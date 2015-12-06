



Союз рабов и работорговцев

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 29 ноября — 5 декабря стали: убийство адвоката Тахира Эльчи подогревает конфликт между турками и курдами; парламенты Великобритании и Германии одобрили участие Вооруженных сил этих стран в операциях против ДАИШ; судьбы двух основных религий, христианства и ислама, во Франции тесно связаны; почему Черногорию принимают в НАТО; Германия идет на создание «маленького Шенгена» и другое.

По завершении апостольской поездки в Африку папа римский Франциск провел традиционную пресс-конференцию на борту самолета, рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик упомянул о возможной поездке в Армению, уточнив, что он пообещал армянским патриархам приехать, но не знает, будет ли возможность осуществить этот визит. Папу спросили, можно ли вести диалог с мусульманами. «Нельзя перечеркнуть религию из-за фундаменталистских группировок, — сказал Франциск и снова повторил, что с исламом диалог и дружба возможны, поскольку в нем есть немало «конструктивных ценностей». Среди католиков тоже есть фундаменталисты, добавил папа, «которые считают себя истиной в последней инстанции и живут, пачкая других клеветой». Итальянский журналист поинтересовался позицией Ватикана по поводу кризиса в отношениях между Россией и Турцией. «Я не знаю, что думает Ватикан, — ответил понтифик, — но я думаю, что войны — это грех, грех против человечества, они разрушают человечество, становятся причиной злоупотреблений, торговли людьми и так далее… Их надо остановить… Войны происходят из-за амбиций, войны — я говорю не о законной защите от несправедливого агрессора, а о войнах: войны — это индустрия… Война — это бизнес: бизнес по продаже оружия. Производят ли террористы оружие? Возможно, но совсем немного. Кто их обеспечивает, чтобы они вели войну? Существует целая сеть интересов».

Убийство адвоката Тахира Эльчи подогревает конфликт между турками и курдами, пишет AsiaNews (Рим). Курдский активист и адвокат Эльчи был застрелен неизвестными во время пресс-конференции, которую он давал в старом квартале Диярбакыра. В своем выступлении он призвал к возобновлению мирных переговорах между Анкарой и Рабочей партией Курдистана (РКК). Члены коллегии адвокатов Диярбакыра, главой которых был Эльчи, вышли на улицы, требуя справедливости. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу пообещал поймать убийц. Однако сопредседатель курдской Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ выразил сомнение в том, что виновные будут наказаны. Всплеск насилия в Турции является следствием гражданской войны в Сирии. Успех при поддержке США операций курдского «сопротивления» против ДАИШ в Сирии приводит к тому, что новый контролируемый курдами анклав в Сирии турецкий президент Реджеп Эрдоган рассматривает как потенциальную угрозу. В прошлом Эрдоган шел на переговоры с РКК, но сейчас он проводит более воинственную политику.

Парламенты Великобритании и Германии одобрили участие Вооруженных сил этих стран в операциях против ДАИШ. Дискуссии по этим вопросам в Лондоне и Берлине были непростыми. Как сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия), председатель Конференции католических епископов Англии архиепископ Вестминстерский кардинал Винсент Николс выступил в поддержку военного вмешательства против джихадистов. «Эффективное воздействие необходимо, чтобы остановить серьезный ущерб, нанесенный гражданскому населению от ДАИШ», — заявил Николс. Английским католикам очень хорошо известна ситуация на Ближнем Востоке. Архиепископ Вестминстерский в апреле этого года побывал в Ираке, где разговаривал с беженцами и епископами местных Церквей. Николс предлагает Великобритании три этапа действий. Во-первых, остановить ДАИШ, что «требует пропорционального военного вмешательства». Во-вторых, сделать населенные пункты пригодными для жизни, очистив их от мин. В-третьих, восстановить верховенство закона и доверие между различными народами и конфессиями. В свою очередь глава британских англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби настаивает на том, что в борьбу против джихадистов должны быть вовлечены Саудовская Аравия и Катар, страны, где «теологическая пропаганда стала источником, из которого ДАИШ черпает свою ложную легитимность». В свете решения бундестага по вовлечению в конфликт в Сирии и развертыванию сил бундесвера глава Конференции католических епископов Германии архиепископ Мюнхена кардинал Рейнхард Маркс выразил обеспокоенность, передает Kath.net (Линц, Австрия). «Без долгосрочной идеи» по обустройству Ближнего Востока «не будет мира, а число беженцев вырастет».

