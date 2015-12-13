



Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, кавалер «Ордена Дружбы» РФ «за большой вклад в развитие культурных связей с РФ, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом» (2010)

На прошлой неделе (8 декабря) совет директоров МВФ принял судьбоносное решение — снял запрет на кредитование стран с просроченной суверенной задолженностью. Принятое решение, в частности, означает, что МВФ продолжит реализацию своей антикризисной программы для Украины даже в том случае, если Киев просрочит платежи по долгам перед Россией. Напомню, что голоса в совете директоров Фонда распределяются пропорционально национальным квотам, при этом подавляющее большинство имеют крупнейшие акционеры — США, их союзники и партнеры по НАТО.

Говоря о судьбоносности этого решения, я имею в виду вовсе не украинскую ситуацию, о которой довольно подробно на прошлой неделе «отбомбилась» блогосфера рунета, и с которой, в принципе, все стало ясно, а о гораздо большем. Если говорить по сути, то этим решением США перевели новую холодную войну в последнюю стадию перед горячей. Вашингтон демонстративно взорвал последние — финансовые — правила, которые остались в мире после крушения биполярной системы, и которые многим, особенно представителям либерастической элиты казались незыблемыми. Ан нет, Вашингтон таки смог убедительно, даже последним идиотам, показать, что правила существуют для всех, кроме того, кто их пишет.

«Это демонстрация прагматичного, но подлого подхода — традиционного для Запада. Если западные «партнеры» чувствуют себя безнаказанными и способными получить определенную выгоду в случае несоблюдения взятых ими же обязательств, то, скорее всего, они эти обязательства нарушат.

Запад демонстрирует такой подход и в отношении международного права, и в двусторонних отношениях — примеров бессчетное множество: от обещаний не расширения НАТО и издевательств над международным правом в случае с сербским Косово, Ливией, Сирией до нынешних циничных изменений правил МВФ» — считает политолог и экономист Александр Дудчак (http://svpressa.ru/politic/article/137 949/).

Но, соответственно, всем наглядно показано, что договорная теория мироустойчивости, сложившаяся после Второй мировой войны в условиях примерно равной силы двух военно-политических блоков, ушла в прошлое. Миром вновь правит право сильного. Что сказать… как говорил, задумчиво глядя вдаль, в том анекдоте пашущий на ниве Илья Муромец, когда посланники от Империи зла сказали ему сдаваться, так как за ними сто тысяч войска стоит: «Где ж я вас всех хоронить-то буду?..». То есть наш ответ понятен.

До этого Вашингтон на протяжении двух с половиной десятилетий последовательно разрушал политические основания послевоенного устройства мира, и теперь перешел на следующий уровень. Это, с одной стороны, с тактической. Если же посмотреть на происходящее со стороны стратегии, то, несомненно, произошедшее — стратегическое поражение США и их сателлитов. Почему? Все очень просто — США уничтожают правила, написанные ими же самими, потому что не могут больше по ним выигрывать. Пять лет назад, например, трудно было бы даже себе представить, что Вашингтон пойдет на такой шаг, т.к. это было недопустимо даже для элит США. А что же произошло такого за эти пять лет, что теперь элиты США смогли пойти на него? Да все просто — они проигрывают в стратегии, отступают шаг за шагом.

Предыдущие два года Россия теснила их в военно-политическом плане — Украина, Сирия и т.д. А сейчас стала ломать (на борцовском слэнге) и на финансовом поле. И что же в ответ США? А ничего. Они стали по ходу матча переписывать правила игры. Что это, как не концептуальное поражение на стратегическом уровне? Что это, как не признание того, что по прежним, хорошо наработанным схемам выигрывать у России больше не получается, так как она систему (!) стала лучше использовать и играть по ее правилам, чем те, кто ее создавал?

