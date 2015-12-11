



50 карбованцев Украинской Народной Республики, 1918 год

Украина продолжает процесс избавления от иллюзий. Очередная порция очищения от майданной ядовитой накипи произошла во время визита вице-президента США Джозефа Байдена в Киев на этой неделе. Все было вроде, как и прежде — Байден во главе стола раздает пряники и ЦУ, сверкает сияющей голливудской улыбкой и излучает мегагалактическую звездно-полосатую уверенность, только вот прежнего эффекта почему-то уже нет… — «брюки превращаются…» Наркотик Майдана заканчивает свое действие, и наступает тяжелый опохмел.

Как отмечают даже провластные киевские политологи — «чуда на Днепре не произошло. Инспекция из глобального гороно в проблемную школу закончилась тем, чем она всегда заканчивается. В США прекрасно отдают отчет относительно «реальных успехов» Яценюка и Порошенко, но американцы не менее прекрасно понимают, что их замена сегодня приведет к непредсказуемым последствиям. На сегодняшний момент нет ни одного значимого политического игрока, который бы имел хорошую легитимность, чтобы обеспечить беспроблемный прием власти от обанкротившихся постмайданных политиков. Потому Вашингтону выгоднее тянуть время, играя роль арбитра между украинскими властными группировками, которые постепенно скатываются в войну всех против всех. Вашингтон поддерживает «своих», несмотря на то, что «свои» обосрались по полной и упорно ведут Украину в пропасть» (http://hvylya.net/analytics/politics/pochemu-dzho-bayden-ne-sotvoril-chuda-v-ukraine.html).

Если говорить по сути произошедшего, то визит Байдена подвел жирную черту под режимом Порошенко: «Конституционные реформы, которые включают реформу судебной системы и децентрализации, что предполагает использование лучшей европейской практики, не являются отказом от демократических принципов, это не подрывает суверенитет. Важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной Конституции». То есть хозяин прямым текстом официальному Киеву заявил о том, что Минск-2 выполнять придется. А проблемы индейцев, то есть то, как Порошенко и Ко будут это делать, шерифа волнуют меньше всего.

Как отмечает Ростислав Ищенко, «это эпитафия на надгробном памятнике украинской государственности. Через двадцать месяцев после начала гражданской войны, уже унесшей десятки тысяч жизней и под корень уничтожившей экономику и финансы Украины, Джозеф Байден — официальный куратор киевского режима от Вашингтона настоятельно посоветовал подопечным двинуться по пути децентрализации (как это называют в Киеве) много дальше, чем первоначально требовал Юго-Восток. Даже дальше, чем предполагают минские соглашения.

В Вашингтоне не могут не понимать разрушительности предложения, озвученного Байденом, для украинской государственности. И тем не менее он его озвучил. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы представить себе, как далеко будут посылать центральную власть правящие в Днепропетровске бандиты Коломойского или контролирующие Закарпатье контрабандисты Балоги, если рекомендации вашингтонского гостя будут претворены в жизнь. Центральное правительство в Киеве моментально станет фикцией, а его власть не будет распространяться дальше стен собственных офисов» (http://cont.ws/post/161 658).

Более того. Весьма вероятно, что Вашингтон устроит самый радикальный сценарий, о котором мы уже писали в материале «Вторая годовщина Майдана: как сделать из Украины руины»: «Два года, прошедшие с момента начала распада Украины, показывают, что прежней Украины нет, и уже никогда не будет. Нынешняя стадия распада — только промежуточная. Следующая — распад на три-четыре части (Новороссия в составе 5−8 областей юго-востока, Центр (ядро — Киев-Чернигов), Юг (ядро — Днепропетровск, Одесса) и Запад (Львов — Ивано-Франковск) в лучшем случае. На этом государство Украина прекратит свое официальное существование. После этого события войдут в третью стадию, в которой они имеют только два принципиальных варианта развития событий» (http://regnum.ru/news/polit/2 017 848.html).

То есть Штаты видят, что процесс распада Украины остановить уже нельзя. Даже изменением Устава МВФ, позволяющим продолжать кредитовать государство, допустившее дефолт по суверенным обязательствам. Но раз процесс нельзя остановить, его надо возглавить. И если создать полноценное нацистское кровавое государство не получилось, значит, надо максимально погрузить территорию в хаос, создать большое неспокойное пространство между Россией и Европой, чтобы отвлечь значительную часть ресурсов этих геополитических субъектов на украинскую проблематику. И это логично — Украина находится в таком финансово-экономическом состоянии, что больше не может содержать затратно-паразитический центр страны.

