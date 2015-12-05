Со стороны может показаться, что мировая экономика находится на пороге новой Великой депрессии, но это впечатление обманчиво. Поскольку планета уже длительное время живет в условиях тотальной депрессии. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продолжает нефтяное ралли, несмотря на то, что само объединение давно превратилось в рыхлую субстанцию, где все решает право сильного и закулисные договоренности. Саудовская Аравия находится в замешательстве — нефтедобыча в России приближается к отметке в 11 млн баррелей в сутки. По данным Минэнерго РФ, в 2015 году суммарная добыча нефти в стране составит 533 млн тонн, что превысит прошлогодний показатель. Речь идет о цифрах, которые превосходят даже советские показатели нефтедобычи. Причины для тревоги отсутствуют. По данным экспертов, себестоимость добычи «Роснефти» составляет $2,80. Ее диапазон в среднем по стране колеблется от $3 до $15. Так что даже цена в $20 за баррель не является критичной для Москвы.

alt-market.com

Американцам, вступившим на тропу нефтяной войны, приходится намного труднее. Как отмечает буровая компания Baker Hughes Inc, только с августа 2015 года промышленники в США были вынуждены закрыть 120 буровых вышек, а за минувшую неделю их число сократилось еще на 10 единиц, достигнув 545 — наименьший показатель с июня 2010 года, уточняет агентство Reuters. «Цены в $40-$45 за баррель не сулят ничего хорошего для этого бизнеса», — заявил исполнительный директор американской ConocoPhillips Райан Ланс. Как отмечает Wall Street Journal, главное преимущество США — дешевые длинные деньги и технологические новшества. Но как долго продержатся американцы? Ведь сланцевая нефть — дорогое удовольствие не только с финансовой, но и с экологической точки зрения.

В настоящее время решаются судьбы не только Саудовской Аравии и Ирака, но и Венесуэлы, которая вместе с Эквадором пытается склонить Эр-Рияд к компромиссу. Что касается России, то ее не должны волновать американо-саудовские нефтяные разборки. Когда в Вашингтоне заявляют, что среднемесячная добыча по стране составляет 9,2 млн баррелей в сутки, этим наносится урон не Москве, а Эр-Рияду, для которого рынок США является целевым. Впрочем, как и для Венесуэлы, Эквадора и Нигерии. Не случайно директор Нигерийской национальной нефтяной компании Эммануэль Качикву (Kachikwu) фактически расписывается в бессилии картеля перед Россией и США, которые «играют преобладающую роль на глобальном рынке», сообщает Associated Press. «На долю ОПЕК сейчас приходится только 35% мирового производства нефти, в то время как оставшиеся 65% добычи обеспечиваются участниками рынка, которые не входят в картель», — заключил он.

4 декабря участники картеля, собравшиеся в австрийской столице, так и не сумели договориться о квотах по нефтедобыче. В реальном выражении ОПЕК добывает 31,5 млн баррелей в сутки, вместо официально декларируемой цифры в 30 млн баррелей.Таким образом, излишек на рынке составляет 1,5 млн баррелей. Хотя в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) говорилось, что глобальное перепроизводство оценивается в 2 млн баррелей в сутки. Вот как прокомментировал решение ОПЕК стратег лондонского офиса BNP Paribas Гарет Льюис-Дэвис: «Решение ОПЕК отражает консенсус участников объединения относительно сдерживания нефтедобывающих стран, которые не входят в картель». По его словам, «увеличение квоты — проявление реальной политики, которая готовит ОПЕК к возвращению Ирана на рынок», передает Bloomberg.

