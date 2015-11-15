



Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Произошедшие в ночь с 13 на 14 ноября в Париже теракты имеют несколько аспектов для анализа: внутриполитический, геополитический, анализ с точки зрения борьбы мировых кланов и т.д. Франция далеко не случайно была избрана в качестве очередной жертвы заказчиков теракта. Во-первых, во Франции самая большая мусульманская община в Европе. Соответственно, легко можно найти исполнителей теракта. Во-вторых, именно Франция неоднократно в течение последних лет становилась объектом террористических атак, поэтому очередной провал французских силовиков и спецслужб никого не удивит. Во Франции теракт выгоден правым силам, так как дает основания как для ужесточения миграционной и иной политики, так и для мобилизации всего излишне расслабившегося французского общества.

Об этом, в частности, пишет и блогер natarintah: «Теракты 11/13 могут стать своего рода аналогом 9/11. То есть «мировое сообщество» может получить некую санкцию на некие действия. Какие? Помимо уже оговоренного усиления присутствия на Ближнем Востоке — это, с одной стороны закрытие границ. Теперь у Европы есть повод не пускать к себе беженцев. Это уже делается во Франции. Не известно, надолго ли это будет, но по крайней мере пока есть повод задраить граничные шлюзы.

С другой же стороны — отъем прав и свобод у европейцев в угоду безопасности. Своего рода «патриотический акт» а-ля Франсе. К чему это приведет? Само собой — к повышению общеевропейского градуса антиисламских настроений, то есть скачкообразному усилению ультраправых и делегитимизации либеральной власти, которая не может защитить своих граждан. То есть теракты как никому выгодны европейским правым».

В-третьих, Сирия — бывшая колония Франции. С учетом проводимой властями Франции последние годы политики по возвращению своего влияния в бывших колониях, вполне резонно было бы со стороны заказчиков теракта ожидать и более плотного вовлечения после терактов в Париже Франции в дела в Сирии в виде проведения наземной операции. Именно об этом, кстати, заговорил такой рупор американской политики как Стратфор буквально на следующий день после терактов, еще до принятия решения французским руководством.

В этой связи, для США выгодно втравить Францию в сухопутную операцию в Сирии против ИГИЛ, переводя стрелки за теракт на мусульманских фанатиков. Как пишет блогер Антисептик: «Если тема «мести за Сирию» будет активно педалироваться — на мой взгляд, это будет явным признаком того, что вчерашняя атака на Париж была спецоперацией по более плотному втягиванию Франции в конфликт на Ближнем Востоке».

Именно это мы и наблюдаем — Францию втягивают в наземную операцию против Сирии, минуя механизм Совбеза ООН и правительство самой Сирии. То есть США не рискуют идти напрямую против России в Сирии и понимают, что Россия заблокирует в Совбезе ООН любую резолюцию, ставящую себе целью войти войсками в Сирию или ввести бесполетную зону, минуя прямой запрос правительства Сирии, как это произошло в случае с Россией. Поэтому нужен серьезный повод, чтобы создать предпосылки обойти Совбез ООН и правительство Сирии для наземной операции или создания бесполетной зоны, где могут отдыхать боевики и создавать базы для пополнения боевиков, техники и оружия. Таким поводом и стали теракты в Париже. Теперь России, Китаю, Ирану, самой Сирии понадобятся серьезные усилия для того, чтобы отвести угрозу прямого вторжения Франции в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ — ИА REGNUM).

Само ИГИЛ с радостью подставилось под эту версию, сразу же признавшись в том, что это они стоят за терактами в Париже: «Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», передает итальянский информационный телеканал Sky Tg24. «Это вендетта за Сирию. Это 11 сентября Франции», — цитировал телеканал заявление ИГ. Тем временем террористы ИГ опубликовали видео, в котором пригрозили продолжать террористические атаки на Францию». Поддались на эту версию и некоторые отечественные эксперты: «Акт войны, за которым стоит ИГ». Или здесь: «Не стоит усложнять сущности — теракты в Париже организованы и проведены «халифатом», который и взял на себя ответственность за них».

