



Флаг Турции

Последние дни наиболее дискуссионной темой блогосферы Рунета продолжает оставаться тема перспектив, рисков и вероятности вооруженного российско-турецкого конфликта. Как говорится, сколько голов, столько и точек зрения. Тем не менее, можно выделить три доминирующие позиции.

Первая, что в случае эскалации конфликта, России в ответ на сбитый Су-24 и убийство летчика можно все, вплоть до ядерных ударов по Турции. Так, например, считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров: «Было бы ошибкой, если в таком случае Россия не будет применять ядерное оружие — потому, что Запад и Турция попытаются втянуть нас в войну типа Крымской. Где пойдет медленная эскалация, начнутся боевые действия на Кавказе, разгром нашей группировки в Сирии. Запад же будет помогать Турции, перебросит туда какой-то корпус свой, перебросят какую-то современную авиацию — это будет мировая война на измор России, на изматывание.

С моей точки зрения, если уж начнется Третья мировая война с Турцией — она должна быть решительной, масштабной и быстрой. Россия должна сразу же нанести ядерный удар по главным инфраструктурным и военным объектам Турции. Не городам, конечно, где население живет — а по штабам, основным центрам связи, складам боеприпасов, аэродромам, портам. В течение первых нескольких часов войны мы обязаны уничтожить всю военную инфраструктуру Турции» (http://www.3world-war.su/yadernoe-oruzhie/1206-rossija-naneset-jadernyj-udar-po-turcii-tolko-v.html).

Вторая — что ответить, несомненно, надо, в том числе, если Турция подставится, и военным способом, только главное нанести ассиметричный удар, чтобы Эрдогана начали валить внутренние проблемы (военные, курды, снижение уровня жизни, разорение мелких частных бизнесменом и т.д.). Так, например, считает блогер Юрий из Сум: «Западу менее всего интересна реальная ситуация со свободой слова в Турции и тем более, по какой цене и кто покупал у ИГИЛ нефть. Он всеми силами показывает России, что Эрдоган законная жертва и предлагает присоединиться к пиру. Очень заманчиво, но я бы не спешил.

Когда в схватке сцепились два врага, какое действие самое правильное? Как по мне точно не помогать более сильному врагу. А потому мое мнение, надо сделать паузу. Пусть Запад и Турция глубже вонзят клыки друг другу в тело и тем самым обрезая себе пути к отступлению. Как минимум, не вижу никакого основания пока помогать Западу. Как максимум надо готовиться к тому, чтобы стать в этой схватке арбитром. То есть занять то место, которое США приготовило себе. Если удастся, то это станет высшим пилотажем» (http://yurasumy.livejournal.com/775 219.html).

Третья — что надо снижать уровень военной риторики и не углублять конфликт с Турцией дальше, ибо это чревато выходом на конфликт Россия — НАТО, к чему Россия сегодня не готова. Такова, например, линия Петра Акопова, которую он продвигает во всех последних публикациях на рассматриваемую тематику. В частности, он даже «подсказывает» Эрдогану, что нужно делать для того, чтобы не раздувать конфликт и чтобы был мир во всем мире: «Чтобы не загонять себя в тупик, Эрдогану нужно лишь начать движение в сторону извинений. Для начала можно создать российско-турецко-международную комиссию, которая установит точные координаты событий 24 ноября. И неожиданно для Анкары (!! — прим. Ю.Б.) установит нестыковку в показаниях приборов, спутников, пилотов. При желании всегда можно что-то придумать, чтобы сказать то, что нужно, не признавая, естественно, сознательный характер провокации. А потом уже и следующий шаг можно будет сделать — извиниться. Не от лица Эрдогана — чтобы ему его не терять, тем более что у России нет цели унизить его. Да, вот и компенсацию можем предложить — ради восстановления нормальных отношений, но не потому, что мы совсем уж неправы» (http://www.vz.ru/politics/2015/11/27/780 507.html).