И об этом мы тоже писали еще в начале ноября в статье «Заявление Керри — США признали свое поражение на Украине»: «Вашингтон — подтвердил то, на чем с 2014 года настаивала Россия, и к чему с августа месяца текущего года присоединилась Европа (Берлин и Париж), а именно, что Украина должна быть федерацией, со всеми вытекающими отсюда следствиями — формированием бюджета, его распределением, национальной и культурно-языковой политикой и так далее. Федерализация Украины позволяла управлять страной именно тем регионам, которые наполняют бюджет (Юго-Востоку и Востоку), а не тем, кто является дотируемыми субъектами федерации (западным областям страны). Соответственно, и определять внешнеполитический курс страны» (http://regnum.ru/news/polit/2 003 666.html).

То, что Украину «кинули» не только в политическом, но и в экономическом плане, отмечает Валентин Катасонов: «Во-первых, МВФ отложил предоставление очередного транша займа Украине. Напомню, что, согласно упомянутой программе внешнего финансирования, Украина в 2015 году должна была получить 10 млрд долл. Реально она пока получила два транша на сумму 6,7 млрд долл. В-третьих, 7 декабря появилась новость из Всемирного банка, который еще осенью обещал предоставить Киеву кредит или гарантию по кредиту для закупки природного газа из России и его закачки в газовые хранилища Украины. Ожидалось, что помощь МБРР составит 500 млн долл. Однако новость оказалась для украинских властей шоковой: МБРР не готов предоставить гарантию. Причины примерно те же: незавершенность налоговой реформы, недоработки в проекте бюджета.

В-четвертых, шоковый эффект произвело ноябрьское заявление Брюсселя. С 1 января Москва вводит особый режим торговли с Украиной, который ограничит доступ товаров с территории Украины на территорию Российской Федерации. Украинские власти почему-то надеялись, что ЕС хотя бы частично компенсирует им неизбежные потери. Ущерб может составить несколько миллиардов долларов в годовом исчислении, Киев запросил компенсацию в 600 млн долл. Однако и тут Украина ничего не получит. То, что Запад проделал с Украиной, на языке, ставшем общеупотребительным, обозначается просто: Украину кинули. Украинским экспертам не надо по данному поводу ни удивляться, ни негодовать. Таков этот способ существования, в силу которого западная цивилизация является тем, что она есть» (http://www.fondsk.ru/news/2015/12/09/sladkaja-piljulya-ot-bajdena-ili-kak-ukrainu-ostavili-bez-deneg-37 296.html).

Таким образом, Вашингтон и Брюссель перешли к плану «Б» — Украина как федерация. Как отмечает руководитель украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов, «Байден одним предложением поломал выстраиваемую нынешней властью схему единой, соборной, унитарной Украины. И теперь П. Порошенко и Ко придется мириться с такой постановкой вопроса. Следует поблагодарить товарища Д. Байдена за то, что он попытался донести до представителей украинской власти совершенно очевидную истину: либо Украина станет федерацией, либо Украины не будет совсем» (http://materik.ru/rubric/detail.php?).

Правильно оценили сигналы Байдена властям Украины и ведущие западные СМИ: американская администрация не хочет беспорядка в виде новых выборов на Украине. Ей нужно, чтобы действующий парламент принял законы, позволяющие проводить выборы в удерживаемых пророссийскими повстанцами регионах, пишет Bloomberg. «В действительности он хотел убедить украинских лидеров в необходимости придерживаться минских компромиссов с президентом Владимиром Путиным, положить конец вооруженному конфликту и воссоединить восток Украины с остальной страной — даже на выгодных для России условиях», — считают в издании.

На словах, конечно, все это красиво, но, с учетом реальной политической практики руин, все всё поняли — хозяин умывает руки. Соответственно, наступает период войны всех против всех — у кого больше ресурсов и реальных рычагов власти, тот будет брать определенную территорию под контроль. Выстраивать свою вертикаль власти, экономики, финансов, силовую составляющую. Но все это довольно быстро, буквально в течение двух-трех месяцев закончится, поскольку есть такая вещь, как инфраструктура, как экспорт-импорт, пенсии, зарплаты, валюта и другие макро и не очень макроэкономические реалии. И ни один регион окраины не сможет создать самодостаточные и замкнутые государственно-политические и финансово-экономические циклы в условиях коллапса всей системы. Соответственно, они вынуждены будут объединяться в макрорегионы и обращаться за помощью к внешним игрокам. И вот тут уже ничто не помешает русским, полякам, венграм, румынам, словакам и возможно, даже белорусам объединиться и подобрать нуждающиеся в помощи регионы бывшей Украины.

С учетом описанного выше контекста, любое провоцирование официальным Киевом военного конфликта с Донбассом будет исключительно операцией по отвлечению внимания и перекладыванию ответственности за гарантированный распад Украины в этом случае на Москву, Донецк и Луганск. Только вот толку от этого будет мало, так как сразу после выхода вооруженных сил ЛНР и ДНР на границы Луганской и Донецкой областей к ним присоединится Харьков, после чего временный распад Украины, а потом сборка государственности на ее обломках на новых вышеописанных принципах становится исключительно делом времени. Пришло время рисовать новые карты Европы, в которых не будет государства Украина.