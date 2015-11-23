Торможение интернет-торговли в России

Эдгар Дега. Абсент. 1976

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается ужесточить порядок закупок через интернет: ввести новую пошлину в €15 на все посылки из-за рубежа дороже €22 и тяжелее 1 кг. Предполагается, что такие меры помогут российским онлайн-ретейлерам в конкурентной борьбе с иностранными соперниками — AliExpress и eBay.

По данным издании «КоммерсантЪ», есть два варианта ужесточения условий закупок в зарубежных интернет-магазинах. Согласно первому, сбор в €15 предусмотрен за посылки стоимостью от €22 до €150. За более дорогую посылку доплата 30% от таможенной стоимости. Согласно второму проекту, сбор в €10 — с покупки до €150 и веса до 10 килограммов. За более дорогую посылку — доплата 30%.

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«Потенциально интернет-торговля — сфера огромного дохода для федерального бюджета. Причем доход можно получать и от НДС, и от таможенных сборов. К первому — фискализации интернет-торговли — подступаются давно, но поставить всю отечественную интернет-торговлю под жесткий контроль довольно сложно. Намного проще усилить вторую возможность и начать получать так нужную стране валюту», — заявила ИА REGNUM первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров», кандидат экономических наук Тамара Касьянова.

По ее словам, правительство можно понять — в условиях дефицита бюджета, и не имея возможности переключить страну на несырьевую экономику, повышаются различные налоги и сборы. Еще в прошлом году президент РФ поручил разобраться с интернет-торговлей, и теперь ею всерьез займется Евразийская экономическая комиссия, орган Таможенного союза.

«Налог на интернет-покупки — нормальная практика в таких развитых странах, как Англия или Германия, где при продаже товара для граждан страны (или ЕС) в цену включают налог с продаж (VAT), который обычно равен 20%. Много лет россияне счастливым образом избегали этого налога, хотя пересылка в Россию в последнее время стала заметно превышать стоимость VAT и пересылки внутри ЕС, вместе взятые. Европейцы не платят таможенных сборов, если речь идет о товарах внутри европейской зоны. Но если речь заходит о других странах, то, конечно, налог приходится платить. Так что ситуация с увеличением таможенных сборов в России не удивительна. Но назвать такое увеличение разумным никак нельзя. Налог в 15 евро за покупку в 22 евро резко сократит число покупателей за границей. Ведь большую часть пересылок в Россию составляют безобидные мелкие пакеты стоимостью 15—30 евро. Возможно, госорганы посчитали, что все покупающие за рубежом — это те, у кого есть лишние деньги, значит, их нужно максимально обложить налогами. Такой подход свидетельствует о состоянии экономики страны и об отношении правительства страны к ее гражданам», — отметила Касьянова.

Она добавила, что таможенные налоги, безусловно, нужны, но делать их столь высокими — неразумно. Вместо неразумного повышения, по ее мнению, необходимо, прежде всего, разобраться, почему население предпочитает покупать товары в Европе и Китае, а не на родине. «Интернет-торговле нужны свои преференции, ее нужно развивать грамотным налогообложением, а не душить. Если будут приняты повышенные налоговые ставки, можно ожидать, что часть бизнеса уйдет по старой традиции в тень — появятся посреднические услуги для пересылки, чтобы снизить таможенные сборы. Ведь если посылка будет иметь статус подарка, налог должен быть намного меньше», — уточнила Касьянова.

Ставки сделаны?

Рубль начал неделю с падения. По данным торгов на Московской бирже, 23 ноября биржевой курс доллара достигал 66,24 рубля, курс евро поднимался выше 70 рублей.

Однако, по мнению аналитика ГК EXNESS Сергея Кочергина, в последнюю неделю ноября рубль продолжит укрепление к резервным валютам. Он отметил, что в настоящее время глобального дефицита ликвидности в рублях и валюте в РФ не ощущается.

«В 2015 году задолженность российских банков перед регулятором сократилась с пиковых значений по 20 ноября с 2,909 трлн руб. до 1,074 трлн руб. и с 33,925 млрд долл. до 22,428 млрд долл. Банки пополнили свои пассивы благодаря притоку средств со стороны бюджета и населения (несмотря на банковский кризис). В сентябре — ноябре кредитные организации стали более активно выдавать кредиты, пытаясь зафиксировать доходность на пока еще высоком уровне. Таким образом, после декабрьской и августовской девальвации рубля денежный рынок постепенно нормализуется», — пояснил Кочергин.

В течение этой недели он допускает снижение пары EUR/RUB в область 67,6−68,2, а пары USD/RUB — к уровню 63,5.

Рейтинг трезвых

Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России. Первые три строчки «Национального рейтинга трезвости» заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Далее следуют Москва и Санкт-Петербург. А вот места с 82-го по 85-е достались дальневосточным и северным регионам: Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область. В третью группу рейтинга вошли наименее благополучные субъекты РФ, набравшие от 250 до 315,5 балла. По словам составителей, это демонстрирует высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя.

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