Первые действия и официальные оценки Москвы после произошедшей 24 ноября атаки истребителями F-16 ВВС Турции российского бомбардировщика Су-24 в небе Сирии, в результате которой самолет был сбит, предельно жесткие и не сулят ни Эрдогану лично, ни Турции в целом ничего хорошего.

Во-первых, глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Стамбул. Кроме того, МИД РФ не рекомендует гражданам России посещать Турцию в связи с увеличением террористической угрозы. Более того, Лавров заявил о нарастании террористических угроз из Турции: «Там угрозы не меньше, чем в Египте». То есть вопрос о том, что Россия может действовать в отношении Турции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, почти поставлен.

Во-вторых, Ростуризм уже поставил вопрос об отмене полетов в Турцию российских туристов. С учетом того, что в настоящее время в Турции находится более 10 тысяч российских граждан, их, несомненно, надо эвакуировать, как и в случае с Египтом. После чего объявить блокаду турецким курортам. Потери Турции будут от этого многомиллиардными (в прошлом году, например, российские туристы оставили в Турции более 3,5 млрд долларов, и это не считая загрузки отелей).

В-третьих, о произошедшем инциденте высказался президент России Владимир Путин. Он отметил, что трагедия с российским Су-24 будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений: «Это трагическое событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня, во всяком случае, не нам. Вместо того чтобы немедленно наладить с нами необходимый контакт, насколько нам известно, турецкая сторона обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса, как будто это мы сбили их самолет, а не они наш».

Глава государства предупредил, что Россия не потерпит таких преступлений, как атака на российский Су-24: «Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы, и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня», — сказал российский лидер. Более того, Владимир Путин обвинил Турцию в пособничестве терроризму: «Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось». Что опять-таки дает России полное право действовать в отношении Турции в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Что же произошло в небе над Сирией? Турки обвиняют российский Су-24 в заходе в турецкое воздушное пространство и даже обнародовали карту маршрутов российского самолета и турецкого истребителя (http://cont.ws/post/152 602). Что из нее следует? А то, что турки выпороли сами себя — российский самолет вторгся в турецкий выступ между сирийскими территориями шириной всего в 10−15 км. Это расстояние Су-24 (скорость на высоте 6 км — около 1500 км/час) пролетает всего за 30−40 секунд. То есть как можно было сделать 10 предупреждений, о чем заявляют турецкие военные? Да и были ли они? То есть произошедшее — как минимум сознательная провокация, свидетельствующая о том, что у Эрдогана и у высшего военно-политического руководства Турции сдали нервы.

Как предполагают российские военные эксперты, в частности, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев, «стрельба произошла в заданной точке, то есть полеты проходили по маршрутам заранее известным, поэтому у противника была возможность заранее всё разведать, подсчитать и применить это оружие. На протяжении какого-то времени российский самолет вели заранее, отслеживали его траекторию, прогнозировали его полет. Проводилась воздушная разведка как с воздуха, так и с земли» (http://izvestia.ru/news/597 008).

Интересно также мнение военного эксперта Владислава Шурыгина: «Что касается видео падения, то это вся история очень похожа на спланированную провокацию. Потому что случайный свидетель просто не успел бы так четко снять падение истребителя. Все походит на заранее подготовленную ловушку, у Турции явно сдают нервы. Не секрет, что базы подготовки антиправительственных сирийских боевиков находятся именно в этой стране, а президент Эрдоган был в последнее время просто в бешенстве от поражений этих формирований, призывал осудить операцию ВКС РФ. Возможно, они решились перейти грань» (http://lifenews.ru/news/171 487).

Как отметил в связи с произошедшей террористической атакой на российский бомбардировщик бывший начальник Генштаба Юрий Балуевский, «это был предсказуемый ответ Турции, и известно почему — мы ударили по самому больному, перекрыли кислород в плане дешевой нефти, которая шла из Сирии в Турцию. И они вот так нам ответили — как говорится, в бессильной злобе… Если они не вернут этого летчика, если они его уничтожат, то тогда надо смешать там все» (http://vz.ru//politics/2015/11/24/779 960.html).

Атаку турецких ВВС можно назвать не только ударом в спину, но и подлым ударом. Дело в том, что турецкие истребители F-16 нанесли удар по бомбардировщикам Су-24, которые не могли им ответить, т.к. они не только возвращались на базу пустыми после нанесения ударов по террористам, но и вообще не предназначены для борьбы с истребителями. Т. е. никакого понятия о воинской и офицерской чести. Несомненно, нелюди, не имеющие чести, не достойны отношения к ним по человеческим законам, по законам человеческой этики и морали. Бешеных собак, как известно, отстреливают.

