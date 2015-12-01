Немецкие медиа перешли на новый уровень противостояния с правящим польским режимом в лице партии «Право и Справедливость» (PiS). Популярная в регионе Берлин-Бранденбург газета Berliner Zeitung вышла с жестким комментарием, в котором заявила, что Венгрия и Польша угрожают Европе больше, чем террористы ДАЕШ («Исламское государство» — структура, запрещенная в России). При этом, похоже, поляки раздражают немцев больше, нежели венгры. «Правопопулистский» премьер-министр Виктор Орбан, устанавливающий в Венгрии «авторитарный режим», является «злом» для Германии уже привычным. Польша — иное дело. Издание воспринимает PiS как «параноидальных националистов», и если «в Париже европейские ценности были атакованы убийцами из «Исламского государства», то в Будапеште, а в настоящее время и в Варшаве, они похоронены». Кабинет Беаты Шидло существует в Польше всего несколько недель, меньше месяца, как же, по версии немцев, полякам так быстро удалось уничтожить «европейские ценности»?

Маяковский Владимир. У Русских и Украинцев клич один. 1920

Немецкая пресса в данном случае позволяет себе сказать больше, чем могло бы позволить немецкое правительство, но делает это иносказательно. Предыдущие восемь лет правления «Гражданской платформы» (РО) позволяли Германии быть спокойной за своего восточного соседа. Политики РО — премьер Дональд Туск и президент Бронислав Коморовский — ориентировались на Берлин и не позволяли себе идти наперекор линии бундесканцлера Ангелы Меркель. Помимо того, значительной частью национальных польских СМИ и подавляющей частью региональных владеют концерны из Германии. Но и даже принадлежащие польским медиамагнатам издания негативно относятся к «Праву и Справедливости», что сегодня выливается в агрессивное информационно-аналитическое сопровождение инициатив президента Польши Анджея Дуды и премьера Шидло. В том числе, когда власти идут на выполнение своих предвыборных обещаний по облегчению жизни польского народа — в Сейм уже внесены законопроекты по снижению пенсионного возраста для женщин до 60 лет и мужчин до 65 лет, а также поправки в закон о подоходном налоге с физических лиц, которые расширяют сумму доходов, не подлежащую налогообложению, с 3091 злотого до 8002 злотых.

Однако это не вызывает энтузиазма у польских либералов, равно как и более спорные решения нового кабинета по изменению состава Конституционного суда страны. Понимая, что без поддержки и адекватного информационно-аналитического сопровождения проводить реформы PiS будет трудно, министр культуры Петр Глинский через несколько часов после вступления в должность заявил о намерении «ренационализировать» региональные газеты и очистить государственное радио и государственное телевидения от «антиправительственных элементов», что вызвало критику ряда немецких изданий, как, например, Die Zeit и Tagesspiegel. Без влияния через польские СМИ на польское же общество Берлину будет трудно справляться с пересмотром предыдущей внешней политики, которую вела Варшава в бытность каденции «Гражданской платформы». Германии нужно найти дополнительные ходы по сковыванию инициативы Польши, загнать ее в изоляцию, чтобы снова подчинить своему влиянию.

Вспомним о геополитике и вернемся на сто лет назад. Идет Первая мировая война, представители стран, участвующих в ней и готовящихся принять участие, обсуждают различные проекты нового мироустройства. В Великобританию в начале 1916 года прибывает специальный посланник президента США Вудро Вильсона — полковник Хауз. Он встречается с ведущими британскими политиками. «14 февраля 1916 года. Обед у лорда — главного судьи был назначен на 8 ч. 30 м., — пишет Хауз (цит. по: Хауз, Эдуард Манделл. Архив полковника Хауза: [дневники и переписка с президентом Вильсоном и другими политическими деятелями за период 1914—1918 гг.]: пер. с англ./[соч. Э. М. Хауз] / Подгот. Чарлзом Сеймуром. М., 1937−1939. — С.С.). — Первым приехал я, затем Ллойд Джордж (в декабре того же года возглавивший кабинет министров Великобритании — С.С.), Грей (на тот момент министр иностранных дел — С.С.), Бальфур (в декабре того же года возглавивший министерство иностранных дел — С.С.) и Асквит (на тот момент премьер-министр — С.С.)… Долго, например, обсуждался вопрос о предоставлении независимости Польше и о возражениях, которые могли бы поступить со стороны России. Бальфур считал, что если Польша будет объявлена независимым государством и превратится в буферное государство между Россией и Германией, то в будущей войне Франция оказалась бы отданной на милость Германии, потому что Россия не могла бы достигнуть границ Германии, не нарушив нейтралитет Польши. Он считал, что с французской точки зрения, равно как и с русской, эта идея натолкнется на серьезные возражения, в противном случае, вероятно, настанет конец союзу России и Франции. Все мы с радостной готовностью поделили территорию Турции в Азии и Европе. Долгое время обсуждали судьбу Константинополя».

Если Берлин решил сегодня бы руководствоваться логикой Бальфура, то удобным для него наказать Варшаву был бы способ «чужими руками» и нестандартно. Для этого требуется решить вопрос с Украиной. Она граничит с Польшей на широком пространстве, польские политики и эксперты неоднократно на всем протяжении гражданской войны на Украине высказывали опасения в связи с возможным переносом нестабильности в приграничные воеводства Польши. Наконец, можно вспомнить, что нынешний польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский украинским кризисом мотивирует нежелание Варшавы ввязываться в урегулирование на Ближнем Востоке, так как «каждый польский солдат потребуется нам у себя в стране». Пришедший к власти в феврале 2014 года режим в Киеве допустил немало действий, вызвавших негодование в Польше. Несмотря на активную поддержку Варшавой новой «революции», украинские власти отказались от ее услуг в проведении реформ по децентрализации, государственного управления, экономического сектора. Бизнес на Украине становится невыгодным польским предпринимателям. Наконец, ставка Киева в исторической памяти на украинских националистов пробуждает в Польше воспоминания о геноциде поляков на Волыни и в Малой Польше.

Но только одного этого мало. Украина должна перестать быть проблемой для российско-немецкого диалога и для отношений России с союзниками Германии и ориентирующими на нее силами в Европейском союзе. Государственная немецкая радиостанция Deutsche Welle замечает, что «сначала товарная, потом энергетическая блокада Крыма, теперь закрытие украинского неба для российских самолетов — это беспокоит немецких политиков, которые хотят снизить напряжение». МИД ФРГ стал единственным, кто выразил негативную реакцию после подрыва опор линий электропередач в Херсонской области, назвав этот акт «террористическим», и выразил надежду, что «политический конфликт» не будет решаться «за счет жителей Крыма». А решение закрыть украинское воздушное пространство для российских самолетов спровоцировало реакцию уполномоченного правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера. Разговаривая с журналистами немецкой газеты Osnabrücker Zeitung, он возложил ответственность за новую эскалацию конфликта на украинское правительство и заявил, что, судя по всему, Киев добивается ее сознательно. Если Германия, за которой есть грех по созданию из Украины «буферного государства» между Россией и Польшей, пошла бы на исправление этой ситуации, у Москвы появилось бы больше возможностей помочь Берлину в его делах с Варшавой.