил Мадат Гулиев, а Орхану Султанову поручено руководить Службой внешней разведки. Кабинет министров должен обеспечить финансирование деятельности СГБА и СВРА из средств, предусмотренных в госбюджете на 2015 — 2016 годы для министерства национальной безопасности, а также решить вопросы материально-технического обеспечения служб.

moscow-baku.ru Ильхам Алиев

Для любого государства реорганизация спецслужб в широком смысле слова — событие всегда чрезвычайное, обусловленное важнейшими и, как правило, публично не афишируемыми обстоятельствами. Если говорить о главе или главах спецслужб, то на эти должности — тоже как правило — назначаются лица, особо приближенные и пользующиеся исключительным доверием верхушки власти. В теории кадровая политика практически всех государственных служб безопасности строится на отборе наиболее способных, одаренных, умных людей, а отнюдь не тех, чьи «достоинства» измеряются клановыми, родственными или иными связями. При этом объективно главы и сотрудники спецслужб оказываются в своеобразной ситуации: с одной стороны, они есть инструмент политики власти, с другой — сами являются важными и значимыми субъектами главных политических процессов, которые имеют место быть в данном обществе, государственном аппарате.

По-другому не бывает. Равно, как пишет российский эксперт Геннадий Водолеев, если «политические руководители по личному недосмотру или стечению иных обстоятельств ставят во главе ведущей спецслужбы чрезмерно честолюбивого, амбициозного человека из числа своих единомышленников, соратников, то и за все, что последует, такие политики несут ответственность в первую очередь, а отнюдь не спецслужбы как таковые». Если анализировать с этих позиций ситуацию, сложившуюся в Азербайджане, то выявляются важные, но пока еще не изученные факторы аномального свойства.

Все началось тогда, когда Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности министра национальной безопасности Эльдара Ахмед оглу Махмудова. Это решение было озвучено накануне Дня Независимости после возвращения президента с саммита глав государств СНГ в Казахстане, где за закрытыми дверями в качестве одного из ключевых вопросов рассматривалось противодействие международному исламскому терроризму, что породило в Баку немало слухов. По оценке агентства «Туран», МНБ «превратилось во всевидящее око сталинского типа и стало исполнительницей воли политического руководства страны». Но, вместе с тем, Махмудову было выражено политическое недоверие в связи с «массовыми злоупотреблениями властью, коррупцией, подавлением предпринимательской деятельности и другими злоупотреблениями».

Бакинский портал Нaqqin. az писал: «Уже больше месяца расследуется дело сотрудников МНБ и почти каждый день обнародуются все новые факты их преступлений. За последние годы беззаконие в спецслужбах приняло такие масштабы, что следственным органам предстоит еще немало работы в связи со злодеяниями клики Махмудова». Кстати, в числе причин опалы министра, о которых много пишут бакинские СМИ со ссылкой на оппозиционные круги и экс-дипломатов, называются следующие: мол, он взял крупную сумму в Международном банке Азербайджана, и большая часть этих денег прогорела из-за участия в этой операции другого родственника министра, его двоюродного брата, владельца «Азеригазбанка» Чингиза Асадуллаева.

Согласно анализу Нaqqin. az, «отстранение от должности министра национальной безопасности было предопределено после коллапса банковской системы Азербайджана». Вопрос не в том, приходился или нет экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев близким родственником министра — МНБ не смогло обеспечить безопасность финансовых институтов, банковской системы страны. Помимо того, бывший сотрудник министерства Арастун Оруджлу в своем комментарии утверждает, что «Махмудов через своих работников вкладывал средства правящей верхушки в бизнес в России, однако эти миллиарды фактически были потеряны из-за санкций против Москвы».

Министр также через своего бизнес партнера — известного миллиардера в Турции — вышел на окружение президента Турции Реджепа Эрдогана и пытался добиться его поддержки в вопросе своего назначения премьер-министром Азербайджана. Махмудова также обвиняют в «полном провале агентурной работы, параличе разведывательной деятельности, перевоплощении спецслужбы в банальный ОБХСС». Надо полагать, что по мере развития событий в прессе будут появляться и другие «экзотические сюжеты», которые могут получить подтверждение или будут опровергнуты в судебном порядке, если, конечно, «дело Махмудова» дойдет до суда.

Вопрос в другом. Азербайджан — государство маленькое и со своими специфическими особенностями, когда каждый друг про друга все знает. Поэтому трудно предполагать, что министру удавалось скрывать свою бурную деятельность от власти в целом и от Алиева в частности. Если же считать наоборот, то следует сделать вывод о том, что президент в какой-то момент утерял контроль над ситуацией в МНБ, и, возможно, над страной, так как по своей мощи Особая служба государственной охраны Азербайджана, которой приписывается осуществление операции «Махмудов», значительно слабее министерства. Более того, в данном случае речь можно вести о связанной с МНБ правящей командой в Баку, в рядах которой, по оценке местных экспертов, «стала расти напряженность».

В последнее время Алиев в своих выступлениях на совещаниях или в обществе стал больше критиковать свою команду. Создается впечатление, будто президент начинает ее переформатировать, вводя две, потенциально конкурирующие спецслужбы — государственной безопасности и внешней разведки, что с точки зрения политической технологии является новшеством в системе управления Азербайджана, и, в принципе, способно — но только в отдаленной перспективе — привести к изменению внутрикорпоративных систем ценностей, целей и соотношений политических сил.

Однако вопрос — укрепят ли такие новации политическую стабильность в стране или приведут к обострению борьбы между кланами — остается открытым. «Придется не только бороться с последствиями «махмудовщины», но и выстраивать новые институты спецслужб, — констатирует Нaggin.az. — Придется все начинать с нуля. Жаль, очень жаль упущенное время. Как же создавать спецслужбы в условиях отсутствия профессиональных чекистов: старое поколение ушло, а новых подготовить не успели. Но зачем изобретать новый велосипед?».

Пока в Азербайджане все по-прежнему. Отставка главы МНБ, реорганизация системы спецслужб осуществляется на основе единоличного решения президента и не сопровождается парламентскими и иными процедурами, что изначально содержит в себе серьезные «исторические издержки»: клановость, кумовство, нормы блата и неизбежное злоупотребление служебным положением. Это приведет к тому, что при получении информации о том, что они оказываются под присмотром контрразведки и разведки, бакинские высшие чины будут пытаться их дискредитировать и смести, как произошло это с Махмудовым. Расформирование министерства в сложившейся вокруг Азербайджана сложной геополитической обстановке создает для него риски появления вместо одного сразу нескольких скрытых фронтов борьбы, пролегающих как между отдельными спецслужбами, так и внутри ныне правящего класса.