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус больше не ставит условием запуска политического процесса по Сирии отставку президента Башара Асада, информирует La Croix (Париж, Франция). Теракты в Париже возобновили дебаты о роли Асада в борьбе против ДАИШ. Франция давно отказалась вести с ним переговоры, но после известных нападений Париж сделал борьбу против джихадистов своим приоритетом, отказавшись от прежней позиции двух «нет» — нет Асаду, нет ДАИШ. В кулуарах международной конференции по климату Фабиус счел возможным сотрудничество с сирийской армией, но в том случае, если президент Асад не будет ею командовать.

Во Франции находится самая большая в Европе мусульманская община, около 5 миллионов человек, а значит, эта страна находится на переднем крае религиозных дебатов, которые не пощадят ни другие европейские страны, ни США, пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). По сравнению с католиками, протестантами и евреями, мусульмане испытывают большие проблемы в отношениях с государством. Франция пыталась создать национальную ассоциацию мусульман, но община разделена на различные фракции, интересы которых связаны с влиянием ряда иностранных государств. Проповедующие в мечетях имамы очень часто являются самовыдвиженцами, и им не хватает углубленного религиозного образования. Отсутствие центральной организации в сочетании с нехваткой средств имеет негативные последствия. Такие исламские страны, как Марокко, Алжир и Турция, платят французским имамам и финансируют строительство мечетей в попытке контролировать эмигрантов, уехавших из их собственных стран. Такое состояние вещей глубоко удручает молодых людей, которые хотят исповедовать свою веру и улучшить свои знания Корана. Поэтому неудивительно, что многие юноши находят и читают веб-сайты, которые спонсирует ДАИШ. Некоторые идут еще дальше и под убеждением массированной пропаганды летят в Турцию, чтобы пересечь границу и попасть в Сирию.

Французский «мозговой центр Гракхов» организовал в конце ноября дебаты в Париже. Молодой исламский ученый Хаким эль Каруи настаивает на том, что мусульманская община Франции должна более тщательно изучить свою доктрину и перестать быть зависимой от иностранных держав или саудовских благодетелей, которые смешивают политику и религию. Участники обсуждения также пришли к выводу, что более невозможно применять, как раньше, строгие правила разделения между религией и государством. «Светские законы» Франции были приняты в начале XX века в ответ на католический вызов легитимности Третьей республики. Но очевидно, что полная интеграция огромного мусульманского меньшинства предполагает финансирование со стороны правительства религиозных учреждений, чтобы мусульмане могли продвинуться до того же уровня, как их католические или еврейские соотечественники. Французские мусульмане не в состоянии предложить такую версию ислама, которая бы соответствовала демократическим ценностям западного мира. Однако те же вопросы возникают внутри Католической церкви. Некоторые «туристы» в Сирии, около 20%, получили исходно католическое образование, но перешли на сторону мусульманского фундаментализма, обнаружив его в интернете. Похоже, что судьбы двух основных религий во Франции тесно связаны. Они должны приложить немало усилий, чтобы выслушать молодое поколение, помочь ему перед лицом трудной жизни в неумолимом общества, которое ценит деньги больше, чем что-либо еще, и обеспечить их идеалами, которых так сильно не хватает сегодня.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa обратило внимание на Балканы. Черногория собирается стать членом НАТО, рассказывает издание. Министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони по этому поводу заявил, что «решение пригласить Черногорию в НАТО не должно рассматриваться как решение против кого-то. Цель состоит в укреплении безопасности на Балканах и Адриатическом море, что непосредственно влияет на нашу страну». Небольшая балканская страна отныне может принимать участие «без права голоса» во всех официальных заседаниях Североатлантического альянса. Как поясняет глава отдела исследований трансатлантической программы Института международных отношений (IAI) Риккардо Алкаро, принимая Черногорию в свои ряды, НАТО на Балканах поступает так, чтобы завершить процесс, который начался во время войны в Боснии, по умиротворению, стабилизации и демократизации региона. То же самое, что делалось в Восточной Европе после падения Берлинской стены. Эти государства очень малы, добавляет эксперт, их военный потенциал незначителен, но речь идет о политической составляющей, поскольку вступление в альянс становится препятствием для влияния на них иностранных держав. И в этом случае у НАТО и России в Черногории разные интересы. Вхождение в ЕС и альянс, говорит Алкаро, есть мощный инструмент для стабилизации и сдерживания «внутренних антидемократических и авторитарных тенденций». НАТО — следует помнить — это главный и важный инструмент влияния США на Европу, и «с этой точки зрения русские правы, говоря, что подобное решение альянса снижает их влияние в Черногории, что в следующий раз будет проделано во время присоединения к пакту других стран, в первую очередь — Боснии».