Версия с причастностью ИГИЛ к терактам в Париже, как и, возможно, к подрыву российского самолета над Синаем, не тянет на серьезную. Слишком все прямо указывает на это, особенно бурная реакция Британии и США, слишком грубо и прямолинейно. На то, что версия с халифатом — это пиар-версия для масс, указывает и количество нападавших. Речь идет о 60 профессионально подготовленных боевиках, которые за полтора часа поставили столицу одного из крупнейших государств Европы на колени. То есть это полноценная военная операция, даже не теракт. То есть все хваленые французские спецслужбы не смогли справиться всего с 60 неграмотными террористами, вышедшими из пустыни и спустившимися с гор? Просто смешно. Французский спецназ столкнулся с людьми, подготовленными гораздо лучше, чем он сам. И если 60 человек смогли поставить на колени четвертую-пятую столицу западного мира (после Вашингтона, Лондона, Берлина, Токио), то сколько таких подготовленных боевиков понадобится для взятия под контроль фактически мусульманского уже по населению Марселя?

Какие еще есть аргументы в пользу того, что за терактами в Париже не стояло ИГИЛ и более того, они были не выгодны ИГИЛ? Самый главный аргумент пришел в субботу из Вены, где сообщили о том, что все участники переговоров согласились с тем, что «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» являются теми террористическими организациями, война с которыми является первоочередной целью. То есть теракты в Париже были как раз таки больше всего невыгодны ИГИЛ, так как теперь охота на боевиков этой организации стала открытой. Но поскольку кончина этих организаций и так была не за горами, как и окончание гражданской войны в Сирии — благодаря во многом началу операции российских ВКС в Сирии, то нынешнее признание Запада говорит больше о том, что они просто стараются не опоздать к разделу пирога. То есть если смотреть и с этой стороны, то для ИГИЛ теракты в Париже выглядят просто самоубийственно.

Такой же версии придерживается и блогер spydell: «Я бы не стал спешить с выводами, т.к. мне кажется маловероятной ситуация, при которой ИГ или Аль-Каида вышли из-под контроля и совершают международный терроризм вне очерченных границ своих спонсоров. Не исключено, что здесь идет более тонкая игра на формировании общественного мнения в необходимости погружения в ближневосточный конфликт максимально глубоко. Учитывая, что Франции это не выгодно, то кому это все нужно, кто помогал мигрантов направлять в Западную Европу и так далее?».

Об этом же пишет и блогер begemot: «Турция в преддверие воскресной встречи G-20 на своей территории проводила большую программу по «обелению» ИГ. Например, глава турецкой внешней разведки (MIT) Хакан Фидан заявил: «Вторжение Путина в Сирию направлено против ислама и международного права. «Исламское государство» является реальностью. Мы смотрим в будущее с оптимизмом». Несмотря на весь ужас произошедшего в Париже, есть некий положительный момент в последствиях произошедшего теракта. Не секрет, что президент Турции Эрдоган, известный в силу некоторых свойств характера также по прозвищу «Султан», приготовил некий план по Сирии после которого, по заявлениям турецких источников: «Башару Асаду не останется места в Сирии». Теперь после произошедшего вряд ли нынешнее руководство Турции будет смотреть на свои исламистские планы с оптимизмом».

То есть версию с причастностью ИГИЛ к терактам в Париже можно списать не просто по причине ее полной бездоказательности, а даже более того — вредности для самой ИГИЛ. Соответственно, необходимо рассмотреть другие версии.

Что обращает на себя внимание прежде всего? Не будет большой проблемой для заказчиков теракта спрогнозировать первые ответные шаги руководства Франции — ужесточение миграционного законодательства и закрытие границ, то есть временный выход из Шенгенских соглашений. Но в нынешних условиях вала мигрантов выход из Шенгена одной страны автоматически приводит к постановке вопроса об этом и другими странами. То есть Европа перестает быть единой. Происходит снижение туристической, деловой и инвестиционной привлекательности Европы, отток капиталов и повышение влияния США на европейскую политику. Теракт дает возможность США (как военно-политической крыше) усилить давление на Европу по вопросу подписания Соглашения о Трансатлантическом партнерстве.

Но кто в таком случае мог быть организатором? Блогер natarintah отмечает: «Мы ведь видим здесь очень знакомый почерк. Доподлинно известно и не из конспирологических источников, а из официальной прессы и официальных лиц о существовании подпольной сети ультраправых локальных армий «Гладио» под руководством НАТО, которой пронизана вся Европа. Якобы созданные для борьбы с коммунистической угрозой, они в действительности сеяли панику и террор по всей Европе под красными коммунистическими флагами, вынуждая граждан отказываться от своих свобод с одной стороны, и дискредитируя левые движения с другой.

