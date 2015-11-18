



Иван Шилов ИА REGNUM Луи Жак Манде Дагер

В чём состоит революция изобретателя фотографии Луи Дагера? Об этом сейчас расскажут многое — с точки зрения химии и т.д.

Но главная революция, кажется, всё же не в этом. А в том, что впервые (даже после опытов с «камерой обскурой») за всю человеческую историю человек отказался от усилия изобразить себя и себе подобного, как папа Карла — Буратино, — пересоздав его, перепридумав, скопировав собственными руками из подручного материал. Дагер просто взял — и поднёс человеку под нос его собственное автоматическое изображение в омертвевшем зеркале. К нему уже трудно было предъявить претензии в неправильности, а умные объяснения о неудачных ракурсах, о воздухе, о фотогеничности, об оптико-химической специфике взгляда — весь этот импрессионизм — появились позже.

Так вот — о химии. И о том, как это делается…

Все мультимедийные ресурсы стремятся к визуализации — достаточно проследить развитие сайтов в интернете, чтобы понять, что очень серьезное внимание уделяется изображениям — с каждым годом они занимают все больший и больший процент экранного пространства, вытесняя из него текст. Все большей популярностью пользуется инфографика, на которой куски текста являются тезисами, а основную роль опять-таки играют «картинки».

Смотрите галерею портретов Луи Дагера и его работ.

Очевидно, что потребность изображать действительность появилась у человека очень давно, одновременно с развитием его интеллекта. С помощью изображений человек старался передать некую важную для него информацию, запечатлеть яркие и запоминающиеся события. Рисунки-петроглифы сначала носили схематический характер, затем мастерство рисования становилось все более и более развитым, и человек добился потрясающего сходства рукотворных изображений с реальностью.

Но люди мечтали о некоем инструменте, который фактически был бы зеркалом реальности, передавал бы ее до мелочей и мог бы запечатлеть состояние объекта в данный конкретный момент времени, исключив при этом влияние субъективного восприятия художника на результат. Отметим, что наука, которая в XVIII—XIX вв. еках активно искала пути развития своей методологии и теории познания в целом, тоже стала стремиться к «чистым» и «объективным данным», к минимизации субъективного влияния ученого на исследование. Так что возникновение фотографии в те времена закономерно, оно отвечало потребностям общества, а наука уже имела достижения, которые могли бы помочь в решение вопроса визуализации.

Этим вопросом занимались параллельно несколько человек, но наибольшую известность получил Луи Жак Манде Дагер, или попросту Луи Дагер, которому сегодня исполнилось бы 228 лет. Именно он, объединив результаты своих многолетних исследований с результатами работы других своих современников и, в первую очередь, исследованиями Жозефа Нисефора Ньепса, сумел создать технологию, которая легла в основу принципа фотографирования.

Луи Дагер родился в небольшом городке в окрестностях Парижа и в 16 лет, практически не имея школьного образования, стал работать учеником театрального декоратора «Гранд Опера». К моменту поступления в мастерскую Луи неплохо рисовал, а также умел ходить на канате и танцевать. Дагер делал хорошую карьеру в театре — постановки, над которыми он работал, привлекали зрителей своими оригинальными декорациями.

Именно работа в театре подтолкнула любознательного француза к химическим опытам — художник пытался зафиксировать изображение на экране камеры обскура. Узнав, что подобные проблемы пытается решить и Нисефор Ньепс, Дагер пишет ему письмо, они договариваются о сотрудничестве и совместном бизнесе. Однако опыты партнеров не приводили к желаемому результату, а в 1833 году Ньепс умер.

Изобрести способ фиксации изображения на поверхности, то есть фактически метод фотографирования, Дагеру удалось только в 1837 году, в возрасте 50 лет.

В качестве фотоматериала использовали тщательно отполированную и посеребренную медную пластину, которую непосредственно перед съемкой обрабатывали парами йода. Благодаря этому на пластине оказывался тончайший слой светочувствительного йодистого серебра. Затем, как писал Владимир Менделеев в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в кассете пластина переносилась в камеру-обскуру и подвергалась действию света. Подвергнув затем пластинку действию паров ртути в темноте (ртуть при этом должна быть нагрета до 50−60 градусов по Цельсию), на блестящей поверхности пластины получалось позитивное изображение снятого предмета.

«Пластинку затем необходимо промыть в 20% растворе сернокислого натрия для удаления неразложившегося йодистого и бромистого серебра, чем достигается закрепление изображения. Для придания более приятного тона и большей прочности изображению хорошо промытую пластинку обливают раствором 1 части хлористого золота в 1000 воды и нагревают ее на спиртовой лампочке. Промыв и высушив пластинку, получают готовый дагерротип, — писал Менделеев-младший. — Более десяти лет дагеротипия была единственным способом фотографического воспроизведения, но затем позднейшие усовершенствованные способы окончательно вытеснили ее из употребления. Причины совершенного исчезновения дагеротипии из практики состоят в сравнительно малой чувствительности пластинок, приготовленных вышеописанным способом, в неудобстве и тяжести ее отпечатков и в том еще, что для каждого отдельного экземпляра снимаемого изображения необходимо непосредственное фотографирование, чем затруднено размножение снимков».

Добавим, что фотографирование на дагерротип осуществлялось лишь при хорошем освещении, процесс фотосъемки длился 15−30 минут, поэтому при съемках оживленных улиц города, например, движущиеся предметы просто-напросто не «получались», а улицы выглядели безлюдными и безжизненными.

Как справедливо отмечает в дореволюционной энциклопедии Владимир Менделеев, несмотря на моральное устаревание дагеротипии, вплоть до наших дней «сохраняются многие драгоценные работы, полученные этим путем».

Среди известных дагерротипов, дошедших до наших дней — работы самого Луи Дагера (автопортреты, фотографии Парижа и своей мастерской), портреты Авраама Линкольна, Федора Тютчева, Николая Гоголя и других.

Смотрите галерею фотопортретов XIX века.

Фотографирование с помощью метода Луи Дагера сошло на нет буквально на следующий год после смерти изобретателя. В 1851 году, в год его смерти, англичанин Фредерик Скотт Арчер изобрел способ получения фотографических негативных изображений на фотопластинках с коллодионной эмульсией — так называемый коллодионный процесс. Уже в 1852 году этот способ полностью вытеснил дагерротипию, поскольку был менее опасен, менее трудозатратен и более совершенен.

Метод, изобретенный Арчером, совершенствовался на протяжении столетия — появлялись новые реактивы, фотоматериалы, пластины были заменены пленкой, фотографирование становилось все более и более доступным для обывателей.

Революция в фотографии произошла в конце XX века, с развитием информационных технологий: на смену классическим химическим способам получения изображений пришли цифровые методы. Теперь совершенно отпала необходимость разбираться в «химических» тонкостях — на каждом более-менее продвинутом гаджете есть фотокамера, печатание снимков перестало быть необходимым, а обмен фотографиями происходит моментально…

Развитие фотографии шло рука об руку с развитием науки и, в частности, с развитием информационных технологий. Похоже, что рано или поздно технологии дойдут до того, что информация для фотографии будет напрямую извлекаться из нашего зрительного аппарата. Конечно, сейчас этот прогноз может показаться нелепым и смешным, но давайте не будем забывать, что во времена Дагера современные методы фотографирования выглядели просто невероятными и вряд ли их могли предугадать.

Смотрите 20 самых известных фотографий по версии ИА REGNUM