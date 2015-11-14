



В ночь с 13 на 14 ноября, буквально накануне полуночи, Францию сотрясла серия терактов. Париж в буквальном смысле слова взорвали. Сначала рядом со стадионом Stade de France, где проходил товарищеский футбольный матч между сборными Франции и Германии и на котором присутствовали президент Франции Франсуа Олланд, министр иностранных дел страны Лоран Фабиус и его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, террористы-смертники взорвали три бомбы: первый взрыв произошел во время первого тайма матча, второй и третий — в перерыве между таймами. Взрывы были такой мощности, что были слышны во время телетрансляции матча. Тем не менее, матч доиграли до конца, после чего часть зрителей выпустили на поле, чтобы не подвергать их опасности.

Затем в шести районах Парижа началась стрельба, в частности, неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана «Маленькая Камбоджа» на севере Парижа недалеко от редакции широко известного идеологического спонсора терроризма Charlie Ebdo, а одна из групп террористов захватила около 100 заложников в театре Батаклан в Париже. Террористы, устроившие в пятницу вечером стрельбу в парижском концертном зале Bataklan, кричали, что «мстят Франции за Сирию».

На момент написания статьи, по разным источникам, количество жертв составило до 120 человек. Более двухсот человек ранено, из них 60 находится в критическом состоянии. Полиция и силы спецназа пока не могут навести порядок и подавить вооруженное сопротивление террористов. Стрельба продолжается. После того, как его под усиленной охраной вывезли со стадиона, Олланд созвал чрезвычайное совещание силовиков и по его итогам ввел во Франции чрезвычайное положение и закрыл границы страны. Это, так сказать, фактура. Что она означает.

Во-первых, масштабные теракты во Франции показали, что терроризм не имеет границ. Соответственно, Россия воюет в Сирии не только за своих граждан, но и за жителей всех других стран мира. Достаточно сказать, что после начала операции российских ВКС в Сирию вернулись около 1 млн. человек.

Во-вторых, нет хороших и плохих террористов. Жестких и мягких. Наших и чужих. А именно этой логикой руководствовались США, Британия и другие западные страны после начала российской операции в Сирии, оправдывая свое бездействие и свою критику российских действий. Это раньше парижане и французы могли рассуждать о нюансах и различиях между хорошими и плохими террористами. Теперь им все равно, кто их будет расстреливать. И это хороший вывод. Правильный. Жалко, что он оплачен кровью простых людей. Но лучше поздно, чем никогда.

В-третьих, теракты и их жертвы не могут быть предметом насмешек, карикатур и т.д. Когда Россия обратила внимание официальных органов Франции на очередные кощунственные карикатуры «Шарли Эбдо», на этот раз по поводу жертв катастрофы российского А321 в небе над Синаем, власти страны заявили, что не видят в этом ничего плохого, мол, это свобода слова. Ну хорошо: раз свобода слова, значит, свобода слова — жду карикатур «Шарли Эбдо» по поводу терактов в Париже. Только французские власти забыли, что если есть ничем не ограниченная свобода слова, то, соответственно, будет и ничем не ограниченная свобода действий. «Если Бога нет, то все позволено», — Федор Михайлович предупреждал.

В этой связи слова соболезнования руководству и народу Франции со стороны США и Британии — основных спонсоров мирового терроризма — выглядят просто кощунственно. Миллионы погибших в результате целенаправленного развала государств Африки и Ближнего Востока не заслуживают соболезнований. А несколько десятков как ответ на государственный терроризм тут же вызвали реакцию.

В-четвертых, Париж и Франция не первый раз становятся объектом террористов. Напомню, что менее года назад была расстреляна редакция Шарли Эбдо. Погибло 12 человек. В январе этого года террористами в Париже было захвачено несколько десятков человек. Погибло 17 человек. В марте в Альпах разбился Airbus немецкой авиакомпании Germanwings. На борту находились 142 пассажира и восемь членов экипажа. Я не упоминаю гибель президента нефтяной кампании Total, о чем мы вспоминали буквально на днях — «Авиакатастрофы и авиаубийства: долги придется отдавать».

Это говорит не только о слабости национальных контртеррористических подразделений страны, но и о том, что Франция пожинает плоды национальной политики, которая проводилась все последние десятилетия — закрытые арабские и иные городские анклавы, куда не может сунуться полиция, неконтролируемая миграция жителей их бывших колоний, Магриба и Ближнего Востока.

То есть Франции аукается ее собственная внешняя политика. За смерть Каддафи и разгром процветающей Ливии, за смерть миллионов детей Ирака и Афганистана, за организацию гражданской войны в Сирии — за все это и многое другое надо отвечать. И это также прямое следствие неконтролируемой миграции, когда сотни подготовленных США боевиков вошли и растворились на европейских просторах.

В-пятых, такая масштабная атака говорит о хорошей организованности и длительной подготовке террористами своей атаки. Абсолютно не важно, кстати, какая из террористических группировок ее организовала. То, что нет терактов против США и Британии, в Лондоне и Вашингтоне лучше всего указывает на истинных организаторов терактов.

В-шестых, обращает на себя внимание тот факт, что теракты произошли в день, когда играли сборные Франции и Германии по футболу. Как и в случае с крушением в альпийских горах французского «Аэробуса», принадлежащего немецкой авиакомпании, опять делается слишком толстый намек на единство внешней политики двух ведущих европейских стран по ряду ключевых мировых проблем, прежде всего, Украине и Сирии.

Возможно, террористы ответили на то, что Франция начала более активно участвовать в борьбе ИГИЛ в Сирии — несколько дней назад ВВС Франции разбомбили объекты нефтяной инфраструктуры ИГИЛ. И опять-таки террористы — террористами, но кто организатор терактов? Вполне вероятно, это те западные структуры, банки, которые потеряли десятки миллионов долларов из-за атаки французских ВВС.

Что следует ожидать. Позиция Франции и, скорее всего, всего ЕС по вопросам борьбы с терроризмом ужесточится. Возможно, после терактов в Париже ЕС начнет более плотно сотрудничать с Россией в войне с мировым терроризмом и более жестко оппонировать США. В любом случае после терактов во Франции позиция России, требующая принципиальной борьбы с терроризмом, невзирая на мягкость или жесткость террористов, получила дополнительное усиление. Запад не сможет не реагировать на эти тенденции.

Основной же вопрос заключается в том, куда развернут французские и европейские власти борьбу с терроризмом. Один из сценариев говорит о том, что тот европейский проект, который осуществлялся все последние двадцать пять лет, может быть свернут. Выбор ЕС непростой: или война, или революция.