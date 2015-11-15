Битва за бюджет, длившаяся почти на месяц больше отведённого для составления основного финансового документа страны срока, переместилась из Белого дома на Охотный ряд. В пятницу 13-го ноября Государственной думой был принят в первом чтении федеральный бюджет на 2016 год. Правительство получило 241 голос поддержки народных избранников и это всего 15 голосов отделивших исполнительную власть от провала. Начиная с кризисного 2009 года, этот бюджет самый сложный и можно сказать самый худший для страны.

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Утвержденный баланс бюджета составит: расходы — 16,1 трлн. рублей; доходы — 13,7385 трлн. рублей; дефицит — 2,36 трлн. рублей, что составляет 3% ВВП.

Сам бюджет вырос на 4% по сравнению с 2015 годом, однако, с учётом прогнозируемой в следующем году инфляции (6,3%), в реальном выражении государственные расходы сократятся минимум на 2,5%. Наибольшая статья расходов 4,45 трлн. рублей (28%) направлена на социальную поддержку, она выросла на 6%, что незначительно сокращает социальную защищённость граждан. Однако эта огромная в нынешних условиях сумма, которая забирает часть необходимых средств из развивающих страну статей.

На оборону правительство предлагает потратить 20% бюджета, но расходы на неё вырастут по сравнению с этим годом всего на 1%. С учётом прогнозируемой инфляции, реально военные расходы сократятся, что повлечёт за собой сокращение государственного заказа для ВПК и, следовательно, сокращение производства по всей технологической цепочке.

Сильнее всего (13%) вырастут затраты на развитие экономики. Пожалуй, это самое большое достижение экономического блока правительства в спорах с социальным блоком. Но 2,56 трлн. рублей для дальнейшего развития экономики в нынешних условиях явно недостаточно.

«Силовикам» также увеличили бюджет на 1%. На безопасность государства предлагается потратить 2,025 трлн. рублей, что, как в и оборонке, в ближайшее время приведёт к сокращениям реальных затрат.

На себя государство потратит почти 1,15 трлн. рублей. Затраты на государственное администрирование вырастут на 4%. В условиях дефицита бюджета и непомерно раздувшегося государственного аппарата, эти траты могли быть гораздо ниже, а их использование более эффективным.

Тем более рост государственных расходов нехорошо смотрится на фоне 8% сокращения расходов на образование до 579 млрд. рублей. Этим государство сокращает инвестиции в своё долгосрочное будущее.

Ещё одна статья, которая подверглась существенному сокращению, это здравоохранение. В следующим году на здоровье нации правительство предлагает сэкономить 8%, и потратить всего 491 млрд. рублей.

На 6% правительство увеличивает кредитование региональных бюджетов. Регионы дополнительно смогут получить примерно 661 млрд. рублей. Однако на фоне сокращения (20%) трансфертов регионам на дотации по сбалансированности бюджета и на 50% сокращения дотации на повышение оплаты труда в образовании и в медицине, увеличение правительственных кредитов не сможет сократить дефицит региональных бюджетов, которые перегружены социальными тратами и обещаниями президента.

Согласно майским указам президента России Владимира Путина, оплата медиков и учителей должна быть повышена до приемлемого уровня. Теперь эта задача ещё больше перекладывается на местные бюджеты. В результате регионы продолжат сокращать свои инвестиционные статьи расходов, которые и без того сократились за последние пять лет на 10% и теперь составляют только 20-ю часть их бюджетов.

Обслуживание долга увеличится в следующем году на 10% до 646 млрд. рублей. При этом правительство предлагает установить потолок заимствований на внешнем рынке на уровне $3 млрд. И скорее всего эта сумма будет полностью исчерпана, так как правительству необходимы средства для финансирования дефицита бюджета и тем более они понадобятся, если данные базового сценария по стоимости нефти ($50 баррель) и рубля (63,3 р/$) окажутся хуже. В этом случае министр финансов Антон Силуанов предупреждает, что бюджету потребуется дополнительно ещё 1 трлн. рублей.

Согласно же базовому сценарию правительство планирует финансировать дефицит из средств Резервного фонда (2,137 трлн. рублей). Исходя из базового же сценария: рост ВВП составит 0,7%, а инфляция 6,3% и при этом объём резервного фонда оставит 5,5 трлн. рублей, заметим, что 1 октября 2015 года объём фонда составил 4,67 трлн. рублей.

В том виде, в котором бюджет поступил в Государственную думу, его можно считать компромиссным. С одной стороны, правительство не сократило социальные выплаты, с другой — увеличило затраты на развитие экономики. Однако и первого, и второго будет явно не достаточно. В то же время в «жертву» принесены, образование, наука и медицина и учитывая, что в этих областях, согласно тем же указам президента, должны будут сохраняться и даже увеличиваться зарплаты, то сокращению подвергнется развитие основных фондов (медицинское оборудование, строительство новых зданий, прочее) и научные исследования. Если бы эти статьи подверглись сокращению на один год, это ещё не страшно, но затраты сокращаются уже несколько лет подряд, и нет гарантий, что в дальнейшем они не подвергнутся ещё новым сокращениям. В то же время, сохранение и увеличение соцзащиты — это благородное дело, но давайте смотреть правде в глаза — это деньги, которые не дают никакой инвестиционной отдачи, они лишь в малой степени ослабляют социальное напряжение. В нынешних условиях, ради будущего страны, стоило бы больше сосредоточится на экономике, науке и ВПК.