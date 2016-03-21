



Взрыв в Галифаксе. Снимок сделан примерно через 15-20 сек. после взрыва с расстояния в милю. 6 декабря 1917 года. Автор неизвестен

«Чем больше читаешь, тем глупее становишься», — сказал Мао Цзедун и вся партийная пропаганда советских «оттепельщиков», «шестидесятников» и будущих «перестройщиков» зашлась от коллективного дружного хохота, демонстрируя посторонним чистое партийное невежество. Ведь этот афоризм Мао — не более чем новое издание классического «я знаю, что ничего не знаю».

Человеческое общество упорно стремится забывать то, что непрерывно клянётся «не забывать никогда». Оно со стадной решимостью цепляется только за то, о чём напоминает ему назойливый телеканал фальшивых известий. «Никогда такого прежде не было!», — вскрикивает с экранов дурачок, родившийся накануне… «Беспрецедентно…», — верещит седовласый опытный лжец, повторяя эту формулу в своей длинной лживой жизни уже в двухсоттысячный раз.

Ведь массовое убийство — не новость и не старая новость. Это практика, отвратительность которой в том, что самые первые изобретения науки, технологии и прогресса сразу ставятся ей на службу. Сначала — на службу убийству.

И вы всё ещё хотите, чтобы этот технологический прогресс, умывая руки, не промывал вам мозги и говорил правду? Особенно о себе…

Первая мировая война — тёмное время для человечества. Миллионы людей погибли, миллионы были искалечены, миллионы лишились близких. И всё же, несмотря на все ужасы, эта война во многом стала как бы репетицией перед ещё более чудовищной Второй мировой. Всё наработанное во время Первой мировой войны — схемы снабжения, тактические ходы, методы защиты от подводных лодок и многое, многое другое было усовершенствовано, доработано и пущено в ход спустя двадцать лет. И если Вторая мировая закончилась первыми в мире ядерными взрывами, то Первая мировая была ознаменована самым сильным взрывом доядерной эпохи.

С началом войны канадский город Галифакс, некогда бывший важной морской базой британского Королевского флота, снова стал востребован в качестве базы Королевского флота Канады, а также для формирования следующих в Европу конвоев. Галифакс расположен в узком перешейке, отделяющем Атлантический океан от обширной закрытой бухты под названием Бэдфордский бассейн. Эта особенность давала возможность наглухо перекрыть для немецких подлодок путь к месту формирования конвоев и стоянки флота. Вдобавок удобное расположение позволяло всем курсирующим между Европой и Северной Америкой кораблям получать топливо и груз, не опасаясь нападения.

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Именно здесь, в узком перешейке между галифаксской бухтой и Бэдфордским бассейном, 98 лет назад, 6 декабря 1917 года в результате сложения ошибочных действий капитанов и лоцманов столкнулись два корабля: норвежский «Имо», шедший порожняком, и французский «Монблан», груженый доверху. Это событие вряд ли вошло бы в историю, если бы французский корабль собирался идти в Бордо, к примеру, с грузом продовольствия или медикаментов. К несчастью, он был доверху нагружен смертью — на нем было 200 тонн тротила, 35 тонн бензола, 2300 тонн пикриновой кислоты (взрывчатки, которой начиняют пушечные снаряды). Эту смерть предполагалось равномерно распределить по солдатам и укреплениям Тройственного союза, но испытать её на себе пришлось мирным жителям Галифакса.

В прекрасную погоду и при великолепной видимости «Имо» и «Монблан» опасно сблизились перед поворотом пролива. В результате нескольких неверных решений с обеих сторон, корабли оказались на расстоянии 15 метров друг от друга и вполне могли разойтись. Но тут капитаны друг друга не поняли: «Монблан» стал отворачивать, сдавая назад, и «Имо» дал задний ход. Через несколько мгновений нос «Имо» ударил в правый борт «Монблана». Бочки с бензолом на борту французского транспортника разбились, бензол потек по палубе, а оттуда — к складу пикриновой кислоты. Через минуту-другую от искр бензол загорелся, пламя мгновенно распространялось, захватывая новые бочки, столб густого черного дыма поднялся на 100 метров вверх.

Экипаж французского корабля, зная о составе груза на борту, понимал, что борьба за спасение судна бессмысленна и приведет только к большим жертвам. Лоцман советовал дать полный вперед и направить судно к выходу из пролива — чтобы корабль зачерпнул в трехметровую пробоину побольше воды и пошел на дно. Но капитан «Монблана», заботясь об экипаже, приказ спустить шлюпки.

Неуправляемый горящий «Монблан» течением принесло к пирсам северной части Галифакса, которые тоже загорелись. Привлеченные зрелищем большого пожара, на берегу стали собираться люди. Затем подошли пожарные суда и буксир «Стелла Марис», который начал на тросе отводить французский корабль в сторону моря…

В 9 часов 6 минут утра 6 декабря 1917 года произошел взрыв.

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Взрыв был мощным. Столб дыма поднялся на три с половиной километра. Взрывная волна распространялась в 23 раза быстрее звука и её почувствовали даже люди, живущие в 200 километрах от эпицентра. Все здания в радиусе двух с половиной километров были полностью уничтожены и превращены в руины. Вода в перешейке между бухтами мгновенно испарилась, обнажив дно, а хлынувшая на её место масса воды обрушилась на город 18-метровым цунами. 1963 человека погибли. 9000 человек были ранены, 500 из них ослеплены осколками стёкол и потеряли зрение. Не менее 25 тысяч человек лишились крова. От разрушения печных труб и очагов в городе начались многочисленные пожары, которые уничтожили и сравнительно отдаленные районы.

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Взрыв в Галифаксе — самый мощный взрыв неядерного происхождения в истории человечества. Эта, возможно, первая техногенная катастрофа такого масштаба, открывшая чудовищную череду плодов ошибок и оплошностей, жадности и безответственности, которая продолжается и по сей день. На любом предприятии и в любом серьезном деле новичку, скорее всего, скажут что правила или устав написаны не просто так, а кровью. Но, несмотря на все эти написанные кровью уставы и правила, кровь продолжает проливаться.

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