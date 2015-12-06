Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что декабрьский раунд переговоров по сирийскому урегулированию пройдет в Нью-Йорке. Ранее о готовящейся встрече заявлял генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который ожидает, что третий раунд переговоров начнется 18 декабря.

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Напомним, что в середине ноября в Вене состоялся второй раунд «венской группы» по Сирии. Участие в переговорах приняли представители России, США, ООН, Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, а также представители ЕС, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Там было принято решение, что переговоры правительства страны и оппозиции должны начаться не позже 1 января 2016 года, а в течение 18 месяцев в Сирии обязан пройти референдум по новой конституции. Какой-никакой итог, хотя практическая реализация принятых решений в обозначенные сроки вызывает большие сомнения. Хотя бы потому, что, как пишет германский журнал Spiegel, по раскладу сил на данном этапе «надежд на преодоление сирийского конфликта практически нет».

Издание приводит список сторон, участвующих в боях на территории Сирии: США, Канада, Великобритания, Франция, Россия, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Турция, Иран, сама Сирия, а также группировки «Джебхат ан-Нусра», «Хезболла», так называемая Сирийская свободная армия, несколько курдских группировок и, конечно, ДАЕШ (или ИГИЛ — структура, запрещенная на территории России). Этот список, скорее всего, неполон. В Сирии найдется место для всех, в том числе и для Германии, которая на минувшей неделе решилась действовать под предлогом «поддержки Франции», хотя, по словам генерала Фолькера Викера, Берлин «уже целый год участвует в коалиции по борьбе с ДАЕШ и поддерживает курдские отряды «Пешмерга» на севере Ирака».

Войны, начатые американцами в Афганистане и Ираке, обернулись провалами. Потому что война перестала быть инструментом политики, став самой политикой. В войне больше не обязательно побеждать — ее можно просто вести и одновременно параллельно вести или имитировать переговоры, делая самые разные заявления. Так, выступая в Институте мира в Вашингтоне, госсекретарь США Джон Керри сообщил о трех целях США в Сирии. Во-первых, это победа над террористической группировкой ДАЕШ. Во-вторых, окончание гражданской войны в Сирии путем дипломатических переговоров и, в-третьих, помощь союзникам в регионе. Выставленная последовательность целей вроде бы логически обусловлена, но когда Вашингтон и его союзники выполнение первого тезиса строго обуславливают выполнением второго, приходит понимание «игры», а не желания добиться результата. Это очевидно.

Даже бывший министр обороны США Чак Хейгел в интервью телеканалу CNN заявил, что «сначала надо победить ДАЕШ, а уже потом думать о судьбе Асада». «Вопрос об уходе Башара является вторичным, сейчас необходимо сосредоточиться на общей угрозе — на террористической организации ДАЕШ, что «можно лишь совместными усилиями, в том числе и за счет совместных действий с Россией», — подчеркнул он. Это другая тактика и стилистика в выстраивании декларируемой США коалиционной политики. Однако, по словам госсекретаря США, «в случае дальнейшего сотрудничества с президентом Сирии Вашингтон вынужден применить к Москве и Тегерану жесткие меры», что превращает новый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в заложника разногласий, не позволяет переговорному процессу развиваться поэтапно, лишает его (по словам Хейгела) стабильности, выводя на первый план фактор военных сражений на сирийском плацдарме.

Такова стратегия США, цель которой — выступать в роли гаранта регионального равновесия сил. Но сейчас складывается патовая ситуация. Все затянуто в узлы до предела. Саудовская Аравия видит большую угрозу в Иране, нежели в ДАЕШ. Турция вроде бы считает своим достижением участие в венском переговорном процессе, но делает ставку на «Братьев-мусульман», которые в определенной мере влияют на «Свободную сирийскую армию», что являются неприемлемым для Саудовской Аравии. При этом, предупреждает Керри, «важно не допустить, чтобы нестабильность в Сирии перешла через ее границы», имея в виду, в первую очередь, Турцию, которая уже сейчас находится под прессингом нестабильности, джихадизма и террористических актов. Если информация о сотрудничестве Анкары с ДАЕШ будет подтверждаться, то она за это может серьезно поплатиться. Во всяком случае, как сообщает Spiegel, «Германия намерена предоставлять Турции разведданные по Сирии и Ираку только в ограниченном объеме, несмотря на то, что страны являются союзниками по НАТО», так как «немецкие военные опасаются, что Анкара будет злоупотреблять полученной информацией и наносить авиаудары по позициям курдов», чему «причиной является двойная игра, которую ведет Турция в борьбе с ДАЕШ».

Эта дилемма показывает, насколько сложны отношения не только внутри американской коалиции, обозначает проблемы венского процесса по сирийскому урегулированию. Поэтому начинает складываться устойчивое ощущение того, что сирийский кризис становится не эпицентром событий, а фоном, на котором предпринимаются первые шаги в сторону нового регионального политического устройства. И, как часто бывало уже в истории, такое направление сопряжено с приемами закулисной дипломатии, консультаций со всеми ведущими игроками, которые фактически становятся одной из сторон сирийского конфликта.

Так что в Нью-Йорке о будущем Сирии и ее новом устройстве будут только говорить, что может затянуться на годы до тех пор, пока не изменится баланс сил в ту или в иную сторону. Тем временем Анкара решительно вводит в геополитическое уравнение еще одну страну — Ирак. Эта страна стала объектом турецкой экспансии, когда в ночь с 4 на 5 декабря иракские телеканалы распространили следующее заявление МИД арабской республики: «Турецкие вооруженные силы, которые вошли в район Мосула, вторглись на иракскую территорию без нашего согласия и должны немедленно ее покинуть». Считается, что Анкара действует под политическим и дипломатическим прикрытием США, хотя некоторые эксперты уверены в том, что турки используют американцев «в темную». На сей раз Вашингтон открестился от турецкого хода, заявив, что эта операция не относится к тому, чем занимается коалиция. На Ближнем Востоке по-прежнему продолжаются геополитические игрища с непредсказуемыми последствиями, а Шехерезада еще не дошла и до половины из своей тысячи и одной ночи.