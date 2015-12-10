Успехи российско-сирийской военной операции позволяют в практическом плане рассматривать тот период, когда халифат как некоторое территориальное квазигосударственное образование перестанет существовать. Однако даже самые радужные прогнозы не предполагают, что сторонники ИГИЛ, и тем более его руководители, исчезнут с террористической карты мира.

russiancouncil.ru Привет из Панкисского ущелья Грузии

В этой связи особое внимание нужно уделить регионам, вплотную прилегающим к границам России, которые стали поставщиками лидеров халифата — и к самим этим лидерам. И если ситуация на российском Северном Кавказе такова, что, скорее всего, не позволит уцелевшим силам халифата даже фрагментарно обосноваться на российской территории, то с нашими соседями дело обстоит гораздо сложнее.

Панкисское ущелье — территория в составе Грузии с компактным проживанием кистов (кистинцев), субэтноса чеченцев, разговаривающих на одном из диалектов вайнахского языка. Ущелье получило известность в России во время первой и второй чеченских войн как заграничная (и потому недоступная для контртеррористических сил) база боевиков, воевавших с Россией. В то время власти Грузии, возглавляемой Шеварднадзе и Саакашвили, всячески приветствовали «борцов чеченского народа» на своей территории.

После потери военной и, главное, социальной опоры в Чечне боевики оказались заперты в Панкисском ущелье. Новое руководство Грузии отнюдь не в восторге от такого наследства Саакашвили, о поддержке уже речь не идет — но слабость нынешней грузинской государственности не позволяет и вычистить эту вооруженную и неуправляемую массу с территории Грузии.

Война в Сирии и объявление халифата оказались подарком для многих «ветеранов борьбы с гяурами», а командирам ISIS пришлись ко двору обстрелянные опытные бойцы и целые подразделения, к тому же хорошо интегрированные в европейские страны (об этом ниже).

Американские военные аналитики утверждают, что «сотни молодых чеченцев из Панкиси оставили ущелье, чтобы воевать в Сирии». Двое из них стали влиятельными полевыми командирами — Тархан Батирашвили и Мурад Маргошвили (он же известен под мусульманским именем Абу Валид аль-Шишани). Соединенные Штаты недавно назвали этих двоих в своем списке особо опасных международных террористов.

При этом важно отметить, что не только халифат пользуется услугами чеченских ветеранов из Панкиси. Так, например, названные здесь боевики формально воюют друг с другом — Тархан Батирашвили занимает заметный пост в военной инфраструктуре ISIS (ИГИЛ), а Мурад Маргошвили возглавляет группу чеченских боевиков, воюющих против президента Сирии Башара Асада в составе того странного разнородного образования, которое сами США именуют как «Свободная сирийская армия», и формально противостоит халифату.

Тархан Батирашвили начал свою военную карьеру в Сирии еще до активизации ИГИЛ как низовой командир «Джабхат аль-Нусра» — местного филиала «Аль-Каиды». Позже, после кризиса ближневосточных отрядов «Аль-Каиды» и фактической победы ISIS в борьбе за симпатии боевиков в противостоянии этих террористических группировок, Батирашвили стал лидером собственной военизированной сети «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» и уже как один из высших командиров привел ее в ISIS.

Вместе с ним в состав руководителей сети «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» входил и житель Чечни, укрывшийся от Российской армии в Панкисском ущелье, Руслан Мачаликашвили (он же Фейзулла аль-Шишани), который отказался входить в халифат и сегодня самостоятельно воюет в Сирии, используя бренд «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» как свой личный.

Этот подробный рассказ здесь приведен для того, чтобы проиллюстрировать — какие бы террористы ни воевали против других террористов в Сирии — «Аль-Каида» против халифата, Свободная сирийская армия против «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» и тому подобное — в составе каждой банды найдется место недобитым чеченским боевикам. В том числе и в их высшем руководстве.

Биография Тархана Батирашвили весьма характерна в этом смысле. Парень из христианской семьи, он был хорошим учеником в школе. На волне «революции роз» Тархан поступил в грузинскую армию и воевал против российских военных во время войны в Южной Осетии в августе 2008 г., где был тяжело ранен. Он перенес операцию и потерял одно из своих легких.

Несмотря на многочисленные обращения, правительство Саакашвили не предложило Тархану занятости в армии или в полиции. Позже грузинские спецслужбы арестовали его по обвинению в незаконном хранении оружия — а с оружием вернулся тогда в Грузию каждый ветеран той проигранной кампании.

Власти амнистировали Тархана в 2012 году, когда ему было 27, и он сразу же решил уехать в Сирию. Даже родственники Батирашвили не знают, в каком качестве он тогда уезжал на Ближний Восток — как молодой парень, который умеет только воевать и который не нужен своей стране, или уже как убежденный мусульманин-салафит.

Многие чеченцы-кистинцы представляют для халифата особый интерес в силу того, что имеют многолетний опыт жизни как «беженцы» от чеченской войны в странах Европы.

Американские издания называют в качестве примера братьев Халида и Хамзата Ачишвили, уже воевавших на стороне исламистов и убитых несколько лет назад в Сирии. Они приехали на Ближний Восток из Австрии, где Халид учился на программиста, а Хамзат готовился получить степень переводчика итальянской литературы. Издания не указывают, были они завербованы исламистами еще во время чеченской кампании или уже в Австрии.

Такие боевики, с прекрасным знанием европейского уклада жизни, особенно ценны для халифата сегодня, при подготовке «волны беженцев» в страны Евросоюза.

Еще большую опасность для Грузии и для России представляют боевики халифата, оставшиеся на территории Панкисского ущелья. По американским данным, минимум 25 жителей в Панкисском ущелье использовали современные средства связи, такие как Skype, WhatsApp и Viber, чтобы дать «дистанционно клятву верности исламскому государству».

Источники добавляют: «[Все] они остались в Панкиси и, предположительно … в настоящее время ожидают распоряжения от руководства ISIS. … Никто не знает их имен, … они «ходячие бомбы», которые способны осуществить нападение в любой точке … если они получают такие приказы из Сирии».

Авантюристическая политика Саакашвили еще долго будет сказываться на Кавказе, и не только российском. Нынешнее грузинское руководство принимает доступные ему меры, чтобы повысить полицейский контроль в Панкисском ущелье. Но его сил и возможностей явно недостаточно.