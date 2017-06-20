



amarkets.org Слитки золота

В середине прошлой недели цены на золото на торгах в Лондоне, где традиционно уже несколько столетий формируются мировые цены на «великий индикатор», подобрались к важному психологическому рубежу в 1000 долларов за тройскую унцию.

Начав падение с $1075 за унцию в Лондоне, металл в одной точке подпрыгнул, коснулся $1085, но снова пошел вниз. В итоговом протоколе торгов в Нью-Йорке была записана казавшаяся еще совсем недавно невероятной цифра $1076 — это несмотря на усилия монетарных властей США, о которых будет сказано чуть позже. На биржах Азии фиксировались уже «красные» $1074 в минуты закрытия.

Для биржевиков это означает четкий, очевидный сигнал «покупать» — если вы обладаете ресурсами для покупки и если вы играете в долгую игру. Этими параметрами на рынке золота обладают только центробанки — у них есть ресурсы для покупок, и при этом нет задачи немедленно показывать курсовую прибыль.

Собственно говоря, глобальных игроков среди центробанков в накапливании золотых резервов два — Россия и Китай. И лондонские аналитики обсуждают только одно — низкая цена золота это результат их скоординированной политики, «подарок» от поведения США на глобальных финансовых рынках — или и то, и другое сразу.

Когда в июле, после шести лет молчания о своих золотых запасах, Народный банк Китая объявил, что его физические запасы металла поднялась более чем на 50% с 2009 года до 1,658 тонн, для рынка это было сенсацией. Лондонские брокеры были давно уверены, что за многими крупными закупками золота стоит именно госбанк Китая, но объемы этих закупок оценивали куда ниже.

Вот события прошлой недели стали до известной степени сенсацией. Трейдеры решили, что июльское раскрытие позиции Центральным банком КНР обозначает завершение программы покупки золота и замещения им валют в золотовалютных резервах Поднебесной. Потому сообщение финансовых властей КНР в конце ноября о том, что его запасы золота выросли еще на 5,1% до 1743 метрических тонн, потребовало серьезного пересмотра стратегий на весь следующий год — Китай фактически объявил, что останавливаться в «выходе из доллара» в пользу по-настоящему твердых запасов не собирается.

«Как и китайцы, русские быстро выходят из долларовых запасов в пользу физического золота… Русская скорость замещения в 2015 году только возрастала, и мы видим, что динамика этого возрастания будет сохраняться» — так отреагировал Росс Норманн из Sharps Pixley.

Действительно, Россия тоже все это время наращивала закупки золота на лондонских рынках, но делала это открыто. Только в одном третьем квартале этого года Россия, по данным Всемирного золотого совета, расширила свои золотые резервы на 77,2 тонны — до 1352 тонн.

«Если бы это не было центральных банков Китая и России, покупающих дешевые золото, цена уже ушла бы ниже $1000 долларов за унцию», — это уже слова другого лондонского авторитетного трейдера, Билла Хабарта, главный экономист Кэпитал Биллион, компании, специализирующейся на торговле физическими слитками (а именно они, а не всякого рода обеспечительные расписки, интересуют в первую очередь центробанки).

Собственно, эта деталь и заставляет трейдеров подозревать, что центробанки России и Китая действуют скоординировано, а не просто однонаправленно.

Если бы Китай покупал золото так же открыто, как и Россия, это привело бы к резкому подорожанию, особенно учитывая, что твердые резервы сегодня пополняют и центробанки Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Казахстана, Иордании и Белоруссии (хотя, разумеется, не в таких объемах).

Если бы Россия скрывала свои покупки, как Китай, трейдеры бы забеспокоились, кто же это играет на рынке с такими большими закупками, и попридержали бы металл, рассчитывая на рост спроса и цены, разумеется.

Однако до июня большую часть игры приписывали России, предполагая, что она покупает золото как открыто, так и не объявляя себя в качестве покупателя. Поскольку параметры объема запросов Центробанка России на золото просчитываемы, то рынки легко вышли на сегодняшнюю цифру цены. Если бы трейдеры в Лондоне до июня понимали, что «тайные покупатели» это не русские, а китайцы — ни России, ни КНР не удалось бы покупать золото по тем ценам, по которым они его покупали.

Июньское объявление КНР о своем участии в игре тоже теперь, из декабря, выглядит точно просчитанным ходом Москвы и Пекина. К середине лета рынок стал подозревать, что закупки, приписываемые Россией, превышают оценки потребностей ЦБ РФ. Китайцы сказали, что это они, рынок успокоился — до прошлой недели.

В итоге золото упало в цене на девять процентов в этом году — это при массированных закупках центробанками России и Китая. Хороший приз за грамотную координацию усилий.

Другая группа лондонских аналитиков считает, что русским и китайцам в их игре невольно, но существенно помогли финансовые власти США, устроив из даты повышения учетной ставки Федерального резерва шоу, достойное желтой прессы.

«Если прогноз снижения ФРС процентной ставки [на заседании следующей неделе] сбудется, золото должно пройти порог $1050 за унцию», сказал Барнабас Чен, аналитик OCBC банка. «…Золото может упасть в цене еще дальше до $950 за унцию к концу следующего года, если ФРС продолжит [политику роста ставок, к которой сегодня объявил]», — добавил Барнабас Чен.

Скорее всего, соглашается большинство аналитиков, русские и китайцы попросту включили затянувшуюся интригу с датой объявления повышения ставки в свою игру, что дало им дополнительные 1−2% цены внутри тех 9% на которые они сумели опустить цену золота, при этом покупая его в заметных количествах.