Как отмечает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, нерешительность в данном случае будет крайне вредной: «Наша реакция на этот эпизод должна быть максимально жесткой, даже жестокой. Если этого не произойдет, подобные инциденты, без сомнения, будут продолжаться. Хватит нерешительности. На войне всегда действуют жестко и конкретно. Как специалист по Турции, который много лет изучает эту страну, в том числе психологические особенности военнослужащих, могу с уверенностью сказать, что чем жестче будет наш ответ, тем лучше» (http://svpressa.ru/war21/news/136 730/).

Теперь поставим следующий вопрос — кому выгодно произошедшее? На этот вопрос достаточно аргументированный ответ дает блогер Ехидный Douglas: «Могла ли Турция сама, по своей инициативе сбить российский самолёт, предварительно не проконсультировавшись с Западом и с НАТО? Это очень маловероятная ситуация, поскольку последствия такого шага там должны были понимать сразу. Скорее всего, им «разрешили» и пообещали поддержку. С какой целью разрешили?

1.Чтобы понять, как далеко способен пойти Путин и что от него ожидать. Прощупать.

2. Чтобы разрушить создание коалиции, альтернативной американской. Предотвратить подключение к российской кампании в Сирии других европейских стран: Франции, которая уже там, Германии, которая уже задумывается, и так далее, то есть то же самое, что и на Украине — разделить Россию и Европу.

Если это так, то Турцию подставили, воевать с ядерной державой за неё никто не будет. Она даже не член Европейского содружества. В этом случае возможен вариант «Мюнхен-38» наоборот. Заметив реальную угрозу мощного военного российского ответа, Запад оставит Турцию и начнет сепаратные переговоры с Россией. Шансов на то, что этот эпизод перерастёт во что-то крупное типа большой войны — немного.

Кто остался в выигрыше от всей ситуации?1. ИГИЛ, потому что трещит единая мировая коалиция. 2. США, потому что ситуация складывается в пользу ИГИЛ. 3. Катар и саудиты, потому же, почему и ИГИЛ» (http://cont.ws/post/152 640).

На мой взгляд, Ехидный Douglas выделил главное — теракт в отношении российского Су-24 призван разрушить создание коалиции, альтернативной американской, и предотвратить подключение к российской кампании в Сирии других европейских стран, что стало весьма вероятным после терактов в Париже.

Вдумаемся, что произошло? Вторая по военному потенциалу страна НАТО без предупреждения, в нарушение всех международных правил урегулирования такого рода инцидентов, впервые в истории нанесла удар по российскому военному самолету. Это не просто провокация, это вызов, который требует своего самого жесткого ответа, чтобы в голове у инициаторов этого действа все-таки начало проясняться, на кого они подняли руку.

На первый взгляд, Турция ответила на то, что российские ВКС начали наносить удары по нефтяному бизнесу террористов и пресекать каналы финансирования ИГИЛ. Это задело турков за живое, и они решили ответить. Но это слишком мелко для ситуации, когда мир может быть поставлен на грань Третьей мировой. Соответственно, удары по нефтепромыслам ИГИЛ — только повод. Причины лежат гораздо глубже, и именно на уровне провоцирования России на конфликт со всем блоком НАТО и выход на угрозу Третьей мировой.

Что можно предположить в связи с трагедией российского Су-24 в Сирии? Во-первых, очевидно, что инициаторы развязывания Третьей мировой войны на сбитом российском самолёте не остановятся. Они продолжат свой кровавый хоровод. Несложно предположить, что в ближайшее время Турцию сотрясет ряд терактов, в том числе против российских (и не только российских) туристов. В результате Россия вынуждена будет полностью прекратить туристический поток в Турцию, что серьезно ударит по турецкой экономике.

Во-вторых, теракты серьезно повлияют не только на всю экономику Турции, но и на политику. Россия после произошедшего более не связана никакими обязательствами в отношении, например, территориальной целостности страны и вполне может поддержать стремление курдов к созданию своего государства.

В-третьих, можно ожидать отзыва посла России из Турции. А также введения визового режима.

В-четвертых, Россия вполне может наказать турецкие ВВС в случае нарушения ими сирийской (да и не только сирийской) границы — комплекс С-300 на крейсере «Москва», который уже находится в водах Сирии, развернут, осталось только дать команду.

В-пятых, Россия в соответствии со статьей 51 Устава ООН вполне может нанести удары по базам, местам отдыха, объектам инфраструктуры террористов на территории Турции, которые, как свидетельствует множество независимых источников (например, http://lifenews.ru/news/171 502), принадлежат детям Эрдогана, а его сын, не стесняясь, позирует на фотографиях с главарями боевиков ИГИЛ. То есть семья президента Турции напрямую вовлечена в террористический бизнес.

В-шестых, надо продумать и иные экономические меры воздействия. В частности, энергобаланс Турции приблизительно на 47% зависит от поставок российского газа. Если перекрыть краник, то свет будет не у всех и не всегда.

В-седьмых, нельзя исключить, что Турцию в скором времени постигнет какой-нибудь природный катаклизм, который нанесет серьезный удар по экономике страны.

Пора напомнить Эрдогану, где границы Турции и где его место.