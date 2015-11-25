Прошедшие сутки внесли почти полную ясность в ситуацию с агрессией Турции против российского бомбардировщика в сирийском небе. Особенно помогло в этом первое интервью спасенного штурмана Су-24. Как по данным некоторых турецких источников, так и штурмана Су-24 Константина Мурахтина, турецкие ВВС уже несколько дней «пасли» российские бомбардировщики в этом районе. Поэтому ни о какой случайности, о том, что турки не знали, чей самолет они сбивают, не может быть и речи. Все было спланировано, в том числе и присутствие профессиональных камер турецкого телеканала.

Сейчас, после того как Вашингтон признал, что ВВС Турции сбили бомбардировщик ВКС России в небе над территорией Сирии, Анкара всеми силами стремится перевести стрелки на Обаму и прикрыться США. Сразу три турецких телеканала днем сделали вброс, что операцию турецких ВВС одобрил Обама на саммите G20, состоявшемся несколько дней назад в Анталье. Но, как говорится, «поздняк метаться». Эрдоган попал. Не случайно Давутоглу на встрече с Эрдоганом вчера светился как медный таз — ему-то ничего, а вот политическая карьера Эрдогана практически закончена — заказчику убийства российского пилота в большой политике не место.

У России в сложившейся ситуации есть очень серьезный козырь — спасшийся штурман бомбардировщика. Турки не смогли ликвидировать наших летчиков. И у России есть серьезный свидетель преступления Турции. Поэтому сейчас задача состоит и в том, чтобы грамотно этот козырь использовать. В частности, по словам Мурахтина, никаких принятых в мировом сообществе предупреждений со стороны турецкого F-16 не было. То есть это был неприкрытый акт агрессии. И, естественно, выживший российский пилот должен стать значимым фактором в информационной работе российских СМИ в мировом информационном пространстве.

В этой связи не совсем понятно заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что Россия ждет от Турции извинений и возмещения ущерба. Что — на этом фальшивом извинении и возмещении ущерба вся реакция России и ограничится? Зачем нам эти извинения? Кому они нужны? Может, у Гитлера попросили бы извинений?

И что значит возмещение ущерба? Если мы действительно этого хотим от турок, значит, мы не собираемся сбивать их самолеты при нарушении ими сирийско-турецкой границы или при следующей атаке самолетов российских ВКС, ибо зачем сбивать самолет, если ты за это потом будешь платить? Зачем тогда мы тащим в Сирию С-400? Пусть сбивают, а потом извинения и возмещение ущерба… Наверное, данное заявление Валентины Матвиенко нуждается в каком-то пояснении, а то складывается ощущение, что мы всем даем понять, что они спокойно могут сбивать наши самолеты, так как за сбитый самолет мы и дальше будем просить только извинений и возмещения ущерба. Интересно, во сколько будет оцениваться жизнь сбитого российского пилота…

Эксперты уже обыграли множество вариантов российской реакции на произошедшее. Например, здесь («Тысяча и один способ наказать Турцию и Эрдогана»), здесь («Гибель русского летчика в сирийском небе: экономический аспект возмездия»), здесь («Дзюдо Путина в ответ на удар в спину») и т.д.

В основном российское экспертное сообщество оправляется от первого шока, связанного с неожиданностью турецкой подставы, и формулирует правильные направления ответной реакции. Операция возмездия экспертам в целом видится следующим образом. Во-первых, необходимо вывести российских туристов из Турции. Пока они там, никакие ответные шаги невозможны, поскольку дикари могут использовать наших сограждан как живой щит — взять их в заложники или устроить в отношении них кровавые теракты, к которым турецким властям не привыкать. Это потребует около десяти дней. Как сообщил Ростуризм, практически все наши граждане покинут Турцию до 5 декабря. Новых нет, чартеры со вчерашнего дня отменены. Все.

Во-вторых, планирование ответной операции потребует около двух недель. Возможно, в эти сроки уместится и доставка на место комплекса С-400 и его развертывание в боевой порядок.

В-третьих, с декабря начнутся потери турецкого туристического сектора. Зима, конечно, не сезон, но тем не менее.

В-четвертых, Россия уже приняла меры по ограничению продвижения турецкой торговой массы на российский рынок. Пока это коснулось только куриного мяса, но, несомненно, это распространится и на промышленный ширпотреб.

В-пятых, Россия развернет активную информационную и дипломатическую работу по увязыванию террористов из ИГИЛ и непосредственно Эрдогана и его семьи. Тем более что доказательств этому уже достаточно, и российское телевидение уже без стеснения говорит не только о нефтяном бизнесе всей семьи Эрдогана с террористами ИГИЛ, но и о производстве и торговле синтетическими наркотиками. Если об этом заговорило телевидение, то у соответствующих структур все необходимые доказательства на руках уже имеются, необходимо было политическое решение на их обнародование, и, судя по происходящему в информационной сфере, оно получено.

В-шестых, Россия приостановит финансирование турецких проектов и даст соответствующие указания российским компаниям. Одновременно будет остановлена деятельность турецких компаний в России.

В-седьмых, Россия начнет гораздо более плотно работать с курдскими политическими силами. И в политическом плане, и в военно-техническом.

Позиции Эрдогана в Турции далеко не такие прочные, как кажется. У него целый ряд серьезных противоречий не только в правящей партии и ближайшем окружении, но и с военными, не говоря о курдах. Поэтому как только турецкое общество ассоциирует семью Эрдогана с ИГИЛ, оно ассоциирует его и с терактами, которые якобы ИГИЛ совершало в Турции и которые помогли ПСР победить на последних парламентских перевыборах.

В-восьмых, акт агрессии Турции привел к тому, что Россия начала вводить бесполетную зону над территорией Сирии. Поэтому, как только она будет нарушена самолетом ВВС Турции, можно не сомневаться, что «должок» за Су-24 будет возвращен.

То есть речь идет о том, что Москва не будет никуда торопиться. Особенно первые две недели. А потом пойдет ответка по всем возможным направлениям. На мой взгляд, мало сомнений в том, что Владимир Путин не простит неудавшемуся султану удар в спину и уничтожит его политически. Надо это сделать так, чтобы потом еще сто лет в Турции никому даже в голову не приходила шальная мысль поднять руку на русского.

Кстати, не прошло и суток, как начал сбываться прогноз нашего последнего материала («Су-24: Эрдоган подписал Турции приговор — раздел страны не за горами») о том, что вслед за нападением на российский самолет в Турции произойдут теракты. Так и произошло. Кто стоит за ними — турецкие спецслужбы, ИГИЛ, курды — пусть разбираются соответствующие структуры. Однако несомненно: власти Турции не контролируют ситуацию в стране и не могут гарантировать безопасность ни гражданам страны, ни ее гостям. С учетом проводимой Эрдоганом невменяемой политики можно ожидать только роста противоречий не только внутри турецкого общества, но и со всеми соседями, результатом всего этого может стать распад страны.