Да, МВФ получил возможность кредитовать Украину даже в случае неуплаты ею России государственного долга. Отлично. Теперь все могут делать то же самое: «Реформа МВФ никоим образом не относится к Украине или желанию насолить России с этими 3-мя млрд. Решение МВФ в принципе о другом. Не об Украине, а о Европе, которая после продавленного США варианта реформы, оказалась в положении едва ли не хуже украинского. Еще проще — Европу поимели до полной потери политической самостоятельности. В ответ на любой взбрык теперь немедленно прилетит ответка с неплатежами по долгам от той же Греции, Португалии, Испании, Италии и далее по списку. А обрушение долгового рынка Европы, это не Украина. Та уже почти совсем исчезла с экономической карты мира, а мир того даже не заметил. Долги Европы это существенная часть мировой финансовой системы. Стоит чихнуть, говорить «будь здоров» будет уже некому» (http://chipstone.livejournal.com/1 287 986.html).

Кто первую в очередь? Или под следующее решение снова будет переделывать правила? И так каждый раз? Нет, так не пойдет. Т. е. если убрать в сторону эмоции и перейти на уровень стратегии, то решение МВФ это не только проигрыш ЕС, которому сейчас все PIGSы (Португалия, Италия, Греция, Испания) получат возможность не отдавать долги, а непосредственно самого Вашингтона.

Да, вероятность того, что данное решение МВФ США и их сателлитами будет трактоваться избирательно, как отмечает директор Института инновационного развития Виктор Яковчук, существует: «Решение МВФ — это не простое исключение из правил. Это намеренный слом текущей системы кредитования. Маски сброшены. Только какой-нибудь либерал-идеалист вроде Кудрина может дальше верить в «демократию» и «невидимую руку рынка». Мы пришли опять к четко очерченному кругу «свои-чужие». Своим можно давать деньги. То есть Украина будет получать кредиты. Чужим, как РФ, достанутся только жесткие санкции.

Поэтому преднамеренных или фиктивных дефолтов не будет. Потому что к каждой стране будет отдельный подход. Друзьям США будут давать деньги в любом случае, и с дефолтом и без. Противникам — нет. При этом определять кто друг, а кто враг — будут сами США. Сейчас прикрыться красивыми словами Украина не смогла, и пришлось Соединенным Штатам напрямую сказать: тот, кто дружит с США, может получить исключение из правил. Как говорится, друзьям — все, врагам — закон» (http://svpressa.ru/politic/article/137 949/).

То есть, с учетом происходящего в Турции и Латинской Америке, США восстановились после ряда поражения от России и начали наносить ответные удары. И если они начали ломать свои собственные правила накопления и грабежа других народов, только чтобы еще выиграть время, значит, дело действительно серьезно и подходит к своей развязке. А значит, надо только усилить те стратегии, которые Россия использует последние годы для борьбы с противником.

Тем не менее, с учетом вышесказанного, на мой взгляд, в последнее время в блогосфере рунета наблюдается чрезвычайно опасное явление — шапкозакидательские настроения, что, мол, «Россия — фарева» и все будет пучком. До этого — еще пахать и пахать. Англосаксы на идиотов не похожи, свидетельством этому весь двадцатый век (я даже не беру восемнадцатый и девятнадцатый, в течение которых Британская империя постепенно раскинулась на 25% всей суши и предприняла не одну попытку оседлать и Россию): две мировые войны, которые они развязали во имя своих интересов. Да, по итогу мы выкарабкались (через тридцать лет) и стали почти в уровень. Но какой ценой? — а ведь до конца последствий войны преодолеть так и не смогли. А они в это время пировали за морями да за океанами. Это серьезный уровень стратегического планирования — развязать войну далеко за своими границами и еще навариться на ней. Нам еще — учиться и учиться.

Поэтому мне глубоко не понятна та критика тех экспертов, которые последовательно, доброжелательно и на протяжении долгого времени указывают на те действительно болевые точки российской внутренней и внешней политики, которые имеют место быть. К сильному врагу надо относиться уважительно. Иначе будет как в 1941 году, когда многие считали, что погоним фрица от границы. К сожалению, пировать пришлось не скоро. Если вообще можно об этом говорить относительно состояния советской экономики в 1945 году. Даже в условиях резкого сжатия времени на принятие решений, повышение уровня конфронтации, способность критического суждения, о которой говорил Иммануил Кант, должна оставаться на высшем уровне, а то можно утонуть в шуме собственных аплодисментов еще перед концертом.