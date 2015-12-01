Сэра Артура Конан Дойля считают родоначальником и одним из главных мастеров детективного жанра. Именно рассказы о Шерлоке Холмсе принесли ему славу и деньги, но мало кто знает, что до конца своих дней писатель ненавидел порожденного им героя. Уже гораздо позже написанного за три недели и опубликованного в 1887 году «Этюда в багровых тонах» к писателю приходит понимание того, что его жизнью теперь распоряжается только созданный им же великий сыщик. Дойль всегда мечтал о другой славе — славе Александра Дюма, Жюля Верна, Марка Твена, а для этого нужно было писать другую литературу, за которую и платили несравненно меньше.

Артур Конан Дойль, 1890. Фото — Herbert Rose Barraud

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За короткое время тираж журнала «Стрэнд Мэгэзин», в котором публикуются «Рассказы о Шерлоке Холмсе» увеличивается в 5 раз. А в редакцию приходят сотни писем, адресованных Шерлоку Холмсу. По общему мнению читателей — вполне реальному человеку. На тот момент Дойль еще уверен, что такой успех не только поможет ему поправить дела, но и позволит написать нечто более серьезное. Однако почти все его романы были встречены более чем прохладно. Читатели хотели только Шерлока Холмса — и чем больше, тем лучше. Издатели, конечно, тоже.

«Настал момент, когда я решил избавиться от Шерлока Холмса. Какой-то сыщик, пусть и гениальный, отрывал меня от сочинения серьезных книг. Он везде преследовал меня. И стал моим вторым «я», а может быть, и первым. Все знали и боготворили Холмса. Но мало кто — Дойля», — признался однажды писатель.

В 1893 году в «Последнем деле Холмса» Дойль решается покончить с надоевшим, прежде всего самому автору, героем. Надо сказать, что в этом рассказе сыщик весьма сильно отличается от того Холмса, каким он предстает в первом рассказе. На Рейхенбахском водопаде сражаются уже супермен Холмс и темный рыцарь Мориарти. Но едва вышел тираж, читатели бросились к издателям с письмами и просьбами о возвращении детектива. Но Дойль оставался непреклонным в своем решении. Он хотел сбежать от своего же ненавистного героя куда угодно — хоть на Англо-бурскую войну. Война, боль и напряженная работа ненадолго приводят писателя в чувство. Но в 1906 году умирает любимая жена Луиза, а очень скоро и отец писателя. У Дойля опять возникают финансовые проблемы. Романы его популярностью не пользовались — деньги приносил лишь ненавистный Холмс. За воскрешение народного героя издатели предлагали баснословную сумму — 100 фунтов стерлингов за четыре страницы. Обычный чиновник тогда получал всего около пятисот фунтов в год. И Дойль сдался. Великий сыщик опять вернулся в свой кабинет на Бейкер-стрит 221B в 1905 году в сборнике «Возвращение Шерлока Холмса».

Шерлок Холмс — сыщик-одиночка. Там, где Лестрейд и Скотленд-Ярд проваливаются и оказываются в дураках, на первое место выходит изобретательный, одинокий, играющий сам за себя сыщик. Эту формулу, по сути, продолжат все более ли менее крупные детективисты — будь то англичане, американцы или французы.

«Я не могу быть до конца неблагодарным Холмсу. Сначала он действительно был мне хорошим и полезным другом. Но потом своей славой отнял у меня все. Остался только он, а я — исчез…» — отмечал также Дойль. В Англии ХХI века нет музея писателя Артура Конан Дойля, но зато есть музей и памятник Великому сыщику Шерлоку Холмсу.

В 1927 году выходит последний сборник, посвященный национальному герою Великобритании — «Архив Шерлока Холмса». Дойль до конца своей жизни ненавидел свой титул «писателя-развлекателя», а исследователи до сих пор гадают, в чем же заключается такой абсолютный успех Шерлока Холмса.

На могиле Конан Дойля высечено его же стихотворение-эпитафия.

«Меня не поминайте с укоризной,

Если увлек рассказом хоть немного

И мужа, насмотревшегося жизни,

И мальчика, пред кем еще дорога…»