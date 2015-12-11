



Изображение Ближнего Востока на бумажном долларе США

По мнению аналитиков-реалистов, администрация Обамы явно отстраняется от Ближнего Востока. Снижение активности в регионе, нежелание участвовать в крупных боевых операциях связывают с тем, что в момент экономической неопределенности и сокращений в военном бюджете США, экспансивная политика в регионе просто стала слишком дорогим удовольствием.

«Соединенные Штаты, как в прошлом и Великобритания, стали жертвой «имперского перенапряжения», к тому же американские политические инициативы, особенно недавние переговоры по иранской ядерной программе, отдалили Вашингтон от традиционных союзников на Ближнем Востоке. Иными словами, США отступают не по своей воле, их вынуждают это делать… После терактов 11 сентября у Соединенных Штатов, Израиля и арабских государств Персидского залива были общие приоритеты в борьбе с терроризмом. За последние 10 лет несколько факторов, в основном не связанных с политической повесткой, ослабили фундамент этих партнерств. Прежде всего, разработка технологии гидравлического разрыва пластов резко сократила прямую зависимость США от нефти из Персидского залива и снизила стратегическую ценность и приоритетность отношений с Саудовской Аравией и небольшими государствами Залива… А группы, которые когда-то были надежными бастионами прозападных настроений на Ближнем Востоке — военные, нефтяная элита, светские технократы — переживают спад своего влияния», — резюмирует ForeignAffairs.

Совершенно противоположную оценку американских СМИ, конечно, получает политика России в регионе. «В 2011—2012 годах массовые уличные протесты нового среднего класса бросили серьезный вызов Путину и создали новый набор внутренних проблем. Внешняя политика с тех пор сосредоточена на них, о чем говорят многие обозреватели… Забыв о необходимости периодически вести войны, Путин быстро исправился, начав проводить агрессивную политику против Украины. Этот конфликт стал для него подарком благодаря дипломатической наивности ЕС и пассивности США… Перед действиями в Сирии Путин сначала сговорился с Ираном и создал разведывательный центр в Багдаде, готовясь вырвать Ирак из пасти американцев. Неплохо для наступления в условиях скудных ресурсов.

Сознательно медленно, на протяжении нескольких недель, со всей требуемой открытостью Россия переправляла в Сирию военную технику и войска, о чем писали все газеты. Редко кто так широко рекламировал свои военные интервенции, если не считать Соединенные Штаты. Стало очевидно, что ни одна западная держава не собирается возражать… Путин рискует со своей сирийской политикой, которая может привести к всплеску терроризма в России… Но для Путина терроризм внутри страны — это прекрасное оправдание для новых репрессий», — пишет издание TheAmericanInterest.

Интересен подход американских журналистов и к проблемам Турции. В условиях, когда позиция Турции в отношении РФ подвергается массовой критике в американских СМИ, пространства для манёвра у нее практически не остается. «Давутоглу предположил, что Анкара может наложить санкции на Россию в отместку за комплекс мер, объявленных Кремлем в конце прошлого месяца. «Мы готовы к переговорам и обмену идеями с Россией, но никогда не позволим диктовать нам условия. После принятия Россией санкций, мы введем наши собственные санкции, если посчитаем, что это необходимо», — предупредил турецкий премьер-министр.

Попытка сделать вид, будто Турция оказалась жертвой, выглядит странно. Именно Турция сбила российский самолет, а не наоборот. Когда Анкара заявляет, что Кремль пытается «диктовать"условия наложением ответных экономических санкций, Турция делает вид, что Путин просто решил сократить выгодные торговые связи и никаких провокаций не было. Скажите кто-то Давутоглу: «Когда вы сбиваете чей-то самолет, вы должны ожидать ответа. Это не попытка «диктовать» что-нибудь. Это контрмера, чтобы вы поняли, что нельзя просто так безнаказанно взрывать самолеты в небе». Говоря о НАТО и Турции, нужно помнить, что единственная причина, по которой Эрдогану сошло с рук размещение войск в Ираке — это то, что Турция является членом альянса. Представьте, если бы Россия послала 300 морских пехотинцев в Мосул и «прикатила» 25 танков против желания Багдада…», — пишет издание Zerohedge.