Или: «Панисламские или панарабские амбиции Турции не входят в принципиальное противоречие с интересами России… Турция и Россия могли бы вместе работать и развиваться на просторах Евразии — в качестве наследников, пускай и столь разных, Второго Рима (Византии). В качестве цивилизаций, противостоящих атлантическому проекту глобального плавильного котла… Максимальный ущерб был бы в том случае, если бы Россия повелась на провокацию и вместо того, чтобы проучить Эрдогана, начала играть против Турции как таковой, в том числе и разыгрывая курдскую карту. Но, к счастью Турции, Россия не будет этого делать, потому что это и не в ее стратегических интересах. Нам нужна сильная, дружественная Турция, точно так же, как она нужна национально мыслящей и самодостаточной части турецкой элиты, понимающей важность серьезных отношений с Россией» (http://www.vz.ru/politics/2015/11/26/780 299.html).

Как говорится, таким «забралом» да медку-б, однако все последние действия Эрдогана показывают только одно — любые такие шаги России, аналогичные приведенным выше, напрочь снесут крышу у турецкого султана в направлении дальнейшей эскалации событий и провокаций в отношении России и ее Вооруженных сил. И события последних дней со всей однозначностью говорят о том, что наша, в основном, торгово-экономическая реакция пока не воспринимается Эрдоганом со всей серьезностью. Он еще думает, что его хамство прокатит, что если что, пахан из Вашингтона защитит своего «sonof a bitch», что можно и дальше провоцировать и нагнетать ситуацию. Что он и делает: выдвигает войска, в том числе, бронетанковые к турецко-сирийской границе, активизирует карабахскую проблематику, затрудняет проход в Босфор российским судам, в открытую ведет слежку за российскими кораблями в Черном и Средиземном море и т.д. Ни о каких извинениях и речи нет.

На мой взгляд, неудовлетворительными являются как третья, так и первая позиции в отношении рисков перерастания российско-турецкого конфликта в вооруженную стадию. Третья, как надеюсь, было показано, в силу ее излишней мягкости, «козыревскости», первая — в силу ее излишней алармичности и, главное, отсутствия «логики процесса», его протяженности. Предлагается сразу взять и нанести ядерный удар. Зачем? Почему? Разве наша цель сравнять будущий русский Константинополь с землей? Сделать его радиоактивным и непригодным для жизни и настроить против себя на века будущее население российской империи? Конечно, нет. Наша задача — сделать его своим, родным, чтобы процесс был пусть и длительный, но добровольный, как и в случае с Крымом, а еще один город русской славы был экологически чистым и пригодным для жизни.

Поэтому за основу стратегии в отношении Турции должна браться вторая позиция — «удушения в объятиях». Что в этой связи хотелось бы пояснить. Есть два варианта такой стратегии — добрый и злой. Последние десять лет руководство России осуществляло добрый вариант осуществления стратегии «удушения в объятиях». Специально не обращалось внимание на то, что Турция в своих программных документах военно-стратегического плана обозначала Россию своим врагом (подробней об этом здесь — «Страшный сон Эрдогана») и делалось все для того, чтобы по факту, несмотря ни на что, сделать Турцию союзником. И основания у этой стратегии были серьезные, т.к. сегодня мы видим, что обострение отношений с Турцией имеет ряд очень серьезных геополитических следствий.

Тем не менее, данная стратегия потерпела свой крах. И сегодня уже только для историков представляет интерес, почему Эрдоган пошел на обострение — исходя из отсутствия интеллекта, проблем на сексуальном фронте, личностных амбиций или по указке одного из кланов в Вашингтоне. Для политиков, которым надо принимать решения уже сейчас, важен только актуальный вызов, который уже имеет место быть. Но имеет ли смысл в данной ситуации менять стратегию, которая была успешной достаточно долгое время? На мой взгляд, ее менять не стоит, а надо поменять только знак ее осуществления — с плюса на минус, но «удушение в объятиях» оставить.