Кто-то по наивности считает, что после распада СССР нацистские сети «Гладио» куда-то делись? К слову, европейский сегмент сетей «Гладио» назвался «Гладио А». Но позже было признано АНБ существование сетей «Гладио Б» на Ближнем Востоке. И это в том числе Аль-Каида.Так что такое ИГИЛ, который взял ответственность за теракт? Как он связан с Гладио? И не являемся ли мы очевидцами очередной игры в две руки, где на одной руке кукловода условная нацистская «Гладио А», а на другой исламистская «Гладио Б»?».

Данную тему продолжает блогер Политолог: «Ну, вот и понеслось… Не верю я в такой уровень организации беженцев и якобы террористов. Так же, как не верил в стихийность такой грандиозной организационной и логистической задачи по перемещению масс беженцев. В таких объемах и в столь сжатые сроки. Скорее всего, это части одной операции. Если раньше беженцами накаляли неприятие в Европе — сытых европейцев на войну не раскачаешь, — то сейчас теракты в Париже выполняют роль детонатора. Стандартная многоходовка, к которой уже привыкли за последние годы. Причем столь яростное тиражирование зверств ИГИЛ по крупнейшим западным изданиям и телеканалам, с голливудским шармом, сделано именно для того, чтобы европейцы ассоциировали беженцев и обычных мусульман с террористами. И понимали, что такое ТОТАЛЬНОЕ ЗЛО. Попробуй сейчас кто-либо из стран добра и их друзей в ООН не согласись с просьбой Франции и США ввести куда-либо какой-нибудь флот в поддержку».

Версия с «Гладио» — террористической сетью, созданной англосаксами с целью заблокировать приход к власти в Европе политиков и партий, симпатизантов СССР, представляется гораздо более основательной и аргументированной. Об этом говорит, в частности, и материал блогера Spydell, который проанализировал террористическую активность в Европе за последние 45 лет. Оказалось, что ее пик приходится на 70−80-е годы — именно на тот период, когда коммунистической движение в Европе было на подъеме, особенно в Италии и Франции, и только крах СССР привел к его разгрому. Естественно, что «Гладио» не выступала под своим именем, а камуфлировалась под мусульманских, арабских, красных и иных террористов.

А если у кого-то возникает вопрос с мотивацией активизации старой англосаксонской террористической сети в Европе, то ответ лежит на поверхности, процитирую блогера crimsonalter: «Говорят, что Франция сейчас расплачивается за слишком долгое следование в фарватере политики США, которые последовательно превращают Ближний Восток и Северную Африку в регионы, экспортирующие хаос и нестабильность. Это правда. Но это не вся правда. С высокой долей вероятности, более сотни французов погибли вчера из-за не столь давнего заявления французского министра Маттиаса Фекла. Давайте освежим память: «Франция откажется от продолжения переговоров по «Трансатлантическому партнерству», если ее желания не будут учтены; Министр торговли Маттиас Фекл заявил, что «если в следующих раундах переговоров не будет улучшения, то Франция будет стремиться к остановке переговоров». Он также подчеркнул, что «в Европе, если Франция не хочет каких-то переговоров, то этих переговоров не будет». Более того, французский министр утверждает, что позицию Парижа поддерживает Берлин.

Франция и Германия дали понять, что они не очень заинтересованы в услугах рэкетира по кличке «Дядя Сэм». Дальнейшее развитие событий легко предсказуемо: получается, что США выгодно, чтобы кто-нибудь сильно напугал Европу, устроив кровавое шоу. А уж дальше объяснить напуганным европейцам, что единственная гарантия безопасности — это плотное сотрудничество с США, а также оплата услуг НАТО, Пентагона, АНБ и ЦРУ через вскрытие своих рынков перед американскими корпорациями — уже дело техники. Попутно следуют обвинения России в том, что это она дестабилизировала Сирию, а поддержка Асада привела к терактам в Париже — лишь второстепенное ответвление хорошо продуманного сценария». Как говорится, «ни сантиметром ниже, ни сантиметром выше».

Об этом же пишет и Пол Крейг Робертс в статье «Ещё одно нападение под ложным флагом в Париже?»: «Некоторые люди настолько наивны и глупы, что думают, будто ни одно правительство не станет убивать своих собственных граждан. Но правительства делают это постоянно. Налицо бесконечное число атак под ложным флагом, таких, как операция «Гладио». Операция «Гладио» — это совместная операция ЦРУ и итальянской разведки, которые в послевоенные годы беспощадно устраивали бомбовые атаки на ни в чём не повинных итальянцев, вроде тех что дожидались поезда на железнодорожной станции, убив сотни людей, а затем взвалив вину за это насилие на европейские коммунистические партии, чтобы блокировать успех коммунистов на выборах.