Есть признаки того, что голландская идея создать небольшую Шенгенскую зону служит лишь Германии и их интересам, считает Polonia Christiana (Краков, Польша). Вряд ли кто-то в здравом уме решится утверждать, что Нидерланды могут самостоятельно запустить такие радикальные идеи изменения одной из основ функционирования Европейского союза. Каждый ребенок знает, что объединенная Европа имеет лидера — канцлера Германии. Ничто в ЕС не может быть решено без ведома и согласия Ангелы Меркель. Выгоды от создания нового Шенгена могла бы получить именно Германия, регулятор Евросоюза, и ее близкие партнеры — страны с развитой экономикой. Что значит «маленький Шенген»? Голландская идея предполагает, что граждане сами выбирают, какие страны могут обойтись без паспортного контроля. Остальные члены Европейского союза будут проходить обычные проверки паспортов. Стоит обратить внимание на географию привилегированных государств — сливки Европы категории «А», это Бельгия, Нидерланды и Люксембург, Германия и Австрия. Без сомнения, в этом блоке будет играть решающую роль Германия. Франция и Великобритания с большим трудом смогут саботировать инициативу Берлина. Приняв такие решения, немцы не будут страдать от последствий их безответственной (или, возможно, намеренной) инициативы. Проблема иммигрантов упадет на плечи окружающих венок «малого Шенгена». Как раз одной из самых ближайших соседей немцев — Польши. ЕС рушится на глазах. Центральная Европа и Польша, страны Балтии и Вышеградская группа, а также Хорватия и Словения в силу своей европейской юности и отсталости будут более всего подвержены экономической агрессии Великой Германии. Наш регион должен иметь в виду также сценарий возможного сотрудничества Берлина и Москвы. В конце концов, эти страны имеют как общие, так и разные цели. Это поле для совместных атак против стран Центральной и Восточной Европы. Яблоком раздора для исторических партнеров может быть Украина — страна, традиционно пронемецкая, в настоящее время ведущая гибридную войну с Россией.

Белоруссия будет продолжать свою политику тесных отношений с Ватиканом, заверил президент Александр Лукашенко. Об этом, как сообщает Radio Vaticana, он говорил на прощальной аудиенции с апостольским нунцием в Белоруссии Клаудио Гуджеротти, который был назначен недавно на аналогичную должность на Украине. Лукашенко подчеркнул, что твердо его желание встретиться с папой римским Франциском, которого он уважает и с которым у него есть много тем для обсуждения. «Я получаю информацию из средств массовой информации о его путешествиях и инициативах, — заявил белорусский президент. — Мне нравится его подход и уважение к бедным слоям общества, его борьба с коррупцией, а также настрой на честность и справедливость. Я рад, что сегодня католики имеют такую рекомендацию». В ходе встречи архиепископ Гуджеротти, который в течение последних четырех лет представлял Святой престол в Белоруссии, сказал, что Католическая церковь и папа Франциск очень уважают белорусский народ. Лукашенко пожелал успеха архиепископу Гуджеротти и выразил надежду, что многое из белорусского опыта он сможет использовать на новом месте служения.

Также радиостанция обращается к опыту того, как белорусские школьники в рамках истории страны и мировой истории изучают деятельность, роль и историю Католической церкви. Об этом говорил заведующий кафедрой всеобщей истории истфака Гомельского государственного университета имени Скорины, кандидат исторических наук Станиcлав Чаропка. «Белорусские историки за последнее двадцатилетие сделали большую работу по подготовке учебников и учебных пособий для школ, — заявил Чаропка. — Однако острым вопросом является история Греко-католической церкви. Большое внимание уделено тому, какими методами вводилась Уния, как она навязывалась, однако не указывается, что это был конфликт внутри Православной церкви, где шла борьба не между униатами и православными, а между православными, принявшими Унию, и православными, которые ее не приняли. Так что многое еще можно доделать. Тем более что выходят новые исследования, раскрывающие те или иные моменты нашего прошлого, которые раньше были для нас неизвестны». В частности, историк упомянул работу одной из белорусских исследовательниц Светланы Морозовой, которая относительно недавно выпустила книгу «Своей веры ломать не будем. Сопротивление деунизации в Беларуси (1780 — 1839 годы)». Результаты этого исследования следует включить в учебную литературу. У людей старшего возраста, а также у современных школьников создается впечатление, что после того, как произошел Полоцкий церковный собор и отменили Унию, все так просто приняли православие. Однако нет, на протяжении десятилетий народ, находившийся в Унии, проводил упорную борьбу. И в книге на основе архивных источников показано, как непросто вводилось православие и как сильно крестьяне защищали тот «вариант» христианства — Унию — которую приняли их родители. Хочется надеяться, что более достоверное отражение истории Католической Церкви в скором времени появится в белорусских учебниках, заключает заведующий кафедрой всеобщей истории истфака Гомельского государственного университета имени Скорины.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.