Пока широкая общественность ждет выводов комиссии по расследованию трагедии А321 «Когалымавиа», а эксперты строят свои более или менее логичные предположения по поводу того, был ли теракт в небе над Синаем или все-таки нет, получили свое продолжение некоторые события прошедшего года. И то, какое развитие они получили, позволяет надеяться на то, что если в египетском небе был все-таки теракт, то виновные — исполнители и особенно заказчики преступления — не уйдут от наказания, где бы они ни находились — в Дохе, Тель-Авиве, Лондоне или Вашингтоне.

Логотип компании «Тоталь». Фрагмент

Немногим более года назад, а именно 20 октября 2014 года, при взлете в аэропорту «Внуково» потерпел крушение самолет главы французской нефтяной компании «Тоталь» Кристофа Маржери. Все находившиеся на борту погибли. В материале «Кристоф де Маржери: теория хаоса. Невыученные уроки Голливуда» я высказал предположение, что это дело рук американцев, которые, как показывает история, являются крупными «спецами» по авиакатастрофам: «То, что американцы — крупные спецы по самолетам, показали не только два малайзийских «Боинга» в этом году, но и два «Боинга» в сентябре 2001-го. И здесь то же самое — снова самолет, снова трагедия, снова довольно крупная фигура в мировой энергетической иерархии».

До этого, напомню, произошла история со Стросс-Каном, которого обвинили в изнасиловании горничной, чтобы выбить из президентской гонки во Франции, т.к. он уверенно обыгрывал Саркози и предлагал реформировать МВФ. Естественно, потом все обвинения рассыпались как картонный домик. А потом была катастрофа в Европе французского авиалайнера с немецкими гражданами на борту. Она тоже произошла как раз в тот момент, когда европейцы готовы были оказать давление на Порошенко, чтобы сбить военную истерию на территории хунты. Тогда у американцев получилось, и процесс примирения двух частей Украины был отодвинут.

Данная версия — о причастности американцев к устранению Кристофа де Маржери — получила свое продолжение в статье Татьяны Волковой «Кристоф де Маржери: «Как говорил один мой знакомый… я слишком много знал», в которой она также выразила сомнения в непреднамеренном характере авиакатастрофы, в которой погиб глава французской корпорации «Тоталь»: «Следственные судьи Philippe Courroye и Xavière Simeoni собрали против Кристофа де Маржери и косвенно на его боссов из Вэнгард большие объёмы инкриминирующих материалов, тогда как де Маржери было уже не остановить. Никакие уговоры не действовали: он продолжал болтать лишнее. И тут так кстати подвернулся пьяный В. Мартыненко на снегоуборочной машине. Будем надеяться, что в следующий раз, когда крупнейшим вкладчикам Вэнгард потребуется, чтобы у них ещё что-нибудь было или чтобы им ещё за что-то ничего не было, борт номер один какой-либо страны не столкнётся, скажем, со шпалоукладчиком или с фуникулёром» (http://pravosudija.net/article/kristof-de-marzheri-kak-govoril-odin-moy-znakomyy-ya-slishkom-mnogo-znal).

Данной версии также придерживается и специализирующийся на расследованиях известный журналист Олег Лурье: «С многолетним опытом американских спецслужб возможно провести мероприятие и посерьёзней, чем уничтожение главы крупной компании в третьей стране. И вариантов имеется достаточно — от подкупа или шантажа через массу посредников любого участника событий, до внедрения во всевозможные сети и сигналы внутренней связи, включая как человеческий фактор, так и технические новшества, о которых остальной мир пока еще не знает или только догадывается. Но похоже, что настоящего ответа на вопрос «Кто убил де Маржери?» мы, скорее всего, не узнаем».

И вот данная история на днях получила свое продолжение. При том, если ранее, она с трудом находила себе место в крупных СМИ, то сегодня они перестали ее замалчивать, подавая в том ключе, в котором она и виделась экспертами год назад.

