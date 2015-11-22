Только очень, мягко говоря, недалекие люди могут отмечать событие, которое положило начало уничтожению страны, уничтожению их власти и их капиталов. Особенно эти выводы касаются политической и бизнес-элиты окраины, которая за двадцать пять лет так и не смогла стать государственной элитой, а действовала исключительно из логики — наворовать побольше, пока не пришел настоящий хозяин, чем подтвердила свой глубокий провинциализм. А если у страны нет государственной элиты, то ее исторические перспективы ничтожны.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Как отмечает Александр Ростовцев в статье «Итоги двух лет майданной деградации: Европейский костерок не задался», «итоги двух лет майданной деградации налицо: политический и экономический кризис на Украине только усилился, олигархи никуда не делись, коррупция доедает государство дотла, закон и право подмяли под себя вооружённые группы отморозков, страна находится под внешним управлением и балансирует на грани дефолта, общество запугано и фрагментировано, мозгопромывке и фальсификациям в украинских СМИ из персональной смоляной ямы люто завидует доктор Геббельс, укро-ылитка не может воевать и не может не воевать — её криворукая бездарность одинаково опасна для войны и для мира, стремительное удорожание жизни и нищающее население делают социальный взрыв всего лишь вопросом времени».

Поэтому не случайно, что торжественные мероприятия, посвященные второй годовщине начала событий на киевском майдане Независимости, в самой украинской столице вылились в антиправительственные выступления: «В какой-то момент митингующие, изначально собравшиеся на центральных улицах и площадях, чтобы почтить память погибших в результате столкновений в Киеве в 2013—2014 годах, потребовали от действующей власти «отчета о проделанной работе». Так и не встретившись ни с представителями Кабмина, ни с народными депутатами, общественники объявили о бессрочной акции протеста».

Как отмечает блогер gwinplane: «То, что вчера было в Киеве, меньше всего напоминало всеобщее ликование освобожденного от «кровавого тирана» народа по поводу годовщины «майдана достоинства». Визит Порошенко к «святыням Майдана» и вовсе закончился конфузом: он покидал Институтскую улицу, где в феврале прошлого года шли бои между участниками Майдана и милицейским спецназом и где находится мемориал «Небесной сотни», под громкое улюлюканье толпы и крики «Ганьба!».

Сегодня большинство соцопросов, проводимых на Украине, подтверждают чрезвычайно низкий авторитет власти (около 70% респондентов не доверяют институтам власти) и готовность людей снова окунуться в революционный угар. Поэтому абсолютно не случайны следующие оценки итогов «революции достоинства» со стороны ее участников. Например, активист и сторонник майдана украинский автогонщик и волонтер Алексей Молчанов: «К сожалению, при Порошенко феодальная система в стране лишь усилилась. Но если бы два года назад мы на Майдане знали, благодаря кому окажемся в нынешнем положении, — повесили бы Порошенко и Яценюка за яйца на фонарных столбах».

Или там же — говорит украинский журналист и телеведущий, депутат Киевсовета Дмитрий Гордон: «В ноябре 2014-го, в первую годовщину Евромайдана, я сказал, что не вышел бы на протест, если бы знал, чем все обернется. Спустя год мое мнение не изменилось, наоборот — укрепилось еще больше. Ничто не стоит человеческих жизней, тем более в таком количестве. Это же вам скажут тысячи матерей по всей Украине, чьи сыновья погибли на войне. Только за прошедший год практически каждый день на востоке Украины гибли люди, пик пришелся на февраль 2015-го, когда украинские войска оставляли Дебальцево. Прошло два года с начала Евромайдана, капитальных реформ нет. Столько людей погибло, части территорий нет, Украина по-прежнему в подвешенном состоянии. Где результаты новой власти? Ничего не изменилось!»

Или вот мнение еще одной активистки Майдана, Ольги Василевской: «Да, это была я. Я была на том скандальном брифинге, когда вице-премьер Юрий Бойко объявил, что решением партии и правительства мы уходим от курса на ЕС. Потому что Ландику некуда деть свои гребаные холодильники, Богуслаеву — запчасти. Да, это я наивно хотела, чтобы мои дети жили в Европе без границ. Да, это я по возвращении из кабмина, давясь чувством обиды за державу, написала пост в поддержку коллеги Александра Моторного с призывом выйти на майдан. Да, это я теперь уверена, что все это было частью сценария, повлекшего аннексию Крыма, уничтожение Луганска и Донецка. Да, я жалею об этом. Я была не права. Если бы я знала тогда, сколько наших детей останется без отцов, сколько мужчин погибнет ни за что, а остальным мы будем собирать на протезы — я бы никогда-никогда не призывала выйти на майдан. Потому что когда вы там мёрзли и умирали, ваши предводители писали смски бегущим рыгам с отчетами о проделанной работе. И их предупреждали, когда уходить, чтоб кулю в лоб не получить. Мы можем сколько угодно себя утешать, что стали сильнее и научились бороться. Но это неправда. Мы привели к власти таких же ублюдков, таких же мартыненков, жваний, порошенков, яценюков и жлобов, как и те».

То есть прозрение началось. Да, понадобилось два года. Но процесс пошел. И если начали прозревать самые «упоротые», значит, остальное население прозрело уже давно и ждет только ситуации, когда сможет скинуть нынешнюю власть. Тем более что ситуация в экономике продолжает ухудшаться, оставляя людям все меньше надежды на то, что ситуация сможет измениться к лучшему, а страну захлестывает вал преступности, напоминающий времена Гражданской войны в двадцатые годы прошлого века.