«Посол США в Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр заявила, что Вашингтон ожидает от Турции действий, скоординированных с иракским правительством. «Мы призываем к политическому диалогу между иракским правительства и Турцией», — отметила Пауэр. Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги, говорит, что хотя Россия до сих пор отвечала «нет» на просьбу Ирака о помощи в борьбе с ИГИЛ, отношение к вопросу может измениться. Он также добавил, что арсенал России, который расположен на территории Сирии, свидетельствует о намерении Москвы закрепить военное присутствие в регионе. «Это не будет короткая операция, это не будет короткая война. Россия здесь надолго», — цитирует Тренина Washington Post.

При всех изложенных выше условиях часть американского истеблишмента выступает за активное участие США в событиях на Ближнем Востоке. Издание Counterpunchпредлагает дебаты ярких аналитиков из США, которые передают противоречия базовых подходов в отношении Сирии. «Мы не согласны с русскими относительно судьбы Асада и мы не согласны с тем, кто является врагом. Запад должен быть в состоянии диктовать, кто может стать президентом Сирии, а Россия должна воздерживаться от бомбардировки иных групп, кроме ИГИЛ (Аль-Каиды, Ахрар аль Шам и других террористических групп)», — считает один из экспертов.

«Позиции России гораздо более логичны. Они были ясны с самого начала: противостоять террористам, угрожающим сирийским людям и государству. ИГИЛ является одной из этих групп, но есть и многие другие, с опорой на внешнее финансирования. Одна группа, например, состоит из уйгуров китайского гражданства… Некоторые из этих групп угрожают населению. Другие управляют пограничными зонами, которые обеспечивают приток оружия и новых джихадистов. Логично, что ВВС России и армия Сирии нападают на эти группы возле крупных населенных пунктов и пограничных зон. Что касается «судьбы Асада», то россияне считают, что сирийский президент должен избираться сирийцами, а не иностранцами под международным контролем. Эта политика полностью соответствует международному праву. Если Запад пытается диктовать, кто может или не может быть президентом Сирии — вот это и есть нарушение устава ООН и международного права», — парирует другой. Что не так с соблюдением принципов международного права и правом позволить сирийскому народу самому определить своего лидера? С российской авиационной поддержкой сирийская армия продвигается почти на всех фронтах. Возможно, именно этим Турция и другие враги Сирии обеспокоены?», — задается вопросом Counterpunch.

И коротко об Украине. Проукраински настроенные издания продолжают призывать общественность США одобрить дальнейшую помощь Киеву для воплощения мечты активистов майдана — и спасти подопечную страну, которую они «приручили», от лап «кровавого Путина». «В краткосрочной перспективе экономическая помощь поможет Украине остаться на ногах и оплатить долги. В долгосрочной — реформы в коррумпированных секторах поставят Украину на путь ответственного, хорошо отлаженного европейского государства.

Администрация Обамы должна обеспечить $1 млрд военной помощи, как это и планировалось согласно Закону о поддержке свободы Украины в 2014 году… Администрация, безусловно, должна рассмотреть вопрос о направлении противотанковых ракет, о чем просил президент Украины Петр Порошенко… Американские радары, бронежилеты, джипы, беспилотники, системы связи и обучение украинских войск — все должно быть частью мер по увеличению потенциала сдерживания против сепаратистов. Администрация США должна обеспечить перевод по меньшей мере $200 млн дополнительной гуманитарной помощи на Украину. Эта цифра необходима для финансирования 1,5 миллионов лиц, перемещенных в связи с военными действиями внутри страны.

Наконец, Украина также нуждается в помощи в борьбе с российской пропагандой, которая широко распространена на востоке страны и создает ложное восприятие о конфликте и правительстве в Киеве. США должны выделить $ 50 млн для разработки стратегии информационной войны с Россией, расширение возможностей доверенных неправительственных агентов для обеспечения должного медиа-контента на русскоговорящем востоке.

Это лишь несколько требований, предъявляемых в письме центрально-восточноевропейской рабочей группы по Украине к Конгрессу США. Подписали письмо представители диаспор из Польши, Венгрии и стран Прибалтики. Они указывают, что агрессия России ставит под угрозу страны за пределами Украины. Таким образом, поддержка Украины должна быть подкреплена более широкой стратегией по укреплению безопасности соседних стран. США должны начать с повышения безопасности на границах с Грузией и Молдавией и расширить присутствие НАТО в странах Прибалтики и других уязвимых членах. Вместе с осуществлением помощи Украине такие шаги будут означать, что США не желает «отказываться» от региона.

Владимир Путин рассчитывает, что США не примет эти меры — он ожидает изменения вектора и уступок по Украине в обмен на сотрудничество России в Сирии. Но США не должны глотать такую «приманку» и должны выступить в поддержку Украины», — пишет USNews.