Сначала 9 ноября «Ведомости» опубликовали материал под названием «Франция готовит конкурента Black Rock и Vanguard», в котором описано, как французские власти пытаются выйти из-под контроля американских ТНК и создать им французского конкурента. Как отмечает в этой связи сайт «Правосудия. нет»: «Судя по этой заметке, французские власти даже делают попытки, чтобы ограничить влияние Vanguard, создав ему достойного конкурента в Европе. Этой русско-французской дружбой против интересов корпорации Vanguard можно объяснить чудовищное политическое давление, оказанное на Ф. Олланда и имевшее своей целью отмену сделки по продаже «Мистралей», а также катастрофу над Синайским полуостровом самолета французского производства, перевозившего российских туристов. Российская сторона поняла это именно так, поэтому и последовало молниеносное предложение в качестве российской контрмеры — отменить летные сертификаты определенным модификациям «Боинга» (http://pravosudija.net/article/glava-total-pogib-ne-sluchayno).

А затем 11 ноября муж стюардессы Русланы Вервель, погибшей при крушении в прошлом году самолета Falcon главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери в московском аэропорту «Внуково», заявил о том, что, по его мнению, авиакатастрофа носила заказной характер: «Вервель уверен, что катастрофа носила заказной характер с целью дестабилизировать российско-французские отношения», — сказал Карабанов, который также является адвокатом обвиняемого по делу о крушении самолета Владимира Мартыненко. В апреле музыкант, директор училища в одном из пригородов Парижа Патрик Вервель во время визита в Москву в ходе беседы с журналистами российских изданий высказал мнение, что в версии крушения самолета главы Total много нестыковок, которые невозможно объяснить» (http://pravosudija.net/article/glava-total-pogib-ne-sluchayno).

Т.е. связь американцев — одной из элитных группировок, которая решает чисто свои бизнес — и политические задачи, минуя любые согласования в «центре», — с авиакатастрофой главы французской нефтяной компании обретает все большую плоть и кровь. Тем самым, во-первых, все больше делая основательной версию о том, что специалисты по самолетам — это американцы, что это их фирменный почерк. И попытки переложить происходящее на ту или иную группировку ИГИЛ или главу МИД Катара, на мой взгляд, не должны никого вводить в заблуждение. И если с ИГИЛ все понятно, то глава МИД Катара, несомненно, влиятельный человек, но он не самоубийца, и пойти на подобное мог только в случае отмашки тех фигур на Западе, кто его курирует и обеспечивает безопасность клана.

Поэтому, думаю, официальная позиция не подтвердит версию о теракте, но потом, спустя некоторое время, однажды все СМИ обратят походя (например, как и в случае с секретным российским подводным оружием, которое на секунду случайно появилось на экранах ТВ) внимание на уход из жизни какой-то фигуры, может, и не известной широкой публике — что, к чему —непонятно. Но для тех, кто играет в высшей лиге мировой политики, это будет очень понятный и ясный сигнал — «награда нашла своего героя», и отныне так будет с каждым. Именно по этой причине никто и не трогает американские или британские самолеты. С одной стороны, США и Британия во многом контролируют мировой терроризм. С другой, американцы не будут заморачиваться соблюдением международных законов и правил, а просто замочат любого, кто осмелится такое сделать. И это правильно — с террористами должен быть разговор особый.

Во-вторых, в этой связи абсолютно не случайна попытка России уйти от зависимости от «Боинга» и «Аэробуса» в плане организации перевозок национальными авиакомпаниями. Закладки в управление или возможности дистанционного управления самолетами должны быть исключены из вопросов безопасности при полетах российских авиакомпаний. Путь предстоит долгий, особенно после тех ошибок в развитии российский авиаотрасли, а лучше сказать — попыток ее полной ликвидации, которые были допущены не только в ельцинские времена, но и теми, кто любит западные побрякушки больше отечественной техники.