В рамках «минусовой» стратегии удушения в объятиях надо не строить АЭС, а начать поддерживать движение курдов за автономию. Не развивать турпоток в Турцию, а ограничивать его. Не продвигать турецкую торговую массу на российский рынок, а ограничивать. Не идти на военное обострение, но если Турция подставится, ударить по полной программе, и пусть потом они доказывают, что не там плавали или летали. Т. е. надо не помогать Турции решать ее внутренние противоречия, т.к. они нам сели уже на голову, а максимально их актуализировать, в том числе, и по линии Эрдоган-Давутоглу, Эрдоган-военные. Не исключаю, что в этом случае мы найдем себе союзников и в Вашингтоне.

Если кого-то удивляет этот тезис, то приведу мнение Михаила Хазина на этот счет: «я задумался над тем, как сложно дать более или менее внятное описание тех или иных принципиальных политических событий. Нельзя, как раньше, сказать: «США решили …», потому что нужно четко и внятно объяснить, кто имеется в виду под «США» — «команда Керри» или «команда Клинтон». А если вдруг в каком-то вопросе их позиции совпали, то это само по себе событие крайне важное и его нужно анализировать отдельно и в первую очередь. Аналогичные процессы, пусть и в меньшем масштабе, имеют место и в других странах (что мы еще увидим ниже), так что все усложняется еще больше» (http://worldcrisis.ru/crisis/wc 2 144 010).

Мы уже давно об этом пишем, что нет никаких США в плане принятия решений, а есть две основные команды «башни Белого дома», между которыми идет война. Только «команду Керри» мы называем «командой Обамы». И также давно мы писали о том, что весьма возможно участие России в построении нового Большого Ближнего Востока как раз связано с тем, что у команды Обамы по каким-то причинам это не получилось сделать, а команде Клинтон это доверять нельзя, так как тогда Третья мировая война станет фактом. Так вот, если вспомнить карту Большого Ближнего Востока от 2006 года подполковника Ральфа Петерса, сотрудника офиса заместителя Начальника штаба по разведке в Департаменте обороны США, а затем сотрудника Национальной военной академии США, то на ней Турция как раз существует в обрезанном виде, и как раз за счет Курдистана. И нас такой вариант вполне устраивает, так как если мы учтем интересы США и даже поспособствуем их реализации, то они учтут наши, а это проливы и Константинополь.

И данная точка зрения не является нашим эксклюзивом: «Путин, с его планами строительства «Турецкого потока», был серьезным препятствием для развязывания гражданской войны в Турции. Теперь Путин оскорблен и разозлен, помогать Эрдогану, когда его страну начнут «потрошить», он не будет. Он подождет. В процессе «потрошения» от Турции начнут отваливаться куски территорий, которые растащат соседние страны. На большую часть пирога претендуют курды, а рядом еще абхазы, армяне и греки, у которых остались к туркам территориальные претензии с незапамятных времен.

Кое-что может перепасть и России, не пропадать же добру? Назовем, чтобы никто не догадался, «непризнанная республика». Мало ли таких появилось за последнее время? Присоединять к России ее не обязательно, а, если географическое положение позволит, вполне можно будет построить газовый хаб. И «республике» пропитание, и нам хорошо, и Европе — газ. Все довольны, кроме Турции, конечно. Война, как ее не называй, «контртеррористическая операция», «массовые беспорядки» или «майдан», сути своей не меняет. Тот, кто стрелял в русский самолет, убил одним выстрелом мир и стабильность в Турции» (http://pravosudija.net/article/vy-ne-lyubite-turciyu-vy-prosto-ne-umeete-ee-pravilno-gotovit). Поэтому всецело поддержу главный вывод автора последней статьи — «Вы не любите Турцию? Вы просто не умеете ее правильно готовить».