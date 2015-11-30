Резкое падение цен на нефть, санкции в отношении РФ способствуют изменению структуры российской экономики (хотя и медленно, так как от нефтяной зависимости быстро избавиться сложно). Если в 2013 году (до включения Крыма в состав РФ) в бюджет РФ закладывалась цена барреля в 100 долларов, то на 2016 год — лишь 50 долларов.

ИА REGNUM Рубль

Существенное ослабление рубля поставило в неравные условия российских экспортёров и импортеров и, надо говорить прямо, обокрало россиян (по итогам текущего года их реальная зарплата снизится примерно на 10% из-за высокой инфляции). В 2015 году экспортеры держатся на плаву и даже получают прибыль, а импортеры вынуждены сокращать свои инвестиционные программы и производство (а некоторые и вовсе уходят с рынка — строительные компании, производители автомобилей и другие) из-за роста издержек. Чтобы компенсировать издержки, связанные с изменением курса рубля, правительство РФ в 2016 году увеличит налоговую нагрузку на экспортёров и продолжит помогать развитию ненефтегазовых отраслей российской экономики (вместе с ЦБ РФ). По оценкам Минфина, в 2016 году доля нефтегазовых доходов снизится с 8% до 7,7%, а ненефтегазовых на меньшую величину — с 10% до 9,8% от ВВП РФ. То есть уже сейчас можно говорить о том, что ненефтегазовые доходы бюджета (7,371 трлн руб.) превышают нефтегазовые (5,879 трлн руб.) и далее этот разрыв будет увеличиваться (если цены на нефть сохраняться в районе 50 долл., хотя мы ожидаем их роста до 60 долл. уже к 3 кв. 2016 года).

Невозможность на приемлемых условиях перекредитоваться на Западе (из-за санкций и пониженного агентствами S&P и Moody’s кредитного рейтинга) вынуждает пятерку крупнейших российских банков и некоторых экспортеров обращаться к внутренним источникам финансирования (ранее полученной прибыли, резервным фондам), а также к сбережениям россиян (за 10 месяцев этого года вклады выросли на 14,2%), ЦБ РФ и правительству РФ (в рамках антикризисной программы 2015 года).

По оценкам ЦБ РФ, с начала 2014 года внешний долг РФ снизился почти на треть. Если санкции против РФ продлятся, предположим, до следующих президентских выборов в РФ, то внешний долг РФ к тому моменту сократится уже процентов на 50% (если за точку отсчета брать начало 2014 года) и будет замещен ростом внутреннего (рублевого) долга. Таким образом, в перспективе наша зависимость от Запада в значительной степени ослабнет, а правительство РФ и главы крупнейших российских корпораций смогут проводить практически независимую политику (а не лоббировать интересы западных кредиторов).

В 2016 году Минфин РФ планирует выпустить еврооблигации, номинированные в юанях, на сумму порядка 3 млрд долл. Примечательно, что из-за ослабления рубля резервные фонды РФ, номинированные в долларах США, в рублевом эквиваленте сильно выросли. С 1 января 2014 года по 1 ноября 2015 года совокупный объем средств Резервного фонда вырос с 2,859 трлн до 4,229 трлн. рублей, а ФНБ — с 2,9 трлн до 4,728 трлн рублей. Эта девальвационная прибыль пойдет на поддержку российской экономики в 2016 году. Кроме того, ЦБ РФ будет поддерживать малый и средний бизнес (по ставке 6,5% на срок 3 года), несырьевой экспорт, проектное финансирование (по этим двум инструментам по ставке 9%) и военную ипотеку.

На следующий год западные компании уже пророчат светлое будущее РФ и рублю. Goldman Sachs рекомендует рубль покупать, а Morgan Stanley 30 ноября пересмотрел прогноз по ВВП России на 2015 и 2016 годы с — 4,2% до — 3,9% и с — 1,3% до — 0,8% соответственно. В банке Morgan Stanley считают, что экономика страны все еще приспосабливается к низким ценам на нефть, в 2016 году ЦБ РФ снизит ключевую ставку с 11% до 8%, а средняя цена нефти Urals составит в следующем году 50 долл.

В 2016 году мы допускаем укрепление российской валюты до 55 рублей за доллар (в случае снятия санкций с РФ и выхода цен на нефть в диапазон 50−60 долл. за баррель) и роста ВВП РФ в пределах 0,5% годовых.