



Е.И.Данилевский, В.М.Сибирский. Диорама «Штурм Измаила». 1973, фрагмент

В июле 1787 года, проиграв русско-турецкую войну 1768−1774 гг., Турция тем не менее потребовала от России вернуть Крым, отказаться от покровительства Грузии и согласиться на осмотр проходящих через проливы русских торговых судов. Получив отказ, турецкое правительство спустя месяц объявило России войну.

Одно за другим турки терпели поражения: в октябре 1787 года войска Суворова полностью уничтожили 6-тысячный десант турок, намеревавшихся захватить устье Днепра на Кинбурнской косе. Блестящие победы были одержаны русской армией под Очаковым в 1788 году, на реке Рымник и у Фокшан год спустя, в Курченском проливе и у острова Тенда в 1790 году. И все же противник не соглашался принять условия мира, на которых настаивала Россия. Взятие Измаила, по мнению российских военачальников и дипломатов, могло бы решить проблему и заставить Турцию уступить и пойти на переговоры.

Смотрите галерею карт крепости Измаил и ее штурма 11 декабря 1790 года

Взять крепость пытались неоднократно. Ни Николай Репнин, ни генерал Иван Гудович, ни граф Павел Потемкин решить задачу не смогли. Крепость была неприступна: обнесена высоким валом и широким рвом, наполненным водой, имела 11 бастионов, где были размещены 260 орудий. Гарнизон цитадели состоял из 35 тысяч воинов, которыми командовал Айдозле-Мехмет-паша.

Главнокомандующий российской армией Григорий Потемкин решил поручить операцию Александру Суворову. Непобедимый полководец прибыл под Измаил 2 декабря, и, оценив шансы, почти неделю готовился к штурму. Неподалеку от крепости были построены земляные и деревянные аналоги рва и стен Измаила — солдаты тренировались преодолевать ров, ставить лестницы, после подъёма на стену кололи и рубили установленные там чучела, имитирующие противника. Суворов проинспектировал учения, остался доволен, но его все же терзали сомнения. «На штурм подобной крепости можно было решиться только один раз в жизни…», — позже признался полководец.

Перед штурмом он послал ультиматум начальнику крепости: «Двадцать четыре часа на размышление — и воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть». «Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил», — ответил турецкий главнокомандующий.

Турки намеревались стоять насмерть: султан обещал казнить каждого, кто покинет Измаил. Защитникам крепости оставалось или погибнуть с честью в бою, или умереть с позором от рук своих же палачей.

Два дня Суворов вёл артподготовку. 11 декабря в 5 часов 30 минут утра начался штурм. Спустя два с небольшим часа все укрепления были заняты, хотя сопротивление на улицах города продолжалось еще несколько часов. Почти каждый дом приходилось брать с боем. Около полудня достигший центра города отряд русских встретил тысячу татар под начальством Максуда Гирея. Гирей защищался упорно, и только когда большая часть его солдат была перебита, сдался в плен с оставшимися в живых тремя сотнями воинов.

Попытку вырвать Измаил обратно предпринял брат крымского хана Каплан Гирей. Собрав несколько тысяч конников и пехотинцев, он бросил их навстречу русским. Татарам удалось вырваться из крепости, но Суворов ввёл резерв — егерей, быстро оттеснивших противника в прибрежные плавни. Егеря обступили конных татар со всех сторон, действуя штыками, что было гораздо удобнее, чем саблей с лошади. Татары не имели ни малейшего шанса выжить — были убиты все до единого. Свою смерть в придунайских плавнях нашел и Каплан Гирей с пятью сыновьями. К 16 часам последние защитники были убиты, некоторая часть израненных турок сдалась. Измаил пал.

Турецкие потери составили 29 тысяч убитыми. Из всего измаильского гарнизона удалось спастись лишь одному человеку: он был легко ранен и, упав в воду, сумел переплыть Дунай на бревне. Русская армия потеряла 4 тысячи убитыми и 6 тысяч ранеными. Были захвачены все орудия, 400 знамён, огромные запасы провианта и драгоценности на 10 миллионов пиастров. Комендантом крепости назначили Михаила Кутузова — будущего победителя Наполеона.

Смотрите галерею «Штурм крепости Измаил — великая победа России»

Это событие определило исход войны. Турецкое правительство вынуждено было согласиться на мирные переговоры. Договор был пописан: турки признали права России на Грузию, Крым и Кубань. Кроме того, русским купцам были обещаны льготы и оказание всяческой помощи со стороны побежденных.

«О росс! Таков твой образ славы, что зрел под Измаилом свет!», — написал о славной победе Суворова Гавриил Державин. Взятию Измаила был посвящён гимн «Гром победы раздавайся!», который до 1816 года считался неофициальным гимном Российской империи. Сегодня славная победа под командованием Александра Суворова отмечается 24 декабря как День воинской славы России.