«В 2010—2013 годах при «кровавом диктаторе» Януковиче ВВП Украины стабильно рос (136, 165, 176, 182 миллиарда долларов соответственно). Что же принес год 2014-й? Если считать по методике МВФ (средневзвешенный курс доллара за год), то ВВП составил 131 млрд долларов. А если считать объективно по курсу доллара на конец 2014 года (как делают, например, эксперты украинского финансового портала «Минфин»), то 99 млрд долларов. Таким образом, объективно падение ВВП Украины за год составило 45%.

ВВП на душу населения в 2014 году в долларах упал на 42% и составил 2314 долларов (36 496 гривен). Путем нехитрых арифметических вычислений (минус 10% от гривневого эквивалента и разделить на курс 25) мы приходим к тому, что по итогам 2015 года он должен будет составлять около 1313 долларов в номинальном выражении. Это уровень Кот-д'Ивуара, Сенегала, Камеруна. У Габона, для сравнения, раз в 7 больше будет.

Коммунальные тарифы выросли за два года на Украине в среднем где-то в 2,5−3 раза, и расти будут, согласно планам, еще минимум полтора года. А рост составит в общей сложности раз 6−7. При этом с июня 2015 года льготы для большинства людей с доходом более 1700 гривен (более 68 долларов) — отменены. Овощи, как мы выяснили недавно, всего за год подорожали в 3−6 раз. Гречка, рис — раза в 2−3. Сахар — так же. Остальные продукты — в среднем тоже в 2 раза и продолжают расти в цене.

Рост заработной платы совсем не впечатляет. В 2013-м средняя зарплата на Украине была 3000 гривен, сейчас — 4343, или 375 долларов в 2013-м и 173 доллара в сентябре 2015-го. Зато что растет на Украине просто бешеными темпами — так это преступность. Единую статистику по всей Украине публикуют гораздо реже, чем раньше, но в региональном разрезе все выглядит просто круто. Например, в мае 2015-го было объявлено о росте количества убийств в Киевской области в 8 раз, а ограблений — в 4 раза…

Ну, и все-таки главный итог этих двух лет — это развал страны и гражданская война. Только по официальным данным, украинскими силовиками и парамилитарными формированиями убиты более 8 тысяч мирных жителей. Тысячи — числятся пропавшими без вести, десятки тысяч получили ранения, которые будут напоминать о себе до самой смерти. Миллионы — стали беженцами, потеряли жилье и работу. В стране насчитываются тысячи политзаключенных, многие из которых получают длительные сроки лишения свободы за статусы в социальных сетях или хранение «запрещенных» газет» — отмечает Святослав Князев в статье «Вторая годовщина Майдана: скачки продолжаются».

Таким образом, два года, прошедшие с момента начала распада Украины, показывают, что прежней Украины нет и уже никогда не будет. Нынешняя стадия распада — только промежуточная. Следующая — распад на три-четыре части (Новороссия в составе 5−8 областей юго-востока, Центр (ядро — Киев — Чернигов), Юг (ядро — Днепропетровск, Одесса) и Запад (Львов — Ивано-Франковск) в лучшем случае. На этом государство Украина прекратит свое официальное существование. После этого события войдут в третью стадию, в которой они имеют только два принципиальных варианта развития событий.

По первому будет сформировано новое федеральное государство, возможно, с новым названием, так как окраиной никто свое государство называть больше не захочет. И оно будет учитывать основные стратегические интересы России и сможет стать надежным мостом между Россией и Евросоюзом. Во втором варианте из-за непримиримых противоречий (язык, бюджет, финансовые потоки и т.д.) части не смогут скрепиться снова в единое целое и будут поглощены другими государствами. Новороссия, Юг и почти весь Центр отойдут России. Запад разделят между собой Румыния, Словакия, Венгрия и Польша. ЕС препятствовать не будет. Возможно, какую-то часть Севера, где компактно проживают белорусы, по договоренности с Россией заберет себе Белоруссия.

На мой взгляд, события пойдут по второму варианту, так как все основные внешние игроки понимают, что нет смысла содержать враждебную территорию, на которой плодятся неподконтрольные олигархи с многомиллиардными состояниями. Гораздо проще и логичней ее включить в свои территории. В результате, если там и останутся олигархи, то свои, ручные. И это правильно. На чем нажиты состояния всех основных олигархов Украины? — На торговле ресурсами с Россией и на выполнении посреднических функций между Россией и Евросоюзом. При этом они наиболее агрессивно настроены в отношении тех, кто помогал им зарабатывать свои капиталы. Это неправильно. Зарабатывать должны только партнеры, люди, настроенные благожелательно.

Аналогичных принципов придерживается и Европа — зачем отдавать эти неплохие даже по европейским меркам капиталы каким-то хлопцам с окраины, когда они могут течь в руки доверенных бизнесменов? Зачем России неподконтрольные украинские Ахметов или Фирташ, когда это могут быть российские Ивановы да Сидоровы? Активы останутся на местах, а финансы (и открытые, и теневые) будут течь в правильном направлении.

Поэтому, несомненно, территории придется восстанавливать и дотировать. Но оно этого стоит. Россия напрямую выйдет к странам Восточной Европы, уйдет в прошлое неподконтрольная транзитная территория, снизится военно-стратегическая значимость не только белорусского выступа, но и Прибалтики. Россия получит дополнительные аргументы в разговоре с Европой, и Европе ничего не останется делать, как сотрудничать с Москвой в условиях массового контролируемого нашествия агрессивного молодого мусульманского населения.