



Иван Шилов ИА REGNUM

Во вторник, 17 ноября, Федеральная служба безопасности России поставила точку в споре о том, была ли вызвана катастрофа российского А321 «Когалымавиа» в небе на Синайским полуостровом терактом или техническими причинами. «Проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 октября. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. Причиной крушения российского А321 на Синайском полуострове стал взрыв самодельного устройства мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте», — сообщил глава ФСБ России Александр Бортников. То есть, как мы и предполагали в своих предыдущих публикациях на эту тему (в частности, «Крушение А321: следующий теракт в Лондоне?», только вместо Лондона в прицел террористической атаки попал Париж), оказалось, что это все-таки теракт. Предположения стали реальностью.

В этой связи возникает логичный вопрос: а почему Россия только после саммита G20 в Турции сказала о том, что это был теракт? Как пишет блогер kerzar-1, «только наивный человек может не увязывать встречи Владимира Путина на G20 и заявление о теракте, приведшем к гибели самолета и всех его пассажиров сразу по возвращении в Москву» (http://cont.ws/post/148 973).

Дело в том, что развитие событий после G20 показывает резкую активизацию событий в Сирии. Во-первых, теракты, а по сути, армейская операция в Париже, в ходе которой террористами для обеспечения скрытности ведения переговоров были использованы игровые консоли «Сони Плэй Сташион-4», выпускаемые корпорацией, находящейся под управлением «Вэнгард» и «Кэпитал Групп Компани», развязали руки Франции, а через Францию и блоку НАТО для увеличения своего военного присутствия в Сирии. Министр обороны Франции Дриан уже обратился к странам ЕС за помощью в иностранных военных операциях на основании 42.7 статьи Договора о ЕС.

Напомню, что согласно статье 42.7 Маастрихтского договора, если государство-член является жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены будут обязаны оказать помощь и поддержку всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН. При этом Stratfor уже ведет речь о том, что «переброска французских войск потребует помощи НАТО. То есть идет вовлечение и легитимация Западной антиигиловской коалиции, действующей без мандата ООН через 51-ю статью Устава ООН и соответствующих статей Устава НАТО» — отмечает блогер natarintah (http://natarintah.livejournal.com/178 985.html).

Во-вторых, со вторника резко активизировали свои усилия в Сирии и США. Как заявил госсекретарь США Керри, военные США и Турции начинают совместную операцию, чтобы полностью взять под контроль участок границы с Сирией. «Вся граница северной части Сирии, 75 ее процентов, взяты под контроль. Мы начинаем операцию с Турцией для того, чтобы взять под контроль оставшиеся 98 километров», — сказал Керри. С целью подготовки массивной воздушной операции США усиливают авиагруппу коалиции на базе Инджирлик на юге Турции. От проведения наземной операции коалиция решила воздержаться, однако подразделения оппозиционной Свободной сирийской армии и сирийских туркменов при поддержке авиации коалиции будут вести наступление на позиции ИГ. Целью операции, по предварительным данным, является освобождение от ИГИЛ городов Джарабулус, Аазаз и Мари на северо-западе Сирии.

Т.е. теракты в Париже развязали руки и США. Как пишет Евгений Шульц — «я не верю в естественность ИГ. На мой взгляд — это проект, причем родившийся не на Ближнем Востоке, а в США и Европе. Его задача создать новое пугало — воплощение Зла всемирного масштаба и мобилизовать Европу и США на великие дела. Сегодня это означает напугать обывателя так, чтобы он дал добро на бесконтрольные действия власти в области внутренней и внешней политики. И вот для достижения таких целей Парижская бойня подходит превосходно» (http://cont.ws/post/148 935).

Мотивация Запада ясна: «ИГ — лишь инструмент. Причем инструмент весьма послушный. Захватывает и взрывает только то, что надо, и только там, где надо, сотрудничает с союзниками США и борется с врагами США, при этом как бы формально будучи вне закона. Это в свою очередь означает, что ИГ — продукт западных спецслужб. Именно поэтому США так напряжено смотрят на действия России по борьбе с ИГ. Ведь если Россия успеет решить проблему с ИГ до того, как будет достигнута критическая масса страха, то американский план будет полностью сорван. Более того, все профиты отойдут России. Нет, США это не надо. Именно поэтому парижские теракты следуют за успехами России в борьбе с марионеточным недоисламским недогосударством» (http://cont.ws/post/148 935).

Соответственно, что мы имеем? Несмотря на все усилия Запада, проводимая с 30 сентября 2015 года операция ВКС России по поддержке военных Сирии по уничтожению террористических банд ИГИЛ, «ан-Нусра» и других достигает своих целей. Армия Сирии, пусть и не теми темпами, что ожидалось, развивает наступление. Достигнут ряд стратегических успехов. Террористы и боевики отступают, но главное — психологически они сломлены и понимают, что США их не защитят от бомб с неба. Соответственно, голос России становится решающим для определения будущего Сирии. С целью не допустить такого сценария развития событий некая закулисная группа жрецов сначала устраивает теракт против российского самолета. Однако эта информационная операция проваливается — Россия не спешит признавать теракт как официальную версию катастрофы А321 над Синаем. Это мешает и планам Запада по увеличению своего военного присутствия в Сирии — нет повода.

