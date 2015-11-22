



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

По итогам своей недавней встречи в Паланге главы трех прибалтийских государств заявили о своём нежелании присоединяться к любой коалиции по борьбе против международного терроризма, в которую будет входить Россия. Можно, конечно, иронизировать над этим, ёрничать, что прибалты, мол, хотели включиться в борьбу, но «их войска застряли в лифте», однако, думаю, нельзя в данном случае ограничиться лишь подобными пиар-ходами.

Во-первых, если серьёзно говорить о необходимости противодействовать угрозе терроризма, то такое противодействие должно осуществляться по всем направлениям, вдоль всех наших границ. С этой точки зрения иметь дополнительные возможности на территориях, находящихся в непосредственной близости от нашей столицы, крупнейших городов, промышленных центров, АЭС и так далее было бы для российских спецслужб совсем не лишним. Террористы, уверен, в этом плане о территориях Латвии, Литвы и Эстонии серьёзно думают и работают в этом плане. А нам такая работа не нужна?

Во-вторых, если уж мы допустили, что Латвия, Литва и Эстония стали в своё время членами НАТО и ЕС, если мы знаем, что они эффективно используют эти площадки в антироссийских целях, а мы это знаем, то правильно будет серьёзно задуматься над политической подоплёкой занятой ими позиции. Чем вызвано выступление прибалтов с этим заявлением именно сейчас, когда вопрос о создании единой коалиции ещё не решен, но время, когда и Западу, и России придётся по нему окончательно определиться, приблизилось вплотную?

Первое и самое очевидное, о чём говорит это заявление латвийского, литовского и эстонского президентов, — это то, что руководство России стало слишком явно демонстрировать свою заинтересованность в создании такой коалиции. Да, бороться с терроризмом необходимо, но когда отсутствие оформленного международного формата взаимодействия мешало нам это делать? В Чечне, Дагестане, под Цхинвалом? В украинском кризисе такой коалиции по определению появиться не могло, поскольку его провокатор — современное украинское террористическое якобы государство уже является не просто союзником, но инструментом Запада в его политике на данном направлении.

Идём дальше, ближе к сути проблемы. С одной стороны, руководство нашей страны продолжает подчёркивать, что структуры международного терроризма создавались не без участия Запада, что США, расшатав ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, способствовали тому, что так называемое «Исламское государство» и другие подобные организации набрали серьёзную силу. Более того, Россия расширила свой фронт борьбы с этим злом до дальних подступов, понимая, что щупальца международного терроризма не только уже добрались до нашей страны, но вероятным является массированное его вторжение. Что, ИГ само спит и видит, как вторгнуться именно в Россию? Нет, его к этому будут подталкивать наши противники — те на Западе, кто делает на него ставку в своих глобальных планах.

Возможности осуществления именно этих планов руководство России и хочет ограничить, когда говорит о необходимости совместной последовательной борьбы с ИГ. Запад такой всеобъемлющей борьбы не хочет, но на него в противоположном плане давит его общественное мнение. Отсюда мой второй вывод в связи со сформулированной президентами Латвии, Литвы и Эстонии позицией. Они разыгрывают именно это нежелание США и их ведущих союзников оформлять эту коалицию. Разыгрывают как в общезападных, давая патронам лишний аргумент и повод, чтобы «потянуть», так и, конечно, в своих конъюнктурных, в том числе внутриполитических, целях, используя нелишнюю для них возможность ещё раз выставить Россию в качестве агрессора, предъявить ей новые-старые претензии.

Не исключаю, что прибалты не просто предполагают, но знают, что такой коалиции не будет. Соответственно, когда коалиция, несмотря на все громкие заявление на её счёт так и не состоится, они смогут представить себя в роли не только «самых принципиальных» политически, но и «самых правильных» в области экспертизы по вопросам политики в отношении России. Этаких «провидцев».

Представим, что коалиция состоится. На мой взгляд, полноценное согласие США на союзнические действия с Россией в уничтожении ИГ, то есть, напомню, одного из инструментов осуществления их глобальных планов (половинчатые варианты обсуждать в данном случае не стоит), возможно только в случае таких уступок с нашей стороны, которые перекроют их интерес к ИГ и компенсируют соответствующие немалые финансовые траты. Не хочется об этом думать, но представим, что это произойдёт. Тогда политический ход Вильнюса, Риги и Таллина опускается до «рыночного» уровня: так или иначе, но их согласие в рамках НАТО и ЕС понадобится, а за это можно будет выторговать кое-что дополнительное, нелишнее в их нынешней плачевной финансово-экономической ситуации.

И последний вариант. США без всяких условий дают согласие стать союзником России в действиях по тому плану борьбы с терроризмом, который предлагает Москва. Сначала в Сирии, затем в более широком региональном, а потом и мировом планах. Ну, а дальше Москве, несмотря на только что продлённые против неё в очередной раз санкции, удаётся убедить США, а вместе с ними и весь Запад, стать её союзниками в установлении более справедливого мирового порядка в принципе. В этом случае для прибалтов, а также других наших особо рьяных недоброжелателей из числа лимитрофов типа Польши или Украины также высветятся немалые возможности «подзаработать» на «неприятных» ими шагах навстречу Москве, которые они, однако, из «общезападной солидарности» согласятся сделать.

Возможно, кто-то и в такой вариант верит. Я нет.