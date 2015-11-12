Видеозапись с угрозами

El-Baghdadi ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видеозапись, на которой угрожает в ближайшее время совершить террористические акты на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на портал SITE, который сообщает, что на ресурсе «Аль-Хайят», который публикует послания исламистов, была выложена видеозапись с угрозами на русском языке.

На видео демонстрируются сцены убийств, а закадровый голос заявляет, что «скоро, очень скоро, кровь прольется морем».

Россия начала свою операцию против «Исламского государства» в Сирии 30 сентября, США наносят авиаудары в составе коалиции, в которой участвуют ряд западных и арабских стран.

«Исламское государство» признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

Ранее египетское отделение ИГ взяло на себя ответственность за катастрофу российского самолета на Синайском полуострове.

Читайте подробнее: ИГ снова грозит терактами в России

Битва под квадратом

Под картиной «Черный квадрат» Казимира Малевича, которая выставлена в Третьяковской галерее, найдено второе изображение.

Под авторской копией «Черного квадрата» уже давно было найдено изображение, но теперь выяснилось, что их там два.

«Первоначальное изображение — это кубофутуристическая композиция, а лежащая под «Черным квадратом», цвет которого вы видите в кракелюре, — это протосупрематическая композиция».

Читайте подробнее: «Черный квадрат» Малевича оказался «Битвой негров в темной пещере»

Новая купюра

В декабре в России поступит в обращение тематическая денежная купюра в 100 рублей, посвященная Крыму. Тираж составит 20 миллионов штук.

Новая банкнота с видами и символикой Крыма и Севастополя будет выпущена в необычных цветах.

Новая купюра «будет выпущена в необычных цветах — на ней будут символы Крыма и Севастополя».

В декабре 2014 года Банк России анонсировал выпуск новой купюры, посвященной Крыму. Сообщалось, что дизайн купюры разрабатывается совместно с Гознаком.

Читайте подробнее: Купюры с символами Крыма и Севастополя появятся в декабре в России

Запрет полетов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов одобрил идею запрета полетов в Турцию и Тунис по соображениям безопасности.

По его словам, безопасность в этих странах на сегодняшний день оставляет желать лучшего — участились случаи крупных терактов, пострадавшими в которых оказываются в основном туристы из Европы.

«Главная задача российского правительства, отменив полеты в Турцию и Тунис, рекомендуя не летать туда россиянам, — заставить правительства этих стран всерьёз заняться безопасностью местного туристического кластера: аэропортов, отелей, основных достопримечательностей», — отметил Морозов.

Читайте подробнее: В Совете Федерации одобряют идею запрета полетов в Турцию и Тунис

ЦБ напечатает 1 трлн

Первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявил об ожидающейся в России эмиссии, которая составит порядка 1 трлн рублей.

По его словам, рост наличных денег в российской экономике ожидается в декабре. В настоящий момент доля наличных денег составляет 78,6%.

Читайте подробнее: ЦБ РФ: В декабре ожидается эмиссия в 1 трлн рублей