Тогда эта же группа закулисных жрецов с целью формирования необходимого общественного мнения на Западе устраивает масштабную армейскую операцию в Париже, подаваемую как серия терактов для обывателя. Данная информационно-террористическая провокация срабатывает. В результате Запад стремится увеличить свое военное присутствие в Сирии через получение мандата Совета Безопасности ООН на проведение операции в Сирии. Об этом в среду откровенно высказался уже премьер-министр Британии Кэмерон. При этом он боится, что Россия (с учетом печального опыта Ливии, когда Запад в очередной раз продемонстрировал, что не собирается выполнять взятые на себя обязательства и, по сути, при первой подвернувшейся возможности кидает своих партнеров) наложит на него вето.

Россия, которая правильно поняла цели информационно-террористической операции в Париже, итоги Вены и «Джи20», а также получила неопровержимые доказательства теракта против российских граждан, также резко усиливает свои атаки на террористов в Сирии. При этом Россия, так же как и Запад, заявляет о том, что будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государств на самооборону в случае вооруженного нападения. Немаловажно, что усиление действий ВКС в Сирии не отменяет поиска и уничтожения организаторов теракта против российских граждан. Как отметил глава Российского государства, «наказание понесут также и укрыватели преступников». Это важное дополнение, так что где бы, в какой бы стране мира под какой бы надежной охраной спецслужб ни находились организаторы теракта против погибших российских граждан, расслабляться им не стоит — найдут и ликвидируют.

«Приятным напутствием» для организаторов терактов являются слова Владимира Путина на совещании, которое провел поздно вечером в понедельник, после возвращения с саммита «двадцатки» в Турции: «Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слёз с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поимённо. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдём в любой точке планеты и покараем».

Хотелось бы особо отметить, что за все время, прошедшее после теракта с самолетом «Когалымавиа», ни в одном российском официальном заявлении не сказано, что за терактом против россиян стоит ИГИЛ. Это совершенно однозначно показывает, что ни руководство страны, ни спецслужбы не клюнули на старательно подсовываемую англосаксами версию о том, что за терактом стоит ИГИЛ.

Думаю, не клюнут они и на так же старательно подсовываемую версию, что за терактом против российского самолета стоит глава МИД Катара: «На мой взгляд, если в случае с Airbus A321 мы действительно имеем дело с терактом, его легко могли организовать именно катарцы. Я бы на месте спецслужб попытался отследить катарский след в аэропорту Шарм-эль-Шейха. А если на обломках лайнера обнаружат следы взрывчатки — нужно совершенно четко смотреть в сторону Катара, министра аль-Атыйи, и тех группировок на территории Синая, которые он финансирует и организует», — отметил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (http://newdaynews.ru/northwest/548 168.html).

Так как и ежику понятно, что глава МИД двухмиллионной страны (Латвия по населению больше), какими бы финансовыми средствами она не обладала, никогда не будет самостоятельной военно-политической силой, так как Катар уничтожается всего 2−3 ядерными ударами и тотально зависит от своей военно-политической крыши. А вот на кого он работает — Лондон, Тель-Авив или Вашингтон, если тут вообще уместно говорить о столицах, так как мы имеем дело скорее с щупальцами спрута — это уже давно должны знать соответствующие российские структуры.

Поэтому обвинение легко идентифицируемой третьей стороны (информационным фронтменом которой в данном случае и выступает Евгений Сатановский) в том, что за терактом в небе над Синаем стоит Катар, служит только одной цели — вбить серьезный клин между Россией и Катаром, предпосылки союза между которыми начали намечаться в последнее время. Не случайно Сатановский активизировался с версией о причастности Катара к теракту только после визита в Москву бывшего президента Франции Николя Саркози, который известен своими тесными связями с финансовыми и политическими кругами Катара.

Таким образом, происходящее говорит о том, что в Сирии сегодня мы имеем практически ту же ситуацию, как и в 1945 году накануне взятия Берлина — чем больше земли и влияния будет иметь та или иная сторона накануне послевоенных переговоров, тем больше у нее будет ресурсов влиять на послевоенное устройство страны и мира. Теракты в небе над Синаем и в Париже, итоги Вены и G20 развязали руки не только Франции и Западу. Они развязали руки и России, и не только в Сирии. Вот и вся подоплека. Напрямую с Западом мы еще не воюем, хотя свежеотпечатанная операция «Немыслимое-2» наверняка уже заняла свое место на полках британского (американского) Генштаба.