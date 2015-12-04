1−2 декабря в Брюсселе в ходе заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел было принято решение о начале переговоров с Черногорией по ее вступлению в Альянс. У НАТО был серьезный повод пригласить Подгорицу стать своим членом, то есть взять на себя ответственность за ее военную безопасность, независимость и границы, прокомментировал событие польский портал wPolityce, это не военный потенциал маленького государства на Адриатике, настолько незначительный, что он лишь символически увеличит объем ресурсов Альянса — причина кроется в глобальной геополитике и геостратегии.

Польшу сегодня серьезно беспокоят призывы Германии к «размораживанию» отношений с Россией. Сначала в сфере экономики, символом чего стал заключенный российским «Газпромом» с пятью европейскими концернами договор о строительстве газопровода «Северный поток 2». Что упустили в Варшаве? Если бы динамика развития событий в мире представляла собой ровную прямую линию, пиковые всплески вроде берлинской инициативы по энергетическому контракту можно было бы постепенно сгладить инерцией общего негативного настроя Запада к Москве после известных событий на Украине. Однако фактор ДАЕШ (структура, запрещенная в России, известная также как ИГИЛ) стал той непредсказуемой переменной, которая начала разваливать старые союзы, исключать в принципе какую-либо долгосрочную составляющую в них с переходом к модели заключения тактических коалиций, которые в свою очередь сами обретают шанс «обрасти мясом» новых, дополнительных интересов, затмив то, ради чего они первоначально создавались. В результате теракты в Париже и коварное поведение Турции вывело на поверхность второе направление, где Запад и Россия находят друг друга — борьбу с терроризмом и военно-политическое сотрудничество.

В этом контексте польских аналитиков заставляет задумываться озвученное на днях министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером предложение возродить контакты с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО. Как пишет британская газета Financial Times, глава немецкой дипломатии пояснил, что это должно быть ответом на «конструктивные» усилия России в Сирии. «Наш опыт работы с Москвой по-прежнему не одинаков. Трудная ситуация в Восточной Украине, там опять нарушено перемирие, — заявил Штайнмайер. — Но мы также видим, что Россия, безусловно, действует в конструктивном ключе, пытаясь найти решение в Сирии». Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что он рассмотрит возможность возобновления работы Совета Россия-НАТО на уровне послов. В этой ситуации однозначно возражения против любых попыток наладить общение Москвы и Альянса следует ожидать от стран Прибалтики, которые давно хотят окружить себя со всех сторон «железной стеной» от окружающего мира, чтобы им в принципе не приходилось принимать и даже думать о необходимости принятия каких-либо решений, выходящих за пределы их прибалтийского хутора. Но перед Польшей, которая претендует на полноценное участие в важнейших внешнеполитических конфликтах, стоят вызовы иного порядка.

На российском направлении Варшава после украинского кризиса озвучивала и озвучивает позицию необходимости укрепления так называемого «восточного фланга» НАТО, аргументируя это наличием «российской угрозы». До недавнего времени польским политикам и экспертам казалось, что единственным, кто может в рядах Альянса противодействовать принятию решения об этом, является Берлин. Однако мир настолько стремительно меняется, что сегодня наступает пора задуматься и о стране, в которой Варшава была уверена на сто процентов. Ведущий польский ежедневник Rzeczpospolita увидел «первые сигналы» колебаний американцев. «Глава МИД Польши Витольд Вашиковский озвучивал в последнее время смелые требования — отмену обязательства НАТО не размещать на территории новых стран-членов Альянса серьезных военных объектов, требовал от Москвы возврата обломков президентского «Туполева» и говорил об отправке сирийских мигрантов обратно в Сирию, чтобы они там воевали с исламистами из ДАЕШ. В Вашингтоне на это никто серьезно не ответил. Американцы начинают склоняться к предложению Германии возобновить деятельность Совета Россия-НАТО. Польша для Белого дома может быть ценным союзником, но только тогда, когда исповедует те же, что и Америка, ценности, вполне предсказуемо и гармонично взаимодействует с Европейским союзом. В противном случае для американцев мы отходим на второй план».

При этом если на передний план сейчас выходит Черногория, то Польша задвигается далеко назад, равно как страны Прибалтики, которых Варшава связала с собой в единый узел, требуя укрепления так называемого «восточного фланга» НАТО. Как пишет американский журнал Forbes в статье, посвященной началу переговоров с Черногорией, «расширение за счет прибалтийских государств оказалось колоссальной ошибкой, в результате которой членами НАТО стали беспомощные нации, в защите которых не заинтересована остальная Европа, страны, не имеющие никакого геополитического значения для Америки, однако вовлеченные в острую полемику с Россией. Если произойдет что-нибудь плохое, то Америка при минимальной поддержке со стороны европейских «союзников» — они, вероятно, будут искать убежище в Брюсселе — должна будет, судя по всему, иметь дело с обладающей ядерным оружием Россией по поводу спорных вопросов, представляющих значительно больший интерес для Москвы, чем для Вашингтона. Безопасность Соединенных Штатов существенно пострадала в результате добавления Эстонии, Латвии и Литвы».

В сентябре 2014 года на пресс-конференции по итогам завершившейся в Ньюпорте встречи лидеров 28 стран-членов НАТО на тот момент президент Польша Бронислав Коморовский заявил, что следующий саммит Альянса пройдет в Варшаве 8−9 июня 2016 года. Председателем оргкомитета по проведению саммита был назначен на тот момент министр обороны Томаш Семоняк, его заместителем — министр иностранных дел Гжегож Схетына. Президент Коморовский тогда говорил, что Польша поддержит США в борьбе против ДАИШ в Ираке и Сирии. Но в первую очередь Варшаву интересовали свои региональные проблемы, которые она намеревалась триумфально решить в ходе встречи, заработать имиджевый капитал. Польша должна была блистать, а остальные вопросы повестки дня обрамлять ее сольное выступление. Если бы события развивались так, как выглядело из сентября 2014 года, вероятно, это бы и случилось. Однако произошло много чего другого. Ближний Восток еще сильнее приблизился к Европе. «Спецоперация» по переправке на Старый континент сотен тысяч, если не миллиона беженцев и резкая эскалация террористический угрозы увели фокус внимания с Востока на Юг. «Южный фланг» приобрел первоочередное значение, Альянсу пришлось серьезно задуматься о его укреплении, для чего следовало закрыть «дырки» на Балканах.

В результате Польша на текущий момент оказывается в следующей геополитической конфигурации — рост напряженности польско-немецких отношений и возможное снижение уровня контактов по линии польско-американских отношений с взятием на себя обязательств по странам Прибалтики и Украине при нежелании восстановления диалога с Россией и невнятной позиции по участию в решении ближневосточного кризиса. Начало переговорного процесса Альянса с Черногорией обещает и вовсе перевести главные дискуссионные темы в НАТО на эту маленькую балканскую страну в минус Варшаве. Еще до объявления решения министров иностранных дел в Брюсселе польский портал NaTemat вышел со статьей под заголовком «Саммит НАТО в Варшаве — гигантский риск?!», так как, по мнению издания, нынешний номинальный организатор встречи, новый министр обороны Польши Антоний Мачеревич, до сих пор не давал оснований считать, что саммит для него является приоритетом. Что бы это значило? Возможно, свидетельство о двух вещах — либо Мачеревич еще не «раскачался» в министерском кресле, либо он что-то знает и не собирается привлекать внимания к мероприятию, хозяином которого Польша хоть и станет, но чествовать будут не ее.