Президент Италии раскрыл правду об операции «Гладио», и вы можете прочитать об её омерзительных деталях в сети и в целом ряде книг. Эти бомбовые атаки не были устроены коммунистами, как было широко растиражировано в развращённых западных СМИ. Взрывы были устроены итальянской разведкой при содействии ЦРУ. На слушаниях одного из расследований, сотрудник итальянской разведки заявил, что объекты для нападений выбирались так, чтобы максимально увеличить число смертей женщин и детей, потому что эти жертвы были наиболее полезны для дискредитации коммунистов. Принимая во внимание давнюю традицию организованных пропагандистских мероприятий под ложным флагом, «террористические атаки» в Париже могли бы стать самыми свежими их воплощениями в реальность».

Придерживается версии об очередной операции «Гладио» в Европе и Павел Гурьянов: «От последних терактов во Франции, включая расстрел редакции журнала «Шарли», просто разит присутствием в деле высокопрофессиональных спецслужб: это и взрывы рядом с местом, где находились первые лица Германии и Франции, и заснятые на камеру суперпрофессиональные действия стрелков во время атаки на журнал. Результат, думаю, будет следующий. В Европе к власти будут приходить всё более и более правые силы. Все последние годы Европа занималась реабилитацией фашизма и в т.ч. Гитлера. Европа же вместе с США теперь попытаются организовать сухопутную интервенцию в Сирию под предлогом войны с ИГИЛ, но на самом деле с целью спасения его от наступающих войск Асада, поддержанных российской авиацией. Запад поможет укрепиться ИГИЛ на оккупированной им территории, как он дал это сделать ему в Ираке, а затем снова бросит его на Сирию, Иран, Среднюю Азию и наш Кавказ».

Близкой к этим версиям и версия Сергея Филатова: «Обратите внимание на символику цифр — сначала 9/11 (номер телефона спасения в США), теперь «Пятница. 13-ое» («Friday, The 13th» — американский телесериал ужасов). Это — символика, лежащая на подкорке западных граждан. Так что, след заказчика искать придется там, а не в рядах исламистов разных мастей, которых подставили в качестве пехоты и на сей раз. Перед нами скоординированная атака — просто армейская операция — на восемь точек в столице европейского гранда под носом у спецслужб, включая охрану президента республики — взрыв на стадионе, где Олланд смотрел футбол Франция-Германия. Похоже, кто-то «за кулисами» решил, что Европу пора «зажигать». Это вам не с Калашом по сирийской пустыне бегать. Это — работа хорошо подготовленных профессионалов. Ведь, под носом у французских спецслужб по Парижу разгуливали несколько диверсионных групп, оставивших за собой гору трупов! Как заметил в этой связи один наблюдатель, «сложноватая логистика для вчерашних пастухов верблюдов».

Таким образом, на мой взгляд, версия с причастностью к терактам во Франции реинкарнированного «Гладио» обладает гораздо большей верифицируемостью, логикой и историческими традициями англосаксонского терроризма, чем версия с причастностью к ним ИГИЛ, которой теракты в Париже подписали, по сути, смертный приговор. Одна из властных группировок в США и Британии просто сбрасывает ненужный более балласт, т.к. завершение «политической карьеры» ИГИЛ уже не за горами. Но сам этот факт, а также множество имен исполнителей, не должен заслонять от нас истинных заказчиков террористической деятельности по всему миру.

Что касается мотивации, то она также на поверхности — не только не выпустить Европу из тесных военно-политических объятий США, но еще более усилить их, навязав Европе убийственное для ее экономики Соглашение о Трансатлантическом партнерстве, чтобы ЕС еще долгое время служило надежной кормовой базой для американских ТНК: «Это старт массовому исходу капиталов из Европы в направлении единственной «тихой гавани Запада» — США. С неизбежным углублением кризиса в самой Европе и ростом градуса противостояния. И одновременно это попытка перехвата у России инициативы в Сирии, которая уже явственно угрожает полным переделом большого Ближнего Востока. И все вместе это очень четко указывает на единственного Заказчика, которому выгодно все происходящее» .