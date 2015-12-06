Послание президента России Владимира Путина парламенту и народу и в выходные продолжало оставаться одной из главных тем российской блогосферы. И это не случайно. «Поднятие с колен» и попытка Россией вернуть свой прежний статус сверхдержавы сопровождается закономерным усилением трений со старыми центрами мира, пытающимися любыми путями сохранить мир в той его конфигурации, которая сложилась двадцать лет назад после распада СССР и утраты Россией практически всех внешнеполитических достижений сталинско-брежневской эпохи.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Пожалуй, главной особенностью сегодняшнего послания Владимира Путина является его акцент на том, что России и россиянам предстоит измениться. Уходящий 2015 год был очень важным в плане понимания того, кто мы, куда мы идем и чего мы хотим от политического руководства нашей страны. После судьбоносного 2014 года, когда элита и народ вместе решили, что стране пора вернуть статус сверхдержавы, было очень важно убедиться в том, что мы — страна, народ, политическая элита — готовы платить по счетам истории. Независимость, самоуважение и право решать собственную судьбу стоят очень дорого.

Расчет наших врагов был прост и прагматичен: россияне, поняв, что на мягких подушках не въехать в вечность, предпочтут мечту о пармезане реальному черному хлебу строителей великой империи. В конце концов, совсем недавно последняя инкарнация Российской империи была предана в обмен на джинсы и кока-колу — ну, а чем пармезан хуже? На этот раз сценарий не сработал. За 2015 год россияне не раскаялись в своем выборе, а российская управленческая элита окончательно консолидировалась вокруг президента. Россия словом и делом подтвердила свою заявку на участие в переделе мироустройства. Решение принято и закреплено возвращением Крыма. Назад дороги нет, и теперь можно серьезно поговорить о глобальных ставках, целях и методах их достижения» — отмечает Сrimson Аlter (http://politrussia.com/control/urok-politicheskoy-alkhimii-968/).

Эта констатация дорогого стоит, так как многие в России, в том числе в высоких государственных и научных инстанциях, убеждены, что возвращение роли сверхдержавы нам не нужно, или что это произойдет бескровно, что взрослые богатые влиятельные дяди просто так возьмут и расстанутся со своим куском пирога «всевластья». Естественно, такого не будет. И Сирия, как и Украина, являются только первыми свидетельствами того, что Россию в кругу избранных никто не ждет. Соответственно, нас ждут большие и малые провокации. И Владимир Путин демонстрирует понимание этого факта: «Если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать».

Понятно, что эти слова прозвучали не только в адрес президента Турции Эрдогана, а всех тех, кто надеется запугать Россию. Надо понимать, что раз мы ввязались в борьбу, то провокации, как и попытка внутреннего переформатирования российской власти, — это единственные ставки тех центров на Западе, для которых территория России последний приз и супервыигрыш перед переходом всего мира к пониженному потреблению и, соответственно, мобилизационной модели организации всего мира (идеология, культура, политика). А так как мир в рамках либеральной парадигмы действительно прокормить всех не сможет, то значит, он должен быть организован по принципу кастового общества, с «золотым миллиардом», который обслуживают все остальные, те, которым разрешили остаться в живых.

Поэтому Эрдоган, при всей необходимости адекватного ответа, только частный случай того противостояния, в которое мы втягиваемся. Как отмечает Евгений Шульц: «Столь вызывающее поведение турецких властей, как уничтожение нашего самолета и убийство пилота, а затем почти классический набор провокационных, циничных заявлений, смысл которых сводится к тому, что Россия сама же и виновата… Никаких извинений в адрес России… Нелепые обвинения… Набирающая силу политика содействию противникам официальной власти Сирии (а в данных обстоятельствах это само по себе является пособничеством терроризму). Неуважение к интересам России…

Все это попросту не оставляет никакого иного выхода президенту России, кроме переформатирования обстановки. Простейший способ — смена турецкого режима. Тем более половина Турции мечтает об этом и без России. Подобное решение вопроса имеет и более глобальную составляющую: с точки зрения внешней политики и международного авторитета Российской Федерации смещение режима Эрдогана не только урегулирует турецкую проблему, но и станет большим уроком для любого другого правителя, ведущего недружественную в отношении России политику» (http://cont.ws/post/157 893).

Тем не менее проблема значительно глубже и системней. Совершенно не случайно мы видим, как вслед за Россией западные страны начали направлять свои воинские контингенты в Сирию. Причина ясна — дело не только в том, что они хотят застолбить свое участие в послевоенном устройстве Сирии. Они направляют воинские контингенты, не только чтобы уравновесить военное влияние России в регионе, а для того, чтобы при случае начать прямые военные действия на территории Сирии и силовой смены власти в стране. А если не удастся сформировать свою власть в Дамаске, то тогда натовский контингент обеспечит ее на другой территории страны.

Таким образом, Запад и НАТО демонстрируют, что они готовы к войне с Россией. Пока только в Сирии. Поэтому все отвязанные действия Эрдогана стоит оценивать, исходя из этой логики. Ему явно пообещали большее, чем доходы от «Турецкого потока» или АЭС. Ему обещали его место в истории и новую Османскую империю. И он на это клюнул. Готова ли Россия к ограниченной войне с НАТО в Сирии? Ведь и ежику понятно, что провокации не прекратятся. Скорее всего, если Анкара планировала этот теракт в отношении российского Су-24, Турция была готова к экономическому ответу России, и он для нее является приемлемым — об этом говорит реакция Анкары. Т. е. пока российский ответ за убийство нельзя назвать достигшим своей цели. Может, это связано с тем, что до 10 декабря в Турции будет еще значительное количество российских туристов? — Посмотрим, что будет в декабре — январе.

Значит, следующий турецкий укол, а о том, что он планируется, говорит многое, в том числе и введение турецких военных на территорию Сирии и Ирака, будет для нас еще более болезненным. Вопрос — останемся ли снова в рамках экономических санкций, ограничимся ли снова только «помидорами»? И вообще — есть ли у нас ответ? Если есть — то он уже должен быть, а не выдумываться в авральном порядке. Москва не первый раз пытается выстроить личностные отношения с президентами. Но всякий раз эти попытки заканчиваются безрезультатно — Грузия, Украина, Беларусь. Сейчас Турция. Видимо, пора подводить под внешнюю политику более системные основания, чем личные отношения. Хорошо ведь известно, что «предать может только друг». Но, как точно так же хорошо известно, в политике друзей нет. Тогда зачем подводить под внешнюю политику такой серьезный фактор риска?