И дело здесь не только в американской «сланцевой революции», которая поубавила у саудовцев прыти, но и в Иране. Исламская республика всеми силами пытается подобраться к цифре в 4 млн баррелей в сутки, что сталкивает ее с Саудовской Аравией и Ираком. «Нам не нужно ничье разрешение, чтобы вернуть производство нефти на прежний уровень», пригрозил министр нефти ИРИ Биджан Зангане. Ранее его заместитель по ведомству Амир Хоссейн Заманиния пообещал увеличить добычу (в течение 5−6 месяцев) на 1 млн баррелей в сутки. Иранцы чувствуют себя уверенно, поскольку рентабельность их нефтедобычи (по официальным оценкам) колеблется в диапазоне от $10 за баррель, чего нельзя сказать, например, про саудовцев, бюджет которых уже ушел в минус $100 млрд.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подвело промежуточный итог нефтяной войны ОПЕК, опубликовав ужасающие данные долларовых потерь, которые маститые коммерсанты называют «упущенной выгодой». «Совокупный годовой доход стран ОПЕК может опуститься до $550 млрд. За последние пять лет этот показатель в среднем равнялся $1 трлн в год», — цитирует МЭА агентство Bloomberg. «Участники картеля потеряли очень много денег», — резюмирует Зангане, добавив, что Тегеран обсудит с картелем квоты только после того, как полноценно вернется на рынок.

Нефтью пахнет везде. Даже решение Турции о вводе войск в езидское селение Башика, расположенное в иракской провинции Мосул, имеет нефтяную логику, сопряженную с бытовой наживой. Портал Еzidipress.com связывает этот маневр Анкары с совместными проектами турецких властей и руководства Демократической партии Курдистана (ДПК), правящего в Эрбиле. Не исключено, что Реджеп Эрдоган и его окружение решили позаботиться о своем бизнесе, который благоденствовал до начала антитеррористической операции ВКС России в Сирии. Ведь ни для кого не секрет, что ИГИЛ, работающее с правящим турецким режимом, перевозило в республику нефть из подконтрольных иракских и сирийских территорий. Об этом прямо заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, посетовав на пособничество Вашингтона: «Когда американские чиновники заявляют, что не видят, как доставляется контрабандная нефть террористов в Турцию, это уже не лукавство, это попахивает прямым покровительством». США оправдывают свое «бездействие» как-то неубедительно. По словам спецпосланника государственного департамента США Амоса Хохштейна, за последние несколько недель характер бомбардировок изменился в связи с тем, что ИГ сумело приспособиться к ударам по нефтеперерабатывающему оборудованию, передает «Би-би-си». То есть, когда президент Барак Обама говорил о праве Турции на самооборону, он имел в виду и оборону незаконных нефтепромыслов ИГИЛ.

Гражданская война в Сирии диктует новые мотивы для участников глобального нефтяного конфликта. В ситуации, когда США и страны Евросоюза заняли двусмысленную позицию, Россия и Иран стремительно сближают позиции, раздражая западные столицы. Успехи ВКС РФ не дают покоя англичанам, которые принялись беспорядочно нарушать сирийский суверенитет — 3 декабря ВВС Великобритании начали бомбардировки арабской республики. Лондон действует в жанре неоколониализма, игнорируя нормы международного права, сформированные по итогам Второй мировой войны: премьер-министр Дэвид Кэмерон опирается всего лишь на санкцию британского парламента, как будто речь идет о военной операции на территории Шотландии или Уэльса.

Москва действует спокойно и непринужденно. 3 декабря, одновременно со стартом британской военной «инициативы», Россия начала поставки зенитных ракетных систем С-300 в Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимира Кожина. В конце ноября с аналогичным заявлением выступил посол ИРИ в РФ Мехди Санаи. «Иран и Россия подпиcали новый контракт, и процедура поставки С-300 началась», — цитирует дипломата агентство Tasnim. Единственное, что остается делать англичанам и их союзникам из Израиля — изучать способы преодоления С-300. Израильтяне отрабатывают самые разные сценарии развития ситуации. Причем делают они это, как минимум, с апреля-мая 2015 года, когда состоялись совместные учения с Грецией на острове Крит.

Карта Ближнего Востока трещит по швам. Саудовская Аравия оказалась между нефтью и смертью. Перед аналогичной «дилеммой» находится и Турция, главный покровитель аравийских шейхов и их наемников из «Братьев-мусульман».