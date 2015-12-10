Северный Арктический федеральный университет (САФУ) может получить госзаказ на подготовку исторического обоснования прав России на арктические моря. Такой вывод можно сделать из переписки между фондом сохранения исторического наследия «Император» и Советом безопасности РФ, аппаратом правительства РФ, Министерством образования РФ и ректоратом САФУ.

edu.severodvinsk.ru Арктика

В октябре 2015 года фонд «Император» обратился к секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву и Дмитрию Рогозину, возглавляющему Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, с предложением подкрепить заявку России в ООН на арктический шельф историческим обоснованием ее прав — в связи с многовековым освоением региона русскими мореплавателями. «Предполагая, что конфронтация с Западом по этому вопросу в какой-либо форме неизбежна, России потребуются дополнительные аргументы по обоснованию границ шельфа, которые могли бы рассматриваться в международной научной и общественной дискуссии».

В письме фонда указывалось, что «есть необходимость в создании научного коллектива ученых-историков Северного Арктического университета (головная организация), с привлечением коллективов и отдельных ученых Москвы, Петербурга, Сибири, для создания «Истории Русского Севера и освоения Арктики». Монография явилась бы итогом работы в архивах, археологических раскопок, критического анализа работ европейских историков. — Именно для этих целей создавался Северный Арктический университет, располагающий научными кадрами историков, способных осуществлять крупные проекты, хорошо знающих скандинавскую концепцию освоения Арктики — ее сильные и слабые стороны. Архангельские архивы, памятники истории также составляют уникальную базу для подобной работы». Фонд «Император», директором которого является историк, заслуженный деятель науки РФ Владислав Голдин, сообщил также, что готов принять посильное участие в этой работе.

В ответе аппарата Совета Безопасности, подписанном заместителем секретаря Совбеза РФ Владимиром Назаровым, сообщается, что «работа по научной аргументации исторической принадлежности арктических морей России имеет важное значение», предложения рассмотрены и направлены в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики, и что «при подготовке предложений в план работы указанной Государственной комиссии на 2016 год будет учтена позиция фонда «Император» о необходимости комплексного подхода к вопросу создания «Истории Русского Севера и освоения Арктики». Обращение фонда было направлено аппаратом Правительства РФ в Министерство образования и науки РФ и Российскую академию наук с просьбой рассмотреть его совместно с Северным Арктическим университетом.

И.о ректора САФУ Наталья Чичерина сообщила в Минобрнауки РФ, что «данная тема заслуживает особого внимания со стороны государства и общества… отсутствие современной научной литературы, посвященной истории освоения Арктики, уже активно используется арктическими странами для конструирования нового историко-культурного пространства Арктики, в котором образ России принижается или представляется в асимметричной манере. С целью доказательств лидерства России в освоении Арктики САФУ готов реализовать программу комплексных исследований, направленную на изучение истории освоения и развития российской Арктической зоны».

Минобрнауки РФ проинформировало фонд «Император», что данный вопрос рассмотрен совместно с САФУ и «концептуально поддержан». САФУ предложено войти в проект Программы «Комплексные научные исследования Арктики и Антарктики», разработанной Минобром и направленной на рассмотрение Правительства РФ, в том числе через гранты РГНФ и «приоретизации расходов субсидии… САФУ в 2016 году».

Путь, предложенный Минобром, неправильный. Этим путем можно выполнить пару локальных задач, но стратегическую, имеющую для России международное значение, не решить. Нужно включать ее в «Программу комплексных научных исследований Арктики» отдельной строкой, определять финансирование. А вот этого пока и нет. САФУ, правительству Архангельской области — если оно заинтересовано в работе — нужно обращаться по «отдельной строке» в Госкомиссию по Арктике, в Совет Безопасности РФ, в Минобрнауки. Фонд «Император» такие письма направит.

Работа над историческим обоснованием прав России на регион Северного Ледовитого океана подтвердит претензии Северного Арктического университета на лидерство в науке о Севере, а работа его историков над этим важным государственным заказом завершит период критики в их адрес, связанной с резким увеличением скандинавских исторических исследований об Арктике.

После переписки с положительными намерениями прошла пара месяцев, а успех не формализован. При существующей конкуренции между научными заведениями, работающими в Арктике, промедление САФУ смерти подобно. Не следует ждать финансирования следующего года, надо выстраивать взаимодействие с другими научными учреждениями, некоторые из которых сами могли бы претендовать на этот госзаказ. САФУ нужно создать рабочую группу и пригласить в нее представителей институтов РАН, занимающихся арктической тематикой, — интегрировать их видение в общий план. Договориться по идейному руководству работой с академиком Николаем Лаверовым, возглавлявшим группу институтов по шельфовой заявке России в ООН. Николай Павлович мог бы определить тех историков-академиков РАН, без которых не обойтись в этом многолетнем, очень нужном России, труде. Еще одна необходимость — привлечение к работе и объединение вокруг нее арктических регионов, подтягивание всех структур, имеющих ресурсы или информацию. Слово за Архангельской областью и губернатором Игорем Орловым!

Владимир Станулевич — секретарь попечительского совета фонда «Император»