Как минимум два авторитетных американских издания — The New York Times и The Breitbart — вышли в последние дни с информацией о том, что Объединенные Арабские Эмираты тайно направили сотни колумбийских наемников в Йемен для участия в бушующем в этой стране конфликте, добавив новый взрывоопасный элемент в сложную гибридную войну, в которой схлестнулись интересы в первую очередь ваххабитских монархий залива и шиитского Ирана.

Издания опираются на собственную информацию о том, что в Йемене уже развернуты 450 наемников из стран Латинской Америки — среди них, помимо колумбийцев, также «дикие гуси» из Панамы, Сальвадора и Чили.

Ранее в этом году коалиция стран во главе с Саудовской Аравией, в которую формально входят также и Соединенные Штаты, начала военную кампанию в Йемене против повстанцев хуситов. Кампания развивалась для саудитов крайне неудачно — хуситы изгнали правительство Йемена из столицы страны, Саны, и нанесли по войскам коалиции (уже тогда в основном наемным, но этнически арабско-суннитским) серьезные чувствительные удары.

Это первый боевой опыт применения наемнической армии Puntland Maritime Police Force, которую Эмираты выстраивали в пустыне в течение последних пяти лет, формально для организации борьбы с пиратством. Армия оплачена одной семьёй — Аль Нахайян, правящей династией эмирата Абу-Даби.

Шейхи уже несколько лет как фактически аннексировали сомалийскую провинцию Пунтленд с полуторамиллионным населением, сейчас живущую как независимое государство. В своё время на её берегах располагалось большинство пиратских баз, и мировое сообщество тогда закрыло глаза на развертывание на берегу шейхами наемнической армии (по разным оценкам, достигающей до 10 000 обученных бойцов) под обещания Абу-Даби, что армия будет использована именно против берегового снабжения пиратства. Кроме того, безвластный Пунтленд грозил превратиться во второй Дарфур и Руанду, и все мировые игроки молча согласились, что лучше уж патронат Абу-Даби, чем сотни тысяч новых беженцев в Евросоюз.

Программа сперва реализовывалась частной компанией, специально для этого организованной Эриком Принсом, основателем Blackwater Worldwide, но по источникам The New York Times, его роль в проекте успешно завершилась несколько лет назад, и подготовленная Принсом армия была передана под прямое управление руководства армии ОАЭ и саудитов.

Никакого серьезного участия в борьбе с пиратством Puntland Maritime Police Force не принимала, проблема была решена военно-морскими силами заинтересованных стран — прежде всего, Китая — однако уже тогда аналитики обращали внимание, что ваххабитские королевства Залива, разворачивая проект исламистских переворотов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, не могли не озаботиться о страховке на тот случай, когда тот или иной конфликт непосредственно затронет военные интересы королевств.

Собственные армии королевств носят скорее полицейский характер. Избалованное социальными бонусами население не хочет служить в армии даже за огромные гонорары, несопоставимые, например, с заработками европейских или американских генералов. Так что подготовленная, развернутая в некотором отдалении и отмобилизованная армия наемников и была той самой страховкой военных интересов стран Залива, которую загодя, за год до первой «арабской весны», начали готовить.

Йемен стал первым боеприменением этой армии, и военные специалисты сразу же обратили внимание на формат, который избрала коалиция для легализации наемников.

Уже в момент прибытия в Йемен каждому из колумбийских военных специалистов было выдано не только обмундирование, но и именные жетоны и официальные знаки различия армии Эмиратов. Американские издания утверждают, что это было сопровождено и изданием соответствующих приказов по армии ОАЭ, присваивающих соответствующие звания и должности по всей вертикали военного управления этого «нового подразделения».

Таким образом, с формальной точки зрения в Йемене воюют инсургенты на стороне хуситов, под неофициальным руководством генералов и офицеров иранского КСИР, и государственные армии стран коалиции. Все это создает широкие возможности для перетягивания международных институтов — прежде всего, Организации Объединенных Наций — именно на сторону коалиции.

Большая часть вербовки бывших военнослужащих в Колумбии осуществлялась Global Enterprises, колумбийской частной компанией, находящейся в собственности бывшего командующего силами специальных операций Колумбии генерала Оскара Гарсия Батта.

Генерал Батт сегодня назначен командиром бригады войск Эмиратов, состоящей из его колумбийцев, которая стала частью сил коалиции, в настоящее время развернутых в Йемене.

Довольно спорный способ комплектования государственных армий ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара — через легализацию подразделений иностранных наемников оптом — с международно-правовой точки зрения не является незаконным: каждая страна вправе формировать свою армию тем способом, который считает нужным.

Предпринятый ход позволяет Эмиратам формально отрицать использование латиноамериканских «диких гусей» в Йемене. Юсеф Отайба, посол Эмиратов в Вашингтоне, отказался комментировать эту информацию для The New York Times. Пресс-секретарь Центрального командования США, осуществляющего надзор участия Америки в конфликте в Йемене, также отказался от комментариев для The Breitbart.

Несколько другой инструмент использует Саудовская Аравия. Она, в отличие от Абу-Даби, не стала формировать на внешнем плацдарме армию наемников, а потом объявлять ее частью своей армии, — а просто фактически купила у нищего Судана участие целого подразделения из 400 военнослужащих формально регулярной армии этого failed state.

Саудиты, разумеется, потеряли в военном качестве — но с дипломатической точки зрения привлекли в коалицию еще один голос в международных структурах, что может оказаться отдельным ресурсом.

Участие американцев в коалиции предсказуемо ограничилось спутниковым прикрытием и деньгами. Так, в этом месяце администрация Белого дома одобрила запрос саудитов на сумму 1,29 млрд на поставку тысяч авиабомб для пополнения запасов, которые были истощены в ходе кампании в Йемене — при том, что американские чиновники открыто говорят, что поставка авиабомб займет несколько месяцев, и они никак не могут быть непосредственно задействованы в войне в Йемене.

Политические аналитики в Вашингтоне оценивают подключение наемников одной из сторон религиозного конфликта как обоюдоострое.

С одной стороны, включение высокопрофессиональных «диких гусей», очевидно, усилит военное качество войск коалиции ваххабитов, которое до того было крайне слабым

С другой стороны, отмечают наблюдатели, это именно религиозная война, в которой мобилизационный момент играет ключевую роль. Привлечение наемников — фактическое признание идеологического поражения, признание правоты религиозного оппонента и даже признание собственной несостоятельности. В гибридной войне такой мобилизующий фактор, безусловно, полученный повстанцами-хуситами, может оказаться более серьезным аргументом, чем военная квалификация наемников.