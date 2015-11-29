



Киноцитата: «Гнев, страх, агрессия — это тёмная сторона Силы. Легко приходят, но тяжела цена за мощь, которую они дают». К/ф «Звёздные войны»

«Погибели предшествует гордость, и падению — надменность»

(Притчи Соломона, глава 16).

«Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду России… Это Государство, даже после полного поражения, будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником…»

(Отто фон Бисмарк, письмо № 349).

С тех пор как закончилось противоборство двух идеологических систем — либерально-демократической и коммунистической — мир оказался в абсолютно нехарактерных для него условиях отсутствия межгосударственной конкуренции за глобальное лидерство, которая являлась постоянным спутником мирового развития прежде. В отсутствие главного сдерживающего фактора в виде биполярной системы, которая уступила место однополярному миру после краха СССР в 1991 г., мировое лидерство однозначно подхватили США, притянув к себе новых сателлитов. Это увеличило число стран, «счастливо обнаруживших» себя в рамках так называемого западного мира (интересным отражением этого является взгляд американских политологов на понимание Европы).

Однако прежнее геополитическое и цивилизационное противостояние, основанное на очевидном различии определяющих образ жизни ценностей («евразийский» коллективизм versus «атлантический» индивидуализм), сохранилось. Сами ценности, невзирая на влияние западного мира на Россию, никуда не исчезли по той простой причине, что не только окружающее пространство формирует культуру, ценности и нормы, но и культура в свою очередь влияет на экономику и характер жизнедеятельности человеческого сообщества, так как постоянно воспроизводит сложившиеся в обществе коммуникации. Однако это обстоятельство мало кто принимал всерьез, полагая, что Россия раз и навсегда признала лидерство Запада.

«Победивший» в противостоянии западный мир после распада СССР вошел в период интеграции, ознаменовавшийся резким расширением ЕС, усилением влияния НАТО, а также активными процессами глобализации и унификации. Все это совокупно серьезно усилило его, что позволило США активнее влиять на противоположные процессы дезинтеграции в регионах, не вошедших в орбиту так называемого западного евро-атлантического сообщества.

В итоге была создана новая мировая система, в которой отсутствует плюрализм мнений, так как большинство стран, способных влиять на ситуацию, приняли и признали лидерство США, а будучи участниками НАТО и ЕС, они скреплены множеством взаимных обязательств. Это не всегда позволяет им активно отстаивать свою точку зрения. Помимо этого, процессы укрепления военно-политического единства западного мира совокупно с глобализацией позволили его лидеру, США, влиять на финансовые потоки и обеспечили концентрацию капитала в его руках. Неудивительно, что в такой ситуации Кондолиза Райс уверенно говорила об утверждении однополярного мира, вкупе с американскими интеллектуалами, сообщающими о расцвете «американской эпохи» («American age»).

На самом деле «победа» западного мира заключалась не в том, что был реализован процесс дезинтеграции мощного геополитического соперника в лице СССР, а в том, что некоторые новые государства, возникшие на его пространстве, стремились занять место сателлитов США, в чем и преуспели. Даже Россия не избежала такой участи при Б. Н. Ельцине, по крайней мере, до начала бомбардировок Сербии. Более того, США установили базы на территориях бывшего СССР, обозначая свое присутствие и победу в реальном времени и месте. Но именно отношение к России как к государству, проигравшему битву, и поспешное расширение НАТО на восток и сделали позиции США уязвимыми, поскольку: 1) эта ситуация привела к тому, что российское общество довольно быстро разочаровалось в идеалах вассалитета, предлагаемых США; 2) помимо этого, после противостояния, которое требовало затрат, но принесло столь ощутимые выгоды, США пошли по пути дальнейшего перенапряжения всех сил, дабы подтвердить свое лидерство.

Согласно стратегии подтверждения глобального лидерства, потенциальные геополитические соперники США должны находиться в состоянии дезинтеграции или, как минимум, в состоянии решения этой проблемы (смотрите теории гегемонистской стабильности, демократического мира, глобального управления, унилатерализма, превентивной обороны, либеральной гегемонии и др.). В свое время геополитический конфликт принес большую прибыль американским военным корпорациям и политической элите США в целом. «Победив», США убедились в том, что конфликт приносит пользу (материальную и нематериальную), поэтому они заинтересованы удерживать, так или иначе, остальной мир (не интегрированный в западное сообщество) в состоянии конфликта для получения выгоды, прибыли и укрепления своего положения.

Именно через эту призму можно рассматривать ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Помимо этого, США по-прежнему играют на межгосударственных конфликтах, поддерживая огонь противоречий и никоим образом не влияя на умиротворение таких конфликтов, например, между Индией и Пакистаном, Северной и Южной Кореями. И именно по этой причине любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве априори будут восприниматься негативно американским политическим истеблишментом. В противовес им будет противопоставлено укрепление собственной интеграции, например, за счет Соглашения о Тихоокеанской зоне свободной торговли и за счет поддержания конфликтов на стратегически важных территориях (как видим, украинское правительство весьма способствует реализации этих планов). Стоит еще раз подчеркнуть, что в контексте подтверждения глобального лидерства США конфликты связаны именно с дезинтеграционными идеями — с переформатированием территорий и политических режимов. В связи с этим можно ожидать вспышек новых конфликтов и углубления существующих в недалеком будущем. Очевидно, что подобные конфликты и процессы дезинтеграции угнетают целые страны и народы, а опека США и НАТО начинает их тяготить.

Для России, которая имеет авторитет альтернативной евразийской цивилизации, способной к прогрессу, но придерживающейся консервативных ценностей, дезинтеграция является не совместимой с ее цивилизационным кодом, поскольку интеграционные (интегративные, консолидирующие) идеи играют значимую роль в российской истории и духовных поисках. Вспомним, например, что в русской духовной мысли спасение связано не столько с индивидом, сколько ассоциируется с коллективом. В этом же ряду идеи «соборности» и «всеединства» А. С. Хомякова и В. С.Соловьева. А с точки зрения П. Я. Чаадаева, для России тесны любые национальные идеи, Россия выше их, она над ними. Согласно данным ВЦИОМ, в 2015 г. у граждан России резко выросло ощущение сплоченности и консолидации. Таким образом, интегративная, консолидирующая идея важна для России исторически и культурно, и она с течением времени рано или поздно находит себе выход. Можно сказать, что переломным моментом здесь стал 2008 г., а возвращение Крыма в состав России в 2014 г. ознаменовало начало нового исторического этапа реализации консолидирующей российской идеи. И впереди, соответственно, длительный процесс ее неизбежного развертывания.

Перед миром сейчас стоят две альтернативы: 1) усиление дезинтеграционных процессов, например, на Ближнем Востоке, что ведет неизбежно к актуализации всех негативных явлений и конфликтов и в конечном итоге порождает мировой «беспредел» (как иначе можно охарактеризовать агрессивную провокацию Турции, сбившей российский военный самолет, а также многократно нарушавшей воздушное пространство Греции и Сирии); в таких условиях международное право не может быть реализовано; или 2) усиление интегративного потенциала целого ряда государств, прежде всего в Евразии, где активно сотрудничают Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Индия и другие участники. Эти обстоятельства укрепляют идею многополярного мира. А в условиях взаимных сдержек, нацеленности на дипломатию и стремление избегать конфликтов формируется устойчивый базис для реализации международного права (так, международное право действовало в условиях биполярного мира и некоторым образом ослабло после крушения СССР, подтверждением чему стали, например, бомбардировки Сербии НАТО без санкции СБ ООН).

Здесь остается только один вопрос — что будут делать в многополярном мире США, одержавшие, в действительности, пиррову победу над своим геополитическим противником в 1991 г.

Наталья Ерёмина — кандидат исторических наук, доктор политических наук, специально